ΠΑΣΟΚ: Οι κάλπες, τα «τιμάρια» και η κόντρα για τις συνεργασίες

Ήταν Απρίλιος του 1994 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, από το βήμα του 3ου συνεδρίου της Παράταξης έλεγε ότι το κόμμα του πράσινου ανατέλλοντος ηλίου «δεν χαρίζεται και δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια». Πρόκειται για φράση που έμεινε στην ιστορία.

Τριάντα δύο χρόνια μετά, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να στείλει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες στο εσωτερικό του Κινήματος, χρησιμοποιώντας μία παρόμοια φράση.

Λίγες ώρες μετά τη συμμετοχή 174.813 πολιτών στις εσωκομματικές κάλπες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη δήλωνε ότι «αυτοί οι άνθρωποι (σ.σ. που συμμετείχαν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ) δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια».

Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να σχολιάσει, εμμέσως πλην σαφώς, τη «μάχη» διαρροών μεταξύ Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου και Μανώλη Χριστοδουλάκη για το ποιος εξέλεξε την περασμένη Κυριακή τους περισσότερους συνέδρους επιρροής του.

Υπενθυμίζεται ότι και ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς επέλεξε να χρησιμοποιήσει την ίδια φράση, δίνοντας από νωρίς το πρωί το «στίγμα» της Χαριλάου Τρικούπη. «Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια… Οι σύνεδροι δεν ανήκουν σε στρατούς και μηχανισμούς» σημείωνε χαρακτηριστικά.

Η Εθνική Στρατηγική

«Η εθνική στρατηγική, την οποία θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο, θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά. Θα είναι όλα στο φως». Τάδε έφη Νίκος Ανδρουλάκης στο MEGA την Τετάρτη το πρωί.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «το ΠΑΣΟΚ έχει μία στρατηγική: Να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του». Με αυτόν τον τρόπο απέρριψε εκ νέου κάθε σενάριο συνεργασίας με τη ΝΔ. Παράλληλα, βέβαια, υπήρξε η εκτίμηση ότι μέσω αυτής της απάντησης προανήγγειλε και τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στην πρόταση Δούκα περί ψηφίσματος.

Σημειωτέον ότι στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο in και στη Ράνια Τζίμα στις 9 Μαρτίου, ο κ. Ανδρουλάκης είχε επισημάνει ότι το ζήτημα της στρατηγικής του κόμματος γύρω από τις συνεργασίες και δη σε σχέση με την απόρριψη της σύμπλευσης με τη ΝΔ «δεν είναι θέμα ψηφίσματος, είναι θέμα εθνικής, πολιτικής στρατηγικής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελική εκδοχή του κειμένου που θα εγκριθεί από το συνεδριακό σώμα, θα καθίσταται με σαφή τρόπο «ο αντιδεξιός προσανατολισμός του ΠΑΣΟΚ». Αυτό ξεκαθάριζαν υψηλά ιστάμενες κομματικές πηγές μιλώντας στο in.

Η στάση Δούκα

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τη στρατηγική που είχε χαράξει εξ’ αρχής. Στελέχη από το περιβάλλον του δημάρχου επιμένουν πως το ζητούμενο είναι μία καθαρή απόφαση σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με τη ΝΔ.

Αυτό το οποίο σημείωναν καλά ενημερωμένες πηγές είναι πως η πλευρά του Χάρη Δούκα δεν επιζητά τη διαφωνία για τη διαφωνία. Εφόσον αποτυπωθεί με σαφήνεια στο κείμενο του συνεδρίου μία απόφαση στρατηγικού χαρακτήρα που θα καθιστά σαφές ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ τότε ενδέχεται να μην κατατεθεί ψήφισμα.

Το ανοιχτό «μέτωπο» Δούκα – Χριστοδουλάκη

Πάντως, μέχρι να κατατεθεί επισήμως η όποια πρόταση, το κλίμα θα είναι συγκρουσιακό στο δρόμο προς το συνέδριο. Εξ ου και οι κόντρες των τελευταίων ημερών.

Ενδεικτική του κλίματος η εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το νέο μπρα ντε φερ Δούκα – Χριστοδουλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των εκλογών ανάδειξης αντιπροσώπων υπήρξε μία «μάχη» εντυπώσεων για το ποιος εν τέλει κατέκτησε τη δεύτερη θέση ως προς τον αριθμό των συνέδρων.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος και Μανώλης Χριστοδουλάκης. Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε ανάρτηση του κ. Χριστοδουλάκη, διαπιστώνοντας, όπως έγραψε, ότι «το μέτωπό μας κατά της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ διευρύνεται».

Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής είχε αναφέρει ότι όποιος και αν είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ είναι ο βασικός αντίπαλος του κόμματος, συμπληρώνοντας ότι το δίλημμα για το Κίνημα είναι «κόμμα συμπλήρωμα ή Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη ως Φορέας Αλλαγής».

Μετά το σχόλιο του Χάρη Δούκα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επανήλθε στα social media, γράφοντας «Παιδιά ψυχραιμία, Συνέδριο έχουμε, ας κρατήσουμε τη σοβαρότητα του. Ο ‘εχθρός’ είναι εκτός των τειχών, όχι εντός».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πολιτικοί άνδρες είχαν σχηματίσει κοινό «μπλοκ» ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον κ. Χριστοδουλάκη να υποστηρίζει στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Δούκα για πρόεδρο του κόμματος. Πλέον, αυτή η συμμαχία έχει «σπάσει». Οι σχέσεις των δύο πολιτικών εκτιμάται από τους γνωρίζοντες της πασοκικής ανθρωπογεωγραφίας ως ανταγωνιστική. Κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες κάλπες για τους αντιπροσώπους του συνεδρίου.

Πάντως, τα όσα διέρρευσαν περί αριθμού συνέδρων που ελέγχει η κάθε πλευρά προκάλεσε την αντίδραση στελεχών του Κινήματος. «Κάποιοι πρέπει να σοβαρευτούν και να καταλάβουν ότι δεν έχουμε φοιτητικό συνδικαλισμό» σχολίασε με καυστικό ύφος ο βουλευτής Απόστολος Πάνας. Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι «Δεν είμαστε ΕΦΕΕ να βγαίνει κάθε παράταξη να λέει πόσους έχει. Δεν υπάρχουν παραταξιακά ψηφοδέλτια».