Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαρτίου 2026, 08:00

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ήδη, μία ημέρα πριν ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, οι αγορές είχαν μπει σε αναστάτωση. Έκτοτε, μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα βλέπουν καθημερινά μεγάλες μεταβολές.

Το ευρώ δεν δείχνει να μπορεί να αναλάβει – προς ώρας τουλάχιστον – τον ρόλο του «αποθηκευτηρίου αξίας»

«Οποιοδήποτε γεγονός εκτός κανονικότητας αυξάνει τη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανταλλάξουν στοιχεία που έχουν αυξημένο κίνδυνο με πιο ασφαλείς επιλογές» αναφέρει στα «ΝΕΑ» στέλεχος της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων. Αυτές οι επιλογές βρίσκονται και στις ασφαλέστερες ανεπτυγμένες αγορές, όπως αυτή των ΗΠΑ.

Αυτό άλλωστε εξηγεί και τη σημαντική ενίσχυση του δολαρίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ρευστοποιούν περιουσιακά στοιχεία σε αναδυόμενες αγορές (το ελληνικό χρηματιστήριο συμπεριλαμβάνεται σε αυτές) και στρέφονται σε «ασφαλή καταφύγια» που αποτιμώνται σε δολάριο. Αντιθέτως, το ευρώ δεν δείχνει να μπορεί να αναλάβει – προς ώρας τουλάχιστον – τον ρόλο του «αποθηκευτηρίου αξίας». Πριν το ξέσπασμα της κρίσης, 1 ευρώ αντιστοιχούσε σε 1,1814 δολάρια. Την περασμένη Τετάρτη (11/3), η ισοτιμία είχε πέσει στο 1,1567 (-2,1%).

Στα εμπορεύματα, τα πετρελαιοειδή και το φυσικό αέριο έχουν δει πολύ σημαντικές αυξήσεις, με το βαρέλι του Μπρεντ να κοστολογείται πάνω από τα 100 δολάρια το πρωί της περασμένης Πέμπτης (12/3), έχοντας σημειώσει αύξηση 40% από την αρχή της κρίσης. Το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί περίπου στα 50 ευρώ ανά MWh, από 32 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου (+56%). Ο χρυσός έχει μείνει στα ίδια περίπου – υψηλά – επίπεδα (γύρω στα 1.150 δολάρια η ουγγιά) και δεν έχει λειτουργήσει ως «αποθήκη αξίας» στον βαθμό που θα περίμενε κανείς, παρά το ράλι των πρώτων ημερών.

Άλλα εμπορεύματα, όπως τα σιτηρά, το κακάο ή ο χυμός πορτοκαλιού, μοιάζουν να μην έχουν επηρεαστεί. «Η συγκεκριμένη κρίση δεν αφορά αφορά το σύνολο του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά είναι προσανατολισμένη στην ενέργεια» εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας Νίκος Μαγγίνας, επισημαίνοντας ότι όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία οι επιπτώσεις ήταν άμεσες στα τρόφιμα.

Ομόλογα και μετοχές

Τα ομόλογα παρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές, ανάλογα με το κράτος που τα εκδίδει και τη διάρκειά τους. Τα ομόλογα των ΗΠΑ έχουν δει αυξήσεις στις αποδόσεις τους, με αυτή του δεκαετούς στο 4,213% (από 3,952%, +261 μονάδες βάσης). Το δεκαετές της Γερμανίας (bund) είχε απόδοση 2,937% την περασμένη Τετάρτη (11/3) από 2,653% στις 27 Φεβρουαρίου (+284 μ.β.).

Το αντίστοιχο της Ιταλίας σημείωσε ακόμα μεγαλύτερο άλμα (+367 μ.β.) στο 3,646%. Το ελληνικό δεκαετές ομόλογο είχε απόδοση 3,301% πριν τον πόλεμο στο Ιράν, όμως πλέον έχει φτάσει το 3,632% (+331 μ.β.). Παρόμοιες είναι οι αυξήσεις στα ομόλογα της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Από την άλλη, τα κινεζικά ομόλογα δεν έχουν επηρεαστεί καθόλου, με τις αποδόσεις τους μάλιστα να σημειώνουν ελαφρά μείωση. Αλώβητα μοιάζουν και τα ομόλογα της Ιαπωνίας, παρά το γεγονός ότι θεωρείται αρκετά εκτεθειμένη στην κρίση, αφού προμηθεύεται περίπου το 90% του αργού πετρελαίου της από την περιοχή του Κόλπου. Η Ινδία, ωστόσο, που επίσης εξαρτάται σημαντικά από το πετρέλαια του Κόλπου, επηρεάζεται: η απόδοση του τριετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 234 μ.β. στο 6,093% από 5,859% προηγουμένως. Το δεκαετές ομόλογο, όμως, παρέμεινε σχετικά σταθερό.

Στις μετοχές, οι αντιδράσεις ποικίλλουν. Αν και οι περισσότερες αγορές έχουν παρουσιάσει σημαντική – αλλά σε καμία περίπτωση ανεξέλεγκτη – κάμψη, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που βλέπουν τις μετοχές τους στα «πράσινα». «Οι τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και του πετρελαίου ανεβαίνουν» λέει ο Νίκος Μαγγίνας.

Όπως εξηγεί, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των πετρελαιοειδών κινούνται ανοδικά, όμως οι κλάδοι που καταναλώνουν τα πετρελαιοειδή, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, δείχνουν λιγότερο ανθεκτικές. Παράλληλα, ενώ στη ναυτιλία είναι αυξημένος ο κίνδυνος και το κόστος ασφάλισης εκτοξεύεται, η αύξηση κερδών που αναμένεται από τα tankers εξισορροπεί την κατάσταση.

Πράγματι, αν δει κανείς τη διακύμανση των τιμών των μετοχών εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας, οι περισσότερες έχουν ενισχυθεί μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Η γαλλική Dassault έχει καταγράψει άνοδο 1,7% ενώ η ιταλική Leonardo έχει άνοδο 6,4%. Η γερμανική Rheinmetall, όμως, δεν έχει ακολουθήσει.

Όπως εξηγεί το στέλεχος της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να οφείλεται στο κατά πόσο τα αμυντικά συστήματα μιας εταιρείας «ταιριάζουν» με αυτά που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα σύρραξη. Παράλληλα, στα «πράσινα» κινούνται και οι περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας, που συχνά συνδέονται και με την άμυνα. Η μετοχή της εταιρείας παραγωγής μικροτσίπ και ημιαγωγών Nvidia έχει δει άνοδο 5% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγές με γνώση της αγοράς των κρυπτοστοιχείων αναφέρουν άλλωστε ότι το Bitcoin έχει συμπεριφερθεί για πρώτη φορά σαν «ασφαλές καταφύγιο» σε μια κρίση, καθώς προηγούμενες εντάσεις είχαν οδηγήσει την αγορά κρυπτοστοιχείων σε πτώση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι και μια απλή σύμπτωση, καθώς το Bitcoin βρισκόταν σε φάση ολοκλήρωσης καθοδικού κύκλου πριν την έναρξη του πολέμου.

«Κλειδί» η πολιτική αντίδραση

Όπως επισημαίνει το στέλεχος της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, ο καλύτερος σύμβουλος σε τέτοιες περιστάσεις είναι η ψυχραιμία, αλλά και η πρόληψη: ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή του σε αρκετά υψηλά επίπεδα και περιορίζει τις επιπτώσεις μιας εξωγενούς κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, σημείο – κλειδί σε περιόδους κρίσεων είναι η πολιτική αντίδραση: έκτακτα μέτρα όπως η απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθεματικά των χωρών – μελών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, το πλαφόν σε τιμές προϊόντων ή οι αποφάσεις κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

«Οι σημαντικοί επενδυτές πάντα περιμένουν την πολιτική αντίδραση για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους», καταλήγει.

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 09:16

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
