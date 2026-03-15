Χαμένα επεισόδια του Doctor Who από το 1965 βρέθηκαν σε παλιά συλλογή ταινιών

Δύο επεισόδια της θρυλικής βρετανικής σειράς Doctor Who, που θεωρούνταν χαμένα εδώ και περίπου 60 χρόνια, εντοπίστηκαν σε μια παλιά συλλογή ταινιών και θα προβληθούν ξανά από το BBC αργότερα φέτος, σύμφωνα με το μέσο.

Η ανακάλυψη έγινε όταν ερευνητές εντόπισαν δύο παλιά επεισόδια της σειράς μέσα σε ένα χάρτινο κουτί που ανήκε σε έναν συλλέκτη ταινιών. Το υλικό βρέθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες φιλμ μιας ετερόκλητης συλλογής, η οποία περιλάμβανε κυρίως ερασιτεχνικές λήψεις για τρένα, κανάλια και προσωπικά βίντεο.

Τα επεισόδια χρονολογούνται από το 1965 και παρουσιάζουν τον πρώτο Doctor της σειράς, τον οποίο υποδυόταν ο Ουίλιαμ Χάρτνελ, να έρχεται αντιμέτωπος με τους Daleks σε ένα σχέδιο κυριαρχίας που απειλεί τη Γη αλλά και ολόκληρο τον γαλαξία.

Η συγκεκριμένη ιστορία είχε προβληθεί μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και θεωρούνταν χαμένη για δεκαετίες.

Τα δύο επεισόδια της ιστορίας των Daleks

Το πρώτο επεισόδιο που εντοπίστηκε έχει τίτλο «The Nightmare Begins» και προβλήθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 1965, στο πλαίσιο της τρίτης σεζόν της σειράς

Το δεύτερο επεισόδιο, «Devil’s Planet», μεταδόθηκε περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.

Ανήκουν στη μεγάλη ιστορία «The Daleks’ Master Plan», ένα φιλόδοξο σενάριο 12 επεισοδίων που έγραψαν ο δημιουργός των Daleks, Τέρι Νέισον, και ο Ντένις Σπούνερ.

Στη σειρά εμφανίζονταν, εκτός από τον Χάρτνελ και τον Πίτερ Πέρβς στον ρόλο του βοηθού Στίβεν Τέιλορ, και οι ηθοποιοί Νίκολας Κόρτνεϊ, Άντριεν Χιλ και Κέβιν Στόνεϊ.

Γιατί χάθηκαν τα επεισόδια

Την εποχή εκείνη το BBC συνήθιζε να διαγράφει παλιό τηλεοπτικό υλικό για λόγους κόστους και αποθήκευσης. Επιπλέον, καθώς η τηλεόραση περνούσε σταδιακά στην έγχρωμη εποχή, πολλές ασπρόμαυρες παραγωγές θεωρούνταν ότι δεν είχαν πλέον ιδιαίτερη αξία.

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ιστορίας, το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο: οι λογοκριτές στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θεώρησαν την πλοκή υπερβολικά βίαιη. Επειδή αυτές οι αγορές ήταν σημαντικές για τις διεθνείς πωλήσεις, η σειρά δεν διανεμήθηκε στο εξωτερικό και τελικά πολλά επεισόδια καταστράφηκαν.

Παρά τη διαγραφή τους, κάποια αντίγραφα είχαν δημιουργηθεί από τεχνικούς για ελέγχους πριν από πιθανή διανομή. Φαίνεται ότι δύο από αυτά τα αντίγραφα κατέληξαν τελικά στη συλλογή του ιδιώτη συλλέκτη.

Η συγκίνηση του Πίτερ Περβς

Ο ηθοποιός Πίτερ Περβς, που έπαιζε τον Στίβεν Τέιλορ στη σειρά, προσκλήθηκε σε μια προβολή στον κινηματογράφο Phoenix στο Λέστερ χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο.

Όταν ανακάλυψε ότι επρόκειτο να δει τα χαμένα επεισόδια, δήλωσε συγκινημένος ότι δεν μπορούσε να πιστέψει την εξέλιξη.

Μετά την προβολή είπε ότι εξεπλάγη ακόμη περισσότερο βλέποντάς τα, καθώς αρκετές σκηνές δεν τις θυμόταν καθόλου.

Παράλληλα αστειεύτηκε λέγοντας ότι το BBC τού «χρωστάει» λίγα δικαιώματα για τα επεισόδια που είχαν χαθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Νέα ζωή για τα παλιά επεισόδια

Τα δύο επεισόδια έχουν ήδη αποκατασταθεί από τα αρχεία του BBC ώστε να μπορούν να προβληθούν σε σύγχρονη ποιότητα.

Θα γίνουν διαθέσιμα στο BBC iPlayer το Πάσχα, ενώ στις 4 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή στο Λονδίνο για τους φίλους της σειράς.

Για τους θαυμαστές του Doctor Who, η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μεγάλο μέρος των πρώτων χρόνων της σειράς εξακολουθεί να θεωρείται χαμένο.

*Με πληροφορίες από: BBC