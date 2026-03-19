Επιστρέφει το Τραμ στο Σύνταγμα

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Έτσι, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», καθώς η προσωρινή διακοπή στο τμήμα στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε γίνει κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:

