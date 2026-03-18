Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Χωρίς οπαδούς της η ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό – «Στοπ» από την Αστυνομία
Ποδόσφαιρο 18 Μαρτίου 2026, 12:42

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως η Αστυνομία απαγόρευσε τη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΛ Novibet, ενόψει του αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super Leagueστο Καραϊσκάκη και στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα υπάρξουν φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι παρά το γεγονός πως είχε την πρόθεση να παραχωρήσει εισιτήρια στους «βυσσινί» ΑΕΛ, η Αστυνομία πήρε την απόφαση να απαγορευτεί η μετακίνηση οπαδών.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Ενόψει του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, που θα γίνει την Κυριακή (22/3, 19:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν θα προμηθευτεί εισιτήρια για τους φιλάθλους της στο Καραϊσκάκη, παρότι η επιθυμία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν να της διαθέσει, όπως κάνει με όλες τις ομάδες οι οποίες στα εντός έδρας παιχνίδια τους παραχωρούν εισιτήρια στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι θύρες 26 και 27 οι οποίες θα παραχωρούνταν στους φιλάθλους της ΑΕΛ, θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Εισιτήρια διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Νέα «καρφιά» Τραμπ στους «συμμάχους» για τα Στενά του Ορμούζ

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

