Επιστρέφει το Τραμ στο Σύνταγμα
Κανονικά θα διεξάγονται από σήμερα τα δρομολόγια της γραμμής 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
- Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
- Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται από σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.
Έτσι, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», καθώς η προσωρινή διακοπή στο τμήμα στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε γίνει κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, ότι από την Πέμπτη 19 Μαρτίου τίθενται και πάλι σε λειτουργία οι στάσεις Τραμ «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» και η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 Πικροδάφνη – Σύνταγμα.
Η κίνηση στο τμήμα Σύνταγμα – Φιξ είχε διακοπεί προσωρινά, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
- Επιστρέφει το Τραμ στο Σύνταγμα
- Συνταγή: Ογκρατέν με τόνο και μπρόκολο
- «Πρωταθλητής» αφίξεων το «Νίκος Καζαντζάκης» τον Φεβρουάριο
- Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
- Βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και σκόνη σήμερα
- Η γυμναστική των 10 λεπτών: Η λύση όταν ο χρόνος μας πιέζει
- Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
- Vladimir: Ένα πανεπιστημιακό σκάνδαλο, η επιθυμία και το χάσμα των γενεών
