Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ο ηλιωμένος ψαράς που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ του Σαββάτου που είχε πάει για να ψαρέψει.

Ο ηλικιωμένος έπεσε στη θάλασσα προσπαθώντας να ξεμπλέξει παραγάδι και τον παρέσυρε το κύμα

Το άψυχο σώμα του 81χρονου βρήκε σε βραχώδη περιοχή κοντά στη Λίνδο κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες με τη βάρκα του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, στελέχη του οποίου έσπευσαν στο σημείο για να μεταφέρουν τη σορό στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο 81χρονος ήταν από τον Αρχάγγελο της Ρόδου και είχε πάει σε παραλία του νησιού μαζί με έναν φίλο του για να ψαρέψουν. Κάποια στιγμή, προσπαθώντας να ξεμπλέξει το παραγάδι του, έπεσε στη θάλασσα και το κύμα τον παρέσυρε.

Όλη τη νύχτα χθες, σκάφη του Λιμενικού και μέλη εθελοντικών ομάδων τον αναζητούσαν, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα.