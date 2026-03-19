Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς: Σε τελική ευθεία η αναβάθμιση του

Τα έργα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των αρχαιολογικών χώρων του Κεραμεικού και της Αρχαίας Αγοράς αποδίδονται το καλοκαίρι του 2026.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε αυτοψία, η οποία δήλωσε:

«Αναβαθμίζεται ριζικά ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού, καθώς δημιουργούνται χώροι υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και είσοδος/έξοδος και από την οδό Αγίων Ασωμάτων.

Ο χώρος καθίσταται απόλυτα προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία και προβλέπονται οι χώροι ανάπαυσης των επισκεπτών και απασχόλησης των παιδιών.

Αντίστοιχα, με τις επεμβάσεις στο εσωτερικό της Αρχαίας Αγοράς, με πυρήνα την οριοθέτηση και την ανάδειξη της αρχαίας οδού Παναθηναίων, ο χώρος καθίσταται πιο ελκυστικός και ευανάγνωστος για τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τα μνημειακά σύνολα τα οποία καθιστούν περισσότερο κατανοητή την πολεοδομική οργάνωση του χώρου».

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού

Τα έργα, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας πύλης εισόδου-εξόδου, από την οδό Αγίων Ασωμάτων, έναντι της οδού Διπύλου, προκειμένου η είσοδος και η έξοδος επί του πεζοδρόμου της Ερμού, να μην είναι μονόδρομος.

Δημιουργείται πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, όπως αναψυκτήριο, πωλητήριο, ειδικό χώρο για την ανάπαυση των επισκεπτών και την απασχόληση των παιδιών, εκθέση αρχαιολογικών ευρημάτων και χώρους υγιεινής.

Προτεραιότητα δίνεται στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών με κινητικά προβλήματα -για τα οποία, μέχρι σήμερα, η περιήγηση στον χώρο ήταν απαγορευτική- καθώς διαμορφώνεται ειδική διαδρομή σε μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου.

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Αγοράς

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, τα έργα αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών για την υποδοχή του κοινού, στην ανάδειξη της οδού των Παναθηναίων και στην ανάδειξη επιμέρους μνημειακών συνόλων.

Μέσω των διαδρομών, αναδεικνύονται επιμέρους μνημειακά σύνολα και εξασφαλίζεται η μεταξύ τους σύνδεση, προκειμένου ο επισκέπτης να κατανοήσει την κλίμακα του χώρου, την πολεοδομική του οργάνωση και τη συσχέτισή του με τον όμορο χώρο της βόρειας κλιτύος της Ακροπόλεως.

Στο έργο περιλαμβάνονται η σύνδεση των εισόδων/εξόδων -συνολικά ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει τέσσερις εισόδους/εξόδους- με τα σημεία στάσης, θέασης και πληροφόρησης του χώρου, ενώ αναβαθμίζονται και οι χώροι υγιεινής και βελτιώνεται η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα.