Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Παναθηναϊκός έκανε καλή προσπάθεια απέναντι στη Γιάντραν Σπλιτ στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Euro Cup στο πόλο, ωστόσο ηττήθηκε στο φινάλε με 10-11.

Οι πράσινοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 10-10, στα 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος παρότι έχαναν με δύο γκολ διαφορά στα 40», όμως δέχθηκαν γκολ-«μαχαιριά» στην εκπνοή και μετά από τάιμ άουτ. O Μπούτιτς με μακρινό σουτ ήταν εκείνος που είπε την τελευταία λέξη για τους φιλοξενούμενους και τους έδωσε τη νίκη και μαζί ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει του επαναληπτικού στην έδρα τους.

Πλέον το «τριφύλλι» αναζητά την ανατροπή στην ρεβάνς της Κροατίας (28 Μαρτίου) όπου θα χρειαστεί νίκη με δύο γκολ διαφορά ή με ένα προκειμένου να πάει στα στα πέναλτι και πάρει εκεί το εισιτήριο για την τετράδα.

Όσον αφορά την εξέλιξη του ματς είχε χαρακτήρα ντέρμπι (5-4 στο ημίχρονο) με τη Γιάντραν να κάνει πολύ καλό τρίτο οκτάλεπτο (1-3) και να μπαίνει στο 4ο με προβάδισμα (6-7)

Εκεί οι Κουρούβανης με δύο διαδοχικά γκολ έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με 8-7, όμως ο Ντούσαν Μάτκοβιτς (μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα με πέντε τέρματα) σκόραρε δύο φορές μέσα σε 42 δευτερόλεπτα και ο Μπερεχούλακ «έγραψε» το 8-10, στα 2΄35΄΄ πριν τη λήξη.

Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλες δύο επιθέσεις με παίκτη παραπάνω, αλλά οι Κροάτες έχασαν πέναλτι με τον Φάτοβιτς και έδωσαν ακόμη μία ευκαιρία στο «τριφύλλι». Ο Σκουμπάκης μείωσε στα 37΄΄, οι παίκτες του Δημήτρη Μάζη έβγαλαν την άμυνα και ο Κοπελιάδης ισοφάρισε, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ομως, αυτός ο ελάχιστος χρόνος αποδείχθηκε αρκετός για τη Γιάντραν, η οποία (μετά από τάιμ-άουτ), βρήκε με τον Ζβόνιμιρ Μπούτιτς το γκολ της νίκης και πήρε σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-2, 1-3, 4-4

Διαιτητές: Γκόμεθ (Ισπανία), Ντε Γιονγκ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 4, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΣΠΛΙΤ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 5, Μάρινιτς Κράγκιτς 1, Ράνταν, Μπούτιτς 1, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς 1, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 1, Νέμετ, Φάτοβιτς 2, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς