ΕΝΦΙΑ: Αναμονή για τα ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες – Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Μαρτίου 2026, 16:04

ΕΝΦΙΑ: Αναμονή για τα ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες – Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Επί ποδός για το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ βρίσκονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων - Δείτε πώς θα το αναζητήσετε

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Υγιή οστά: Ποια καθημερινή συνήθεια τα στηρίζει;

Spotlight

Από ώρα σε ώρα αναρτώνται τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026, με συνολικό λογαριασμό 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και πληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις από τον Μάρτιο 2026 έως τον Φεβρουάριο 2027.

Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες η… λυπητερή θα είναι ίδια με πέρσι, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν αλλαγές σε αντικειμενικές αξίες, σε συντελεστές και στην κλίμακα του ΕΝΦΙΑ. Πιο βαρύς είναι ο λογαριασμός για όσους απέκτησαν ακίνητα, ιδίως άνω 400.000 ευρώ, ή τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους το 2025.

Οι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ

Σημαντικές μειώσεις θα δουν συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς αλλά και όσοι έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 10% και μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100%.

Αντίθετα, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων.

Το τελικό ποσό του φόρου διαμορφώνεται ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, την αξία και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, την περιοχή όπου βρίσκονται αλλά και την οικογενειακή και εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Μεταξύ των βασικών εκπτώσεων περιλαμβάνονται:

• Έκπτωση 10% για κατοικίες αντικειμενικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

• Έκπτωση 20% για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που ασφαλίστηκαν για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για ολόκληρο το 2025. Αν η ασφάλιση ήταν μικρότερης διάρκειας, η έκπτωση περιορίζεται αναλογικά (π.χ. 10% για έξι μήνες ασφάλισης).

• Μείωση 50% για ιδιοκτήτες που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, με εξαίρεση τα νησιά. Σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο πληθυσμού αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Η έκπτωση ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει περίπου 12.700 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που οι κατοικίες είναι και ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές, η συνολική έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και το 70%.

• Μείωση κατά 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται επίσης νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος, επιφάνειας και αξίας ακίνητης περιουσίας. Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά καθώς και φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Παράλληλα, πλήρης απαλλαγή ισχύει και για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, σε ζώνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή σε πολεοδομικά ανενεργές περιοχές, καθώς και για διατηρητέα μνημεία και ιστορικά κτίρια.

Οι χαμένοι του ΕΝΦΙΑ

Αυξημένο φόρο θα δουν όσοι μέσα στο 2025:

• απέκτησαν νέα ακίνητα,
• απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία),
• τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά που δηλώνονται στο Ε9.

Επιπλέον επιβαρύνσεις θα υπάρξουν για ιδιοκτήτες με ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, καθώς επιβάλλεται πρόσθετος φόρος με τη μορφή προσαύξησης στον κύριο φόρο για κάθε ακίνητο που υπερβαίνει αυτό το όριο.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν και να εκτυπώσουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026, μόλις αναρτηθούν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Ακολουθούν τη διαδρομή «Εφαρμογές» και να κάνουν κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς εφαρμογές». Στη συνέχεια επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Με τους κωδικούς TaxisΝet, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιλέξουν το έτος 2026 και να ανοίξουν το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026, προκειμένου να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Για να το εκτυπώσουν, κάνουν κλικ στο κάτω μέρος του μενού, επιλέγοντας: «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2025 (σε αρχείο.pdf)».

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Καύσιμα: Πότε πιάνει τα 2 ευρώ η βενζίνη – Αλαλούμ με το πλαφόν

Κόσμος
Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

Ιράν: Τραυματισμένος και παραμορφωμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» λένε οι ΗΠΑ

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Βαγγέλης Μαρινάκης: Έβαλε ξανά το Όσλο στον παγκόσμιο χάρτη της ναυτιλίας

Ο Ταλ Ντίλιαν της Intellexa καίει την κυβέρνηση και για τις «εξαγωγές» του Predator σε τρίτες χώρες – Υπόλογη η Ελλάδα

Δημάτος: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ προέχει η νίκη επί της Τσέλιε και στη Φιλαδέλφεια»

Ο Πούτιν ζήτησε να προστατευθούν οι κρίσιμης σημασίας υποδομές καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις στην Ρωσία

Στενά του Ορμούζ: Ευρωπαίοι επιδιώκουν διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη για ασφαλή διάπλου

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω

Το αδιέξοδο του Λανουά που ονειρεύεται σωσίβιο παραμονής

Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή

Συνεχίζει τον εμπαιγμό ο Μαρινάκης, ούτε τώρα βλέπει κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές – «Σε ποια χώρα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος» ρωτά ο Μάντζος

To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

Βομβιστική επίθεση σε συναγωγή στο Ρότερνταμ - Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

Χαρίτσης: Μιλάμε πλέον για κυβέρνηση-χάκερ – Ο Μητσοτάκης είναι υπόλογος και θα λογοδοτήσει για τις ευθύνες του

Προ ημερησίας συζήτηση άμεσα ζητά ο Ανδρουλάκης – Ο Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που έστησε

Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά

«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο'Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

