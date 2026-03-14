28 ΦΝΘ: Παγκόσμια πρεμιέρα «Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα» – Τα γυρίσματα στο Ηρώδειο

«Το 2022, ο θρυλικός τραγουδοποιός και παραγωγός Ντέσμοντ Τσάιλντ οραματίστηκε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, είπε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλωσορίζοντας τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ στην κατάμεστη αίθουσα του Ολύμπιον και συμπλήρωσε:

«Κατόπιν, μοιράστηκε αυτό το όραμα με τον παραγωγό του ντοκιμαντέρ, γνωστό συνθέτη και στιχουργό μεγάλων επιτυχιών, φίλο και συνεργάτη του, τον Φοίβο.

Η παγκόσμια πρεμιέρα

Την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, με τη συμμετοχή αγαπημένων Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, όπως ο Άλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, η Ρίτα Γουίλσον και ο Σάκης Ρουβάς, αλλά και την προετοιμασία του live, κατέγραψε με τον φακό της η βραβευμένη σκηνοθέτρια Χέδερ Γουίντερς.

«Απόψε δεν είναι απλώς μια παγκόσμια πρεμιέρα, αλλά μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους — ή καλύτερα, ανάμεσα σε δύο γαλαξίες: τον γαλαξία του εμβληματικού Παρθενώνα και τον γαλαξία της μουσικής του Ντέσμοντ Τσάιλντ. Είστε το πρώτο κοινό στον κόσμο που θα δει αυτή την ταινία», είπε η Χέδερ Γουίντερς.

Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ πήρε αμέσως μετά τον λόγο:

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει ακόμη ολόκληρη την ταινία. Έχω δει μόνο κάποια αποσπάσματα, γιατί προετοιμαζόμασταν πυρετωδώς για να προλάβουμε την προθεσμία.

Όλοι ρωτούσαν συνεχώς: “Πού είναι η ταινία;” Αλλά τελικά τα καταφέραμε. Οπότε θα είμαι κι εγώ από τους πρώτους που θα τη δουν ολοκληρωμένη. Θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και φυσικά όλη την ομάδα που δούλεψε γι’ αυτή την ταινία”.

«Ο Ντέσμοντ Τσάιλντ ροκάρει τον Παρθενώνα»: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ

Η ταινία αποτυπώνει την ατμόσφαιρα μιας ξεχωριστής συναυλίας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του Ντέσμοντ Τσάιλντ, μετατρέποντας τη σκηνή του Ηρωδείου σε ένα διεθνές μουσικό γεγονός με ιδιαίτερο συμβολισμό: την υποστήριξη της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Στην ταινία εμφανίζονται και μοιράζονται την ενέργεια της σκηνής σπουδαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως οι Άλις Κούπερ, Μπόνι Τάιλερ, Ρίτα Γουίλσον, Σάκης Ρουβάς και το συγκρότημα The Rasmus.

Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, όπου ο διάσημος συνθέτης και παραγωγός απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την έμπνευση του έργου, τη σχέση του με την Ελλάδα και το μήνυμα της ταινίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

«Θέλαμε να καταγράψουμε τον τόπο, τους ιερούς βράχους, τον Παρθενώνα και την ιστορία, ενώ ταυτόχρονα γράφεται και η δική μας ιστορία μέσα από δεκαετίες μουσικής».

Στόχος της ταινίας είναι να αναδείξει το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα

«Αν κάποιος αφαιρούσε ένα κομμάτι από το Στόουνχεντζ, πώς θα ένιωθαν οι Βρετανοί; Ο Παρθενώνας είναι ένα ενιαίο έργο τέχνης», είπε ο Ντέσμοντ Τσάιλντ

Έπειτα, σχετικά με το μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επιστροφή των γλυπτών, ο Ντέσμοντ Τσάιλντ τόνισε ότι η επανένωσή τους αποτελεί ζήτημα ιστορικής και πολιτιστικής δικαιοσύνης.