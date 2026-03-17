Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί διέψευσε κατηγορηματικά χθες Δευτέρα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει τις επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Abd El Ghany, επάνω, ο Αμπάς Αραγτσί).

Ο ισχυρισμός για επαφή μου με τον Γουίτκοφ «μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει όσους εμπορεύονται πετρέλαιο και την κοινή γνώμη»

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία με ακόμη μια παράνομη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί μέσω X.

«Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου κατά τα φαινόμενα μόνο σκοπό έχει να παραπλανήσει όσους εμπορεύονται πετρέλαιο και την κοινή γνώμη», πρόσθεσε.

My last contact with Mr. Witkoff was prior to his employer’s decision to kill diplomacy with another illegal military attack on Iran. Any claim to the contrary appears geared solely to mislead oil traders and the public. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

«Δίαυλος επικοινωνίας»

Νωρίτερα χθες, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε, επικαλούμενος πηγή του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και άλλη «ενημερωμένη» πηγή του —δεν κατονόμασε ούτε τη μια ούτε την άλλη— ότι έχει επανενεργοποιηθεί δίαυλος επικοινωνίας των δυο εμπόλεμων κρατών τις τελευταίες ημέρες και ότι ο κ. Αραγτσί έστειλε μηνύματα όσον αφορά τρόπους για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ