Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων
Στη Βουλή παρουσιάζεται τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, νομοθετική ρύθμιση ενσωματωμένη στο νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η οποία αφορά στα πτυχία αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις για τη μετάβαση θα απαιτηθεί συμπληρωματική εξέταση σε κάποια μαθήματα
Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 400.000 αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ να αποκτήσουν πτυχία ισότιμα με τα πανεπιστημιακά, ωστόσο η μετάβαση δεν θα είναι αυτόματη για όλους.
Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Βασικοί πυλώνες για αυτήν θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.
Πτυχία πρώην ΤΕΙ: Η διαδικασία αντιστοίχισης
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι η διαδικασία αντιστοίχισης θα ενεργοποιείται μόνο εφόσον το εκάστοτε πανεπιστημιακό τμήμα έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, διασφαλίζοντας έτσι το κύρος των νέων τίτλων σπουδών.
Οι απόφοιτοι θα κατηγοριοποιηθούν βάσει του προγράμματος που ολοκλήρωσαν, με αποτέλεσμα σε ορισμένους η ισοτίμηση να γίνει αυτόματα, ενώ σε άλλους να απαιτηθεί συμπληρωματική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η εν λόγω ρύθμιση αυτή έρχεται να καλύψει το θεσμικό κενό που άφηνε η προηγούμενη μεταρρύθμιση της περιόδου 2015-2019.
