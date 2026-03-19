Τέσσερις νέοι θάνατοι από covid και ένας από γρίπη – Τι αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ
Ελλάδα 19 Μαρτίου 2026, 18:45

Υποχωρούν κορονοϊός και γρίπη σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΥ

Τέσσερις νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Αν και την εβδομάδα που πέρασε παρατηρείται μείωση των δεικτών μετάδοσης, τόσο η λοίμωξη COVID-19 όσο και η γρίπη εξακολουθούν να συνδέονται με σημαντικό αριθμό σοβαρών νοσηλειών και θανάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσιάζει πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 04/2026. Την εβδομάδα 11/2026 παρουσίασε περαιτέρω μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

✓ Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα μετά την εβδομάδα 4/2026, με μικρές αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 11/2026 παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

✓ Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 11/2026 παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 11/2026 καταγράφηκαν 77 νέες εισαγωγές COVID19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=85).

✓ Από την αρχή του καλοκαιριού του 2025 καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 11/2026 καταγράφηκαν δύο νέες διασωληνώσεις και τέσσερις νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 11/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 90.

✓ Από τις αρχές του 2026 καταγράφεται συγκυκλοφορία των NB.1.8.1, XFG και ΒΑ.3.2 (στελέχη υπό παρακολούθηση από το ECDC/WHO), με τη ΝΒ.1.8.1 να αποτελεί το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις. Για κανένα από τα τρία στελέχη δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

✓ Κατά την εβδομάδα 11/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

✓ Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), βρίσκεται σε πτωτική τάση από την αρχή του έτους. Την εβδομάδα 11/2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση, με καταγραφόμενη τιμή κάτω από το όριο του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης). Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) παρατηρείται πτωτική τάση μετά την εβδομάδα 5/2026 Την εβδομάδα 11/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

✓ Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (96 νέες εισαγωγές έναντι 112 την εβδομάδα 10/2026).

✓ Κατά την εβδομάδα 11/2026 καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 11/2026 έχουν καταγραφεί 156 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 75 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 01/2025 έως την εβδομάδα 11/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 159.

✓ Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 11/2026, μεταξύ 4.329 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 722 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από τα 721 που τυποποιήθηκαν, τα 720 ήταν τύπου Α και ένα τύπου Β.

✓ Από τα 520 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 340 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 180 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Έχουν αναλυθεί φυλογενετικά 21 δείγματα θετικά για τον ιό Α(Η3): έξι δείγματα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης (εβδ. 42–45/2025), εκ των οποίων τρία ανήκαν στη γενετική ομάδα Κ και 15 από τη φάση ανόδου της δραστηριότητας της γρίπης (εβδ. 50–52/2025), εκ των οποίων τα 14 ήταν Κ. Τα δεδομένα δείχνουν συνολική επικράτηση της γενετικής ομάδας Κ στα δείγματα Α(Η3), σε συμφωνία με την παγκόσμια εικόνα. Η γενετική ομάδα Κ δεν έχει συσχετιστεί έως τώρα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

✓ Κατά την εβδομάδα 11/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

✓ Η θετικότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα τόσο στην κοινότητα, όσο και στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

