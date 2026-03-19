Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς: Σε τελική ευθεία η αναβάθμιση του
Culture Live 19 Μαρτίου 2026, 13:25

Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς: Σε τελική ευθεία η αναβάθμιση του

Τι περιλαμβάνουν τα έργα.

Πώς δεν θα σε τρομάζουν πια οι αλλαγές

Τα έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των αρχαιολογικών χώρων του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς αποδίδονται το καλοκαίρι του 2026.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία, η οποία δήλωσε:

«Αναβαθμίζεται ριζικά ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού, καθώς δημιουργούνται χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και είσοδος/έξοδος και από την οδό Αγίων Ασωμάτων.

Ο χώρος καθίσταται απόλυτα προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία και προβλέπονται οι χώροι ανάπαυσης των επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών.

Αντίστοιχα, με τις επεμβάσεις στο εσωτερικό της Αρχαίας Αγοράς, με πυρήνα την οριοθέτηση και την ανάδειξη της αρχαίας οδού Παναθηναίων, ο χώρος καθίσταται πιο ελκυστικός και ευανάγνωστος για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τα μνημειακά σύνολα τα οποία καθιστούν περισσότερο κατανοητή την πολεοδομική οργάνωση του χώρου».

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού

Τα έργα, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας πύλης εισόδου-εξόδου, από την οδό Αγίων Ασωμάτων, έναντι της οδού Διπύλου, προκειμένου η είσοδος και η έξοδος επί του πεζοδρόμου της Ερμού, να μην είναι μονόδρομος.

Δημιουργείται πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, όπως αναψυκτήριο, πωλητήριο, ειδικό χώρο για την ανάπαυση των επισκεπτών και την απασχόληση των παιδιών, εκθέση αρχαιολογικών ευρημάτων και χώρους υγιεινής.

Προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών με κινητικά προβλήματα -για τα οποία, μέχρι σήμερα, η περιήγηση στον χώρο ήταν απαγορευτική- καθώς διαμορφώνεται ειδική διαδρομή σε μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, τα έργα αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών για την υποδοχή του κοινού, στην ανάδειξη της οδού των Παναθηναίων και στην ανάδειξη επιμέρους μνημειακών συνόλων.

Μέσω των διαδρομών, αναδεικνύονται επιμέρους μνημειακά σύνολα και εξασφαλίζεται η μεταξύ τους σύνδεση, προκειμένου ο επισκέπτης να κατανοήσει την κλίμακα του χώρου, την πολεοδομική του οργάνωση και τη συσχέτισή του με τον όμορο χώρο της βόρειας κλιτύος της Ακροπόλεως.

Στο έργο περιλαμβάνονται η σύνδεση των εισόδων/εξόδων -συνολικά ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τέσσερις εισόδους/εξόδους- με τα σημεία στάσης, θέασης και πληροφόρησης του χώρου, ενώ αναβαθμίζονται και οι χώροι υγιεινής και βελτιώνεται η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Deutsche Bank: Ανθεκτικές στον πόλεμο οι ελληνικές τράπεζες

Κόσμος
Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Επίθεση σε διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Ερυθρά Θάλασσα

Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Η Μικαέλα Κόελ αναλαμβάνει το ριμέικ της ταινίας «Bloodsport»
Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ κάνει μια κινηματογραφική βουτιά σε ένα παράνομο τουρνουά με συγκρούσεις μέχρι θανάτου

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify
Το άλλο Megxit 18.03.26

«Γ@μημένοι απατεώνες»: Χάρι και Μέγκαν στα αζήτητα – Οι προδοσίες, η ρήξη με Netflix και Spotify

Φιάσκο η πολυσυζητημένη επέλαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας. Πως πρόδωσαν το Netflix και ποια η θέση τους στο Χόλιγουντ σήμερα;

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ
Το παρασκήνιο 18.03.26

Μπιενάλε: Η EE δεν θέλει τη Ρωσία και οι καλλιτέχνες το Ισραήλ

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»
«Αισχροκέρδεια» 19.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Τέσσερις τροπολογίες για την πάταξη της ακρίβειας – «Απροθυμία Μητσοτάκη να συγκρουστεί με τα καρτέλ»

«Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αξιοποιούν ένα μέρος των υπερεσόδων για την άμεση ελάφρυνση της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς να διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ ανακατανέμουν πόρους από την υπερφορολόγηση προς τη στήριξη των πολιτών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο
Πολιτική 19.03.26

ΚΚΕ εναντίον Δένδια: Κυνική ομολογία του «υπουργού της κουλτούρας των φερέτρων» για ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν με αιχμή τη δήλωση Δένδια για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Μια πάντα αστάθμητη δομή

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση
Βρυξέλλες 19.03.26

Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή απάντηση στην οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου – Όχι σε νέα προσφυγική κρίση

Την ανάγκη να προστατεύσει η ΕΕ πολίτες και επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και να στείλει μήνυμα ότι «δεν μπορεί να ανεχθεί και πάλι μία επανάληψη της προσφυγικής κρίσης του 2015», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει
Euroleague 19.03.26

Ο Ντέβον Χολ μένει ελεύθερος και έχει τη Euroleague στα… πόδια του: Η Φενέρμπαχτσε και το συμβόλαιο που ψάχνει

Ο Ντέβον Χολ είναι free agent το καλοκαίρι και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός - Τι γράφουν στο εξωτερικό για τον Αμερικανό...

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
Βρυξέλλες 19.03.26

Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ

«Η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, με σχέδιο και αλληλεγγύη. Όπως το απέδειξε και στο θέμα της ασφάλειας της Κύπρου», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

