ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται σήμερα τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ
Οικονομία 15 Μαρτίου 2026, 09:21

ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται σήμερα τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ και στην εκκαθάριση των νέων δηλώσεων εισοδήματος

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Μέσα από τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τα οποία αναρτώνται σήμερα, αλλά και με τα νέα έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος Ε1 των οποίων η υποβολή ξεκινά αύριο Δευτέρα, εκατομμύρια νοικοκυριά θα δουν, στην πράξη, το εύρος των νέων μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων οι οποίες τίθεται σε εφαρμογή από εφέτος.

Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις που αγγίζουν ιδιοκτήτες ακινήτων, μισθωτούς, οικογένειες και ελεύθερους επαγγελματίες.

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες στην περιφέρεια.

Την Κυριακή ολοκληρώνεται η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2026. Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα θα δουν το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου για πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (είτε ως εφάπαξ εξόφληση, είτε ως πρώτη από τις έως 12 μηνιαίες δόσεις που δικαιούνται) μπαίνοντας με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην πλατφόρμα myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η πιο σημαντική αλλαγή για εφέτος αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη τη χώρα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Ενώ θα είναι μάλιστα η τελευταία φορά που οι ιδιοκτήτες τους επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος στα συγκεκριμένα ακίνητα καταργείται.

Το μέτρο αυτό αφορά πάνω από 1 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτητών, για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης μεσοσταθμικά κατά 30%

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Η βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι, είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες, με τις αλλαγές να ισχύουν για τα εισοδήματα του 2025 που φορολογούνται φέτος.

Ειδικότερα οι τεκμαρτές δαπάνες των κατοικιών μειώνονται κατά 30% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τ.μ. ενώ για τις κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται κατά 35%.

Επιπλέον, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα μειώνονται έως και 73,7%. Αυτό προκύπτει από την αλλαγή της διαδικασίας υπολογισμού των τεκμηρίων για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1/11/2010 και μετά, με το τεκμήριο να υπολογίζεται πλέον με βάση τις εκπομπές Co2 και όχι με βάση τον κυβισμό και έχει προστεθεί ειδική στήλη στον πίνακα 5 του E1.

Μειωμένα θα είναι επίσης τα τεκμήρια διαβίωσης που προκύπτουν για τα σκάφη αναψυχής και ειδικά για τα νεότερα, που μειώνονται οι τεκμαρτές δαπάνες κατά 30%.

Τέλος, ελαφρύτερα θα είναι πλέον τα τεκμαρτά βάρη των ενηλίκων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 εκείνα που είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιουδήποτε ύψους εισόδημα.

Στόχος των παραπάνω αλλαγών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών καθώς και ο εξορθολογισμός του συστήματος φορολόγησης βάσει αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, καθώς οι αλλαγές αυτές γίνονται μετά από 20 χρόνια, ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα υψηλά τεκμήρια.

Επιπλέον, η μείωση των τεκμηρίων βοηθά στην αποφυγή της απώλειας απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς χιλιάδες οικογένειες δεν θα εμφανίζονται πλέον με υψηλό φορολογητέο εισόδημα, όπως το υπολογίζει πλασματικά η εφορία για σκοπούς φορολόγησης.

3. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μειώνεται κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές.

Η μείωση αυτή ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025. Μέχρι σήμερα η παραπάνω μείωση αφορούσε μόνο οικισμούς με έως 500 κατοίκους ή δημοτικές κοινότητες με έως 1.500 κατοίκους.

4. Φορολογική απαλλαγή για τρία έτη για νέες μητέρες αυτοαπασχολούμενες.

Θεσπίζεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά απαλλαγή από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τις αυτοαπασχολούμενες που είναι νέες μητέρες. Η απαλλαγή ξεκινά να ισχύει αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

Μια «πρόγευση» από τις μειώσεις στον φόρο εισοδήματος θα μπορούν να λάβουν και όσοι προβούν σε προεπισκόπηση εκκαθάρισης της προσυμπληρωμένης δήλωσης τους, όταν συνδεθούν στην πλατφόρμα myAADE με τους κωδικούς τους, ακόμα και πριν οριστικοποιήσουν την υποβολή της δήλωσής τους.

Πέραν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις που οδηγούν σε έμμεση αύξηση του καθαρού εισοδήματος των νοικοκυριών πάντως, από την 1η Απριλίου θα αυξηθεί περαιτέρω και ο κατώτατος μισθός, όπως έχει ανακοινωθεί.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων παροχών. Ενώ, από τον ίδιο μήνα αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του Δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Vita.gr
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Κόσμος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Σύνταξη
Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Κύριες και επικουρικές 15.03.26

Συντάξεις μέσα σε έναν μήνα - Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Μπάσκετ 15.03.26

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Σύνταξη
Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
16η μέρα πολέμου 15.03.26 Upd: 09:16

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 15.03.26

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο

Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του

Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Βάιος Μπαλάφας
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Αγορές σε αναταραχή 15.03.26

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου

Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
«Ομαδοσκέψη» 15.03.26

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;

Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Πολιτική 15.03.26

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις

Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Δικαιοσύνη! 15.03.26

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες - δορυφόροι

Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Κόσμος 15.03.26

Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας

Με την δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και τον διορισμό του διαδόχου του, η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνών συζητήσεων. Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ανώτατο ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

