«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου με αφηγήσεις από τα παιδιά του, τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 22 Μαρτίου.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του», που διοργανώνει το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με τη δημοτική οργάνωση ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του δήμου Αγίας Βαρβάρας, στις 18:00, στο κινηματοθέατρο «Γιάννης Ρίτσος», στη συμβολή των οδών Κρήτης και Θεμιστοκλέους.

Θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ

«Μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Ιδρύματος, Γιώργου Α. Παπανδρέου και του Ευρωβουλευτή Νίκου Α. Παπανδρέου, θα έρθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Οι δυο συνομιλητές, θα μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας», προστίθεται.

Τέλος, υπογραμμίζεται πως «θα αναφερθούν δε, εκτενώς, στις αξίες και τις πεποιθήσεις που μοιράστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την οικογένειά του, καθώς και στον αντίκτυπο αυτών στην πολιτική του καριέρα και την κληρονομιά του στην ελληνική κοινωνία». Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος του Βήματος, Παναγιώτης Φωτεινός.