Την έκδοση κύριων συντάξεων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης φιλοδοξεί να πετύχει ο eΕΦΚΑ, ενώ προχωρεί σε νέα μέτρα για την επίσπευση και των επικουρικών συντάξεων.

Ψηφιοποίηση ενσήμων και συντάξεις

Για τις κύριες συντάξεις, το μεγάλο αυτό άλμα, θα είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και την ένταξή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για τις επικουρικές το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται από το τελευταίο ταμείο. Η παρέμβαση, που αναμένεται να ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το τις εορτές του Πάσχα.

Η διαδικασία ψηφιοποίησης των ενσήμων που καλύπτουν την περίοδο προ του 1998 προχωρά με ταχείς ρυθμούς. Μάλιστα, σε αρκετά ταμεία έχει ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Η πρόοδος

Παρά τις καθυστερήσεις σε ορισμένους ασφαλιστικούς φορείς – όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, με ποσοστά ψηφιοποίησης στο 60% και 45% αντίστοιχα – στα ταμεία επιστημόνων και Τύπου η πρόοδος κυμαίνεται μεταξύ 60% και 100%. Συγκεκριμένα, το ΤΣΜΕΔΕ φτάνει στο 98%, το ΤΣΑΥ στο 92%, ενώ το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βρίσκεται στο 75%.

Στα μεγαλύτερα ταμεία υπάρχουν καθυστερήσεις και μέχρι σήμερα, έχει ψηφιοποιηθεί γύρω στο 55% των ενσήμων από τα τρία ταμεία του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ ΤΣΑ, ΤΑΕ) από 16 επικουρικά ταμεία του ΕΤΕΑΕΠ, από το ΙΚΑ και από το ταμείο των Συνεταιρισμών (ΤΣΕΑΠΓΣΟ).

Η ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 20 ετών.

Η μετατροπή των ενσήμων σε άυλη ασφάλιση μέσω της ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου όλων των ταμείων αφορά στην κύρια και επικουρική ασφάλιση.

Η πρόοδος της ψηφιοποίησης κρίνεται απαραίτητη για το επόμενο στάδιο: την αυτόματη ανάγνωση των ψηφιακών χρόνων ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026, θα επιτρέψει την απονομή κύριας σύνταξης εντός λίγων ωρών.

Οι επικουρικές συντάξεις

Η νέα νομοθετική παρέμβαση για τις επικουρικές συντάξεις θα προβλέπει ότι η σύνταξη θα εκδίδεται από το τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το σε ποιο ταμείο έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης.

Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Η αλλαγή θεωρείται κομβική για τη λειτουργία του e-ΕΦΚΑ, καθώς η διαδοχική ασφάλιση είναι από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις συνταξιοδότησης.

Μέχρι σήμερα, όταν ένας ασφαλισμένος έχει εργαστεί σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία πριν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, απαιτείται να εξεταστεί ποιο ταμείο συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης ώστε να καθοριστεί ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα απονομής της σύνταξης. Η διαδικασία αυτή συχνά οδηγεί σε ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών και σε μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι καθυστερήσεις

Με τη νέα διάταξη η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Η αρμοδιότητα απονομής θα ανήκει στο τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότηση, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και επιταχύνεται η έκδοση της επικουρικής σύνταξης.

Σήμερα οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 2 έτη με τις εκκρεμείς επικουρικές μα ανέρχονται στις 31.000 έναντι 15.000 κύριων συντάξεων.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα των ασφαλιστικών δεδομένων και στην ύπαρξη διαφορετικών πρώην επικουρικών ταμείων, τα οποία εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ μετά τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η νομοθετική παρέμβαση, από κοινού με την ολοκλήρωση του έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων του ΕΦΚΑ, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων.

Πηγή: ΟΤ