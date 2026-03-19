Τα δύο εναλλακτικά σενάρια για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία της ευρωζώνης έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΚΤ, για τα οποία είχε προϊδεάσει η πρόεδρος της Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η Λάγκαρντ είπε ότι η ΕΚΤ έχει εκπονήσει τρία σενάρια με τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της έως και την 11η Μαρτίου. Στο βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,6% το 2026, στο 2% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Ο δομικός πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί κατά μέσο όρο 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028. Αυτό το σενάριο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι περιλαμβάνει μέτρα πολιτικής ενώ τα εναλλακτικά δεν περιέχουν.

Σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο ο πληθωρισμός κορυφώνεται στο 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2027 ενώ η ευρωζώνη οδηγείται σε ύφεση, καταγράφοντας συρρίκνωση στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το δυσμενές σενάριο

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το 40 % των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα διακοπεί, κυρίως λόγω αποκλεισμού των Στενών χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημίες στις ενεργειακές υποδομές (πέραν αυτών που έχουν ήδη συμβεί).

Αυτό οδηγεί σε σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και σε προσωρινή αύξηση της αβεβαιότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι διαταραχές θεωρείται ότι θα διαρκέσουν έως το τρίτο τρίμηνο του 2026, οπότε και οι όγκοι προσφοράς θα επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα. Δεδομένου ότι η διαταραχή θεωρείται ότι οφείλεται σε αποκλεισμό και όχι σε καταστροφή των υποδομών, η προσφορά ανακάμπτει σχετικά γρήγορα μόλις αρθούν οι περιορισμοί.

Σενάριο ακραίων συνθηκών

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει μια πιο έντονη και παρατεταμένη διακοπή σε σχέση με το δυσμενές σενάριο. Ο κλονισμός στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι μεγαλύτερος, καθώς εκτιμάται ότι θα διακοπεί η διακίνηση του 60% των ροών πετρελαίου και ΥΦΑ (κατά το δεύτερο τρίμηνο) που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, μέρος της διακοπής θεωρείται ότι οφείλεται σε στρατιωτική δράση που προκαλεί ζημίες στις ενεργειακές υποδομές, καθυστερώντας την αποκατάσταση του εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα, οι όγκοι εφοδιασμού αρχίζουν να επανέρχονται στο φυσιολογικό επίπεδο μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2027 και η ομαλοποίηση αυτή προχωρά πιο σταδιακά από ό,τι στο δυσμενές σενάριο. Η αβεβαιότητα αυξάνεται πιο απότομα και είναι πιο επίμονη.

Το πολύ ισχυρότερο αρχικό σοκ προσφοράς ωθεί τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σχεδόν στα 150 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι και στα 110 ευρώ ανά MWh αντίστοιχα, το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα κορυφωθεί στο 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2027, όπως δείχνει και το σχεδιάγραμμα της ΕΚΤ.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 4,4% το 2026, στο 4,8% το 2027 και στο 2,8% το 2027. Ταυτόχρονα, αναμένεται σημαντικό πλήγμα στην ανάπτυξη, ωθώντας την ευρωζώνη σε ύφεση, καταγράφει συρρίκνωση στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2026.

