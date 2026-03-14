14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο
Culture Live 14 Μαρτίου 2026, 15:15

28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου παρουσία του Αμερικανού συνθέτη Ντέσμοντ Τσάιλντ και της σκηνοθέτριας Χέδερ Γουίντερς.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Spotlight

«Το 2022, ο θρυλικός τραγουδοποιός και παραγωγός Ντέσμοντ Τσάιλντ οραματίστηκε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, είπε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλωσορίζοντας τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον και συμπλήρωσε:

«Κατόπιν, μοιράστηκε αυτό το όραμα με τον παραγωγό του ντοκιμαντέρ, γνωστό συνθέτη και στιχουργό μεγάλων επιτυχιών, φίλο και συνεργάτη του, τον Φοίβο.

Η παγκόσμια πρεμιέρα

Την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, με τη συμμετοχή αγαπημένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, όπως ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, η Ρίτα Γουίλσον και ο Σάκης Ρουβάς, αλλά και την προετοιμασία του live, κατέγραψε με τον φακό της η βραβευμένη σκηνοθέτρια Χέδερ Γουίντερς.

«Απόψε δεν είναι απλώς μια παγκόσμια πρεμιέρα, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους — ή καλύτερα, ανάμεσα σε δύο γαλαξίες: τον γαλαξία του εμβληματικού Παρθενώνα και τον γαλαξία της μουσικής του Ντέσμοντ Τσάιλντ. Είστε το πρώτο κοινό στον κόσμο που θα δει αυτή την ταινία», είπε η Χέδερ Γουίντερς.

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ πήρε αμέσως μετά τον λόγο:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει ακόμη ολόκληρη την ταινία. Έχω δει μόνο κάποια αποσπάσματα, γιατί προετοιμαζόμασταν πυρετωδώς για να προλάβουμε την προθεσμία.

Όλοι ρωτούσαν συνεχώς: “Πού είναι η ταινία;” Αλλά τελικά τα καταφέραμε. Οπότε θα είμαι κι εγώ από τους πρώτους που θα τη δουν ολοκληρωμένη. Θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και φυσικά όλη την ομάδα που δούλεψε γι’ αυτή την ταινία”.

«Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα»: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ

Η ταινία αποτυπώνει την ατμόσφαιρα μιας ξεχωριστής συναυλίας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Ντέσμοντ Τσάιλντ, μετατρέποντας τη σκηνή του Ηρωδείου σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό: την υποστήριξη της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Στην ταινία εμφανίζονται και μοιράζονται την ενέργεια της σκηνής σπουδαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Άλις Κούπερ, Μπόνι Τάιλερ, Ρίτα Γουίλσον, Σάκης Ρουβάς και το συγκρότημα The Rasmus.

Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, όπου ο διάσημος συνθέτης και παραγωγός απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την έμπνευση του έργου, τη σχέση του με την Ελλάδα και το μήνυμα της ταινίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

«Θέλαμε να καταγράψουμε τον τόπο, τους ιερούς βράχους, τον Παρθενώνα και την ιστορία, ενώ ταυτόχρονα γράφεται και η δική μας ιστορία μέσα από δεκαετίες μουσικής».

Στόχος της ταινίας είναι να αναδείξει το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα

«Αν κάποιος αφαιρούσε ένα κομμάτι από το Στόουνχεντζ, πώς θα ένιωθαν οι Βρετανοί; Ο Παρθενώνας είναι ένα ενιαίο έργο τέχνης», είπε ο Ντέσμοντ Τσάιλντ

Έπειτα, σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επιστροφή των γλυπτών, ο Ντέσμοντ Τσάιλντ τόνισε ότι η επανένωσή τους αποτελεί ζήτημα ιστορικής και πολιτιστικής δικαιοσύνης.

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Σούπερ μάρκετ: Αντέχουν το πλαφόν, ανησυχούν για τη διάρκεια του μέτρου

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Λιπαρά & λίπος: Καταρρίπτοντας κοινούς μύθους

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Επλήγη θέση κυανόκρανων στον Λίβανο

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα
Από τη Γάζα στην Θεσσαλονίκη – Πώς έφτασε η οικογένεια της Hind Rajab στη χώρα

Ο Alex Ritman έφερε στο φως μια άγνωστη ιστορία για το πώς οι παραγωγοί του «The Voice of Hind Rajab» βοήθησαν τα μέλη της οικογένειας τoυ μικρού κοριτσιού που σκότωσε το Ισραήλ να φτάσουν στην χώρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;

Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ
Του είπα ένα μεγάλο όχι: Όταν η ντίβα της μουσικής Ρομπέρτα Φλακ έριξε «άκυρο» στον Κλιντ Ίστγουντ

Προτού γίνει ο θρύλος της μουσικής σκηνής, η Ρομπέρτα Φλακ αρνήθηκε να δώσει στον Κλιντ Ίστγουντ ένα τραγούδι της. Τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη - και αυτό εκτόξευσε την καριέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ
«Perfect» – Η καυτή, λεσβιακή ταινία με την Τζούλια Φοξ φέρνει έναν αέρα δράματος και σεξ

H άκρως ερωτική ταινία «Perfect» ακολουθεί την Κάι, μια περιπλανώμενη γυναίκα που εγκλωβίζεται σε μια άγνωστη πόλη εν μέσω μιας παγκόσμιας έλλειψης καθαρού νερού και ξεκινάει μια σχέση με το «απόλυτο MILF», δηλαδή την Τζούλια Φοξ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» – Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν
«Θα βρούμε τον σωστό τόνο» - Η λεπτή ισορροπία του παρουσιαστή των Όσκαρ, Κόναν Ο’Μπράιεν, εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Το μεγάλο ερώτημα που απασχόλησε τα περσινά Όσκαρ ήταν αν η τελετή θα αναφερόταν στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, οι οποίες είχαν συγκλονίσει την πόλη μόλις λίγους μήνες νωρίτερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου
Η συγγραφέας του εκρηκτικού ΜΙΞΕΡ επιστρέφει: «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που - με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια - στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Barcelona – Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία
Barcelona - Όταν ο έρωτας συνθλίβεται ανάμεσα στην επιθυμία και την εξουσία

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Ηλιάνα Μαυρομάτη πρωταγωνιστούν στην παράσταση Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί και σκηνοθεσία Πάρις Ερωτοκρίτου. Μας μιλάνε για τον έρωτα μιας νύχτας του Ισπανού Μανουέλ και της Αμερικανίδας Αϊρίν και την καλλιτεχνική χημεία μεταξύ τους, ενώ παίζουν ένα λεκτικό πινγκ-πονγκ σαν ψυχολογικό τεστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο
Κουτσούμπας: Να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών για κυβέρνηση και Μητσοτάκη που ενέχεται στο εγκληματικό σκάνδαλο

«Ταυτόχρονα, ζητάμε να ανοίξει και η υπόθεση, που έχει πάει στο αρχείο, των υποκλοπών στην έδρα του ΚΚΕ στον Περισσό», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις Ντίλιαν στο Mega για το Predator

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 
Πόλεμος 14.03.26

«Ύμνος της Μαφίας»: Σάλος στην Ιταλία για τη Eurovision – Tα προγνωστικά, το Ferto του Akylas και η Σουηδία «θα φροντίσει για την ήττα του Ισραήλ» 

Μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία με αφορμή το κομμάτι που επιλέχθηκε στη Eurovision που μετράει τη μία κρίση μετά την άλλη όσο ο Akylas και το Ferto κερδίζει εντυπώσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο
Κουτσούμπας: Το Μπλόκο της Καλογρέζας στέλνει μήνυμα στις σημερινές γενιές να συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο

«Το Μπλόκο της Καλογρέζας εδώ στη Νέα Ιωνία, το Μπλόκο της Κοκκινιάς και οι 200 της Καισαριανής συνδέουν ως κόκκινο νήμα το χθες με το σήμερα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην εκδήλωση για τα 82 χρόνια από το Μπλόκο

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση επιλέγει την απραξία για να μην ενοχλήσει συμφέροντα – Δεν υπάρχει λύση χωρίς παρέμβαση σε ΕΦΚ και ΦΠΑ

«Η κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο, δεν θέλει να ακουμπήσει τα διυλιστήρια. Δεν έχει καμία λογική το να βάλω περιθώριο κέρδους μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο και να μην αγγίξω από εκεί που ξεκινάει η διαδρομή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια - Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
