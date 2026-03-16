16.03.2026 | 08:53
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων
Culture Live 16 Μαρτίου 2026, 07:52

Όσκαρ 2026: Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η νικήτρια της νέας κατηγορίας των βραβείων

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για το κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού για την ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Tο πρώτο βραβείο «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ» στην ιστορία του θεσμού, κέρδισε η ελληνικής καταγωγής Διευθύντρια κάστινγκ Κασσάνδρα Κουλουκουντίς η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, για την ταινία «One Battle After Another».

Η Διευθύντρια κάστινγκ ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της, θέλοντας να τιμήσει με την ομιλία της το συνδικάτο των casting directors που πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο.

Αφιέρωσε το βραβείο σε όλους εκείνους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ αλλά συχνά ούτε καν στους συντελεστές μιας ταινίας.

Λίγα λόγια για την πορεία της

Η πορεία της Κασσάνδρα Κουλουκουντίς στο σινεμά ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Απόφοιτη του Κολεγίου , μπήκε στον χώρο του κινηματογράφου ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, το «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς έκτοτε αποτέλεσε μια σταθερή συνεργάτρια του σκηνοθέτη αναλαμβάνοντας το καστ στο σύνολο σχεδόν της φιλμογραφίας του, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία χαρακτήρων που έχουν ταυτιστεί με τις ταινίες του Άντερον, όπως τον Ντάνιελ Πλέινβιου που υποδύθηκε ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις στο «Θα χυθεί αίμα» ή τον Φρέντι Κούελ του Χόακιν Φίνιξ στο «The Master».

Πέρα από τις δύο παραπάνω ταινίες, έχει συνεργαστεί με τον Άντερσον στη «Μανόλια» (1999), το «Έμφυτο ελάττωμα» (2014), την «Αόρατη κλωστή» (2017) και στο «Πίτσα γλυκόριζα» (2021)

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στο casting πολλών άλλων γνωστών ταινιών, όπως το «Φαντάσματα εφηβείας» και το Her (πάλι με τον Χόακιν Φίνιξ στον πρωταγωνιστικό ρόλο), ενώ έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Για την ταινία «One Battle After Another» η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν μια από τις πιο απαιτητικές διαδικασίες κάστινγκ της καριέρας τους, διότι κλήθηκαν να συνδυάσουν καταξιωμένους ηθοποιούς με νέα ταλέντα.

Μια τέτοια περίπτωση νέας ηθοποιού ήταν και η Τσέις Ινφίνιτι, η οποία υποδύεται έναν από τους βασικούς ρόλους της ταινίας, την Γουίλα. Η Ινφίνιτι ερμηνεύει την κόρη του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ενός ένοπλου αγωνιστή. «Είναι το παιδί δύο επαναστατών επομένως θα έπρεπε και η ίδια να έχει ένα ανάλογο παρουσιαστικό», είχε δηλώσει η Κουλουκουντίς εξηγώντας ότι για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα είχε επισκεφθεί όλες τις σχολές πολεμικών τεχνών στο Λος Άντζελες προκειμένου να βρει την κατάλληλη γυναίκα για να την υποδυθεί.

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

ΔΕΗ: Άνετα στα 2 δισ. τα EBITDA για το 2025 – Νέα πλάτη για τα τιμολόγια

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ιστορικό Όσκαρ για την Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου
Η Ότομ Ντάραλντ Άρκαποου κέρδισε το Όσκαρ Φωτογραφίας για το Sinners, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη λευκή κινηματογραφίστρια που το κατακτά

Κέρδισε τη μεγάλη «μάχη» η ταινία «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» – Οι εκπλήξεις και οι καλύτερες στιγμές των φετινών Όσκαρ
Με τα βλέμματα στραμμένα στην «κόντρα» μεταξύ «Sinners» και «Μια μάχη μετά την άλλη» και τα «Frankenstein» και «KPop Demon Hunters» να κερδίζουν τις εντυπώσεις ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ - Όλα όσα συνέβησαν και η νίκη της Ελληνοαμερικανής, Κασσάνδρα Κουλουκουντίς

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

Πώς κατέληξε να στάζει τόσο δηλητήριο ο διάλογος για τα φετινά Όσκαρ;
Η οργή για τα σχόλια του Τιμοθέ Σαλαμέ σχετικά με το μπαλέτο ή για το γεγονός ότι η Τζέσι Μπάκλεϊ δεν συμπαθεί τις γάτες έχει φτάσει σε ένα παράξενο αποκορύφωμα πριν τα Όσκαρ.

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Μεγάλη «μάχη» για το 5-8 της Super League: Πέντε ομάδες για τρεις θέσεις – Το πρόγραμμα στο φινάλε
Ο Λεβαδειακός έχει «κλειδώσει» θέση στο 5-8 της Super League όμως Άρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά θα δώσουν… τελικούς την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Ελισάβετ, Νταϊάνα, Κέιτ, Λετίθια και τα διαμαντένια πέπλα: Ποια φόρεσε το πιο ακριβό βασιλικό νυφικό όλων;
Πέρα από την υψηλή ραπτική και τους προβολείς της δημοσιότητας, το βασιλικό νυφικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικά και πολιτισμικά σύμβολα του δυτικού κόσμου

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

Ο πελάτης του Predator έχει πάντα δίκιο μέχρι ο πωλητής να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο
O Ντίλιαν ομολογεί ότι για το Predator ντίλαρε με κυβέρνηση και Μαξίμου και ο λαός μένει ενεός που ο Παύλος Μαρινάκης το παίζει ψόφιος… κοριός και ο πρωθυπουργός «κουφός».

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο – Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ
Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

