newspaper
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 08:28
Κατολίσθηση στη Λεωφόρο Αθηνών - Κλειστές δύο λωρίδες κυκλοφορίας
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο

Το αμερικανικό μοντέλο έχει οδηγήσει στον καπιταλισμό της προσόδου και τον λειτουργικό αναλφαβητισμό - τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην πολιτιστική τους αποστολή

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Spotlight

Ο Manuel Muniz, ο πρύτανης του ισπανικού IE University και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του IE New York College, επιθυμεί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να γίνουν όπως τα αμερικανικά και να επικεντρωθούν στο να καταστήσουν την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική οικονομικά.

Το άρθρο του καθηγητή Πρακτικής Διεθνούς Πολιτικής στο Social Europe βασίζεται σε δύο υποθέσεις: ότι τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ενισχύσει την οικονομία των ΗΠΑ και πως τα πανεπιστήμια υπάρχουν για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης. Και οι δύο υποθέσεις, σχολιάζει το Social Europe, αξίζουν να εξεταστούν προσεκτικά.

Ας εξετάσουμε την καθεμία ξεχωριστά. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η οικονομία των ΗΠΑ δεν έχει καλή απόδοση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά, αν αφήσουμε αυτό το θέμα κατά μέρος, δεν είναι καθόλου σαφές ότι τα πανεπιστήμια της χώρας είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η χώρα. Περισσότερη σημασία είχαν οι θεσμικές αλλαγές που μεταμόρφωσαν τη φύση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πωλητές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα ΑΕΙ στις ΗΠΑ

Η αποφασιστική αλλαγή ήρθε το 1980 με την ψήφιση του νόμου Bayh-Dole, ο οποίος για πρώτη φορά επέτρεψε στα πανεπιστήμια να κατέχουν, να πωλούν και να αδειοδοτούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για έρευνα που χρηματοδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, κάτι που προηγουμένως ήταν προνόμιο της κυβέρνησης. Έκτοτε, οι εταιρείες μπορούσαν να μειώσουν τον επενδυτικό κίνδυνο, μειώνοντας τις δικές τους δαπάνες για έρευνα και αγοράζοντας διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση αλλά ανήκαν σε πανεπιστήμια ή ακαδημαϊκούς.

Ο νόμος ισοδυναμούσε με την κοινωνικοποίηση του κινδύνου και την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των τεχνολογικών κερδών. Στην πράξη, το κοινό, δηλαδή οι φορολογούμενοι πολίτες πλήρωσαν για τον κίνδυνο της επένδυσης στην έρευνα και ανάπτυξη, ενώ οι εταιρείες μπόρεσαν να αποφύγουν το κόστος και τον κίνδυνο.

Μία από τις συνέπειες ήταν ότι, εκτός από τον τομέα της τεχνολογίας και των φαρμακευτικών προϊόντων, οι περισσότερες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες σταμάτησαν ή μείωσαν στο ελάχιστο τις δαπάνες για καινοτόμο έρευνα, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη που κατέληξαν στους μετόχους και άλλους επενδυτές τους – και όχι στους εργαζομένους τους, των οποίων οι πραγματικοί μισθοί έχουν παραμείνει στάσιμοι τα τελευταία 40 περίπου χρόνια.

Η επανάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επίδραση του νόμου Bayh-Dole ενισχύθηκε σημαντικά αργότερα, όταν έξι διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, με επικεφαλής τον Ed Pratt της Pfizer, διαμόρφωσαν αυτό που έγινε γνωστό ως TRIPS – η Συμφωνία για τα Στοιχεία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Εμπόριο – η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995 ως μέρος του νεοσύστατου Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η συμφωνία TRIPS παγκοσμιοποίησε το αμερικανικό σύστημα πνευματικής ιδιοκτησίας και έθεσε τέλος σε κάθε προσποίηση ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Το πιο σημαντικό είναι ότι οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των παγκόσμιων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προς αρχικό όφελος των αμερικανικών εταιρειών. Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει μονοπωλιακά κέρδη στον κάτοχό του για 20 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης σε 40 χρόνια στην περίπτωση των φαρμακευτικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, εκτός αν ο κάτοχος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας το παραχωρήσει σε άλλους, κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που κρύβει πίσω από αυτό το δίπλωμα για να παράγει αγαθά ή υπηρεσίες. Αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί ραγδαία, ενισχύοντας τον καπιταλισμό της προσόδου και αυξάνοντας σημαντικά τον πλούτο της σημερινής πλουτοκρατίας. Πριν από το 1995, κατατέθηκαν λιγότερα από ένα εκατομμύριο διπλώματα ευρεσιτεχνίας παγκοσμίως κάθε χρόνο. Τώρα κατατίθενται σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια ετησίως και ισχύουν σχεδόν 20 εκατομμύρια διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η παρακμή των ερευνητικών πανεπιστημίων των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, με τη βοήθεια ιδιωτικών κεφαλαίων και της Wall Street, έχουν επιδοθεί σε αυτό που είναι γνωστό ως «συγκέντρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» – αγοράζοντας εκατοντάδες μικρότερες εταιρείες αποκλειστικά για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους και συνενώνοντάς τες για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη.

Το βασικό σημείο για την αξιολόγηση του ισχυρισμού ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να γίνουν όπως τα αμερικανικά είναι το εξής: ο λόγος για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν κερδίσει δεν οφείλεται στα πανεπιστήμιά τους καθαυτά, αλλά στη λεηλασία του λεγόμενου συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ηθικά και οικονομικά αδικαιολόγητο. Αξιόπιστες μελέτες έχουν δείξει ότι η ισχυρότερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν συνδέεται με περισσότερη καινοτομία ή οικονομική ανάπτυξ – απλώς, με μεγαλύτερη ανισότητα.

Το ειρωνικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τη συμφωνία TRIPS. Ωστόσο, οι Αμερικανοί διευθύνοντες σύμβουλοι, που υπερφίαλα αλληλοσυγχαίρονταν για την εδραίωση της αμερικανικής κυριαρχίας στην τεχνολογική καινοτομία, έκαναν ένα σημαντικό λάθος. Εκείνη την εποχή, η Κίνα δεν ήταν μέλος του ΠΟΕ. Αλλά από την ένταξή της το 2001, έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι το 2011, η Κίνα κατέθετε περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα μαζί.

Αυτό συνέπεσε με την παρακμή των ερευνητικών πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2025, το περιοδικό Nature κατέταξε τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα στον κόσμο στον τομέα της επιστήμης των υλικών. Τα κινεζικά πανεπιστήμια κατέλαβαν τις 21 πρώτες θέσεις και 59 βρέθηκαν στις 100 πρώτες. Μόνο 18 αμερικανικά πανεπιστήμια μπήκαν στη λίστα.

Ένα άλλο σημείο που υπονομεύει τον ισχυρισμό του Muniz είναι ότι πολλοί από τους δισεκατομμυριούχους που ηγούνται της τεχνολογικής επανάστασης, στην πραγματικότητα, εγκατέλειψαν τα αμερικανικά πανεπιστήμια λόγω των ελλείψεών τους. Μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν τα πανεπιστήμια είναι οι Μπιλ Γκέιτς, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Στιβ Τζομπς, Λάρι Έλισον, Τζακ Ντόρσεϊ και Σαμ Άλτμαν. Προφανώς, πέτυχαν παρά την αμερικανική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, όχι εξαιτίας αυτής.

Η προδοσία της παιδείας

Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να υποδηλώνει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να ακολουθήσουν το αμερικανικό μοντέλο. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το επιχείρημα. Πρέπει τα πανεπιστήμια να αφιερωθούν πρωτίστως στο να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις της καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης;

Για πάνω από 900 χρόνια, από την ίδρυση του πρώτου πανεπιστημίου στη Μπολόνια το 1088, ακολουθούμενο από την Οξφόρδη το 1096, τη Σαλαμάνκα το 1134, το Παρίσι το 1160 και το Κέιμπριτζ το 1209, ο πρωταρχικός στόχος των πανεπιστημίων ήταν να ενσταλάξουν τις αξίες των δικαιωμάτων, της αναζήτησης της αλήθειας (παιδεία) και του σεβασμού για την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια και την ηθική.

Ίσως ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και πρακτικός αυτής της επιστημολογίας ήταν ο Αλέξανδρος φον Χούμπολτ, ο Γερμανός πολυμαθής που διαμόρφωσε το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου ως ένα κοινό αγαθό και που πίστευε στη δημοκρατικοποίηση της επιστήμης. Αυτός, όπως και όλοι οι μεγάλοι εκπαιδευτικοί της Ιστορίας, από την εποχή του Πλάτωνα και της Ακαδημίας του, θα είχε νιώσει αποτροπιασμό από το τι έχουν γίνει τα αμερικανικά πανεπιστήμια στον 21ο αιώνα.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια παραγωγής «ανθρώπινου κεφαλαίου», μεγιστοποιώντας τον αριθμό των αποφοίτων και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Τα μαθήματα που δεν συμβάλλουν στην αύξηση των κερδών περιθωριοποιούνται, ενώ η διδασκαλία της φιλοσοφίας, της ηθικής, της Ιστορίας και του πολιτισμού σταδιακά καταργείται. Έχει προκύψει ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο: όλο και περισσότεροι φοιτητές είναι σήμερα «λειτουργικά αναλφάβητοι».

Η οικονομία των ΗΠΑ έχει φτάσει να εξαρτάται από «εισαγόμενους» μορφωμένους ανθρώπους. Ακόμη και ο Έλον Μασκ έχει αντιταχθεί στους περιορισμούς στη μετανάστευση μορφωμένων αλλοδαπών, με το σκεπτικό ότι η αμερικανική εκπαίδευση διδάσκει «μετριότητα».

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οχήματα εκμάθησης και ανταλλαγής αξιών

Εν ολίγοις, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να επιστρέψουν στην προέλευσή τους και να αποτελέσουν κατά κύριο λόγο οχήματα εκμάθησης και ανταλλαγής αξιών ενσυναίσθησης, ηθικής, πολιτισμού και δημιουργικής φαντασίας. Φυσικά, αποτελούν και οχήματα απόκτησης γνώσεων για καριέρα. Πρέπει όμως να υποστηρίξουμε την αναβίωση του ήθους της παιδείας και της αρετής  – της ηθικής αριστείας του Αριστοτέλη.

Ας αφήσουμε άλλους φορείς να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και ό,τι είναι επιθυμητό στην οικονομική ανάπτυξη – για παράδειγμα, τα «περίφημα» ιδιωτικά «πανεπιστήμια» που μας έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές, όμως, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει πάνω από όλα να είναι θεσμοί πολιτισμού. Ως εκ τούτου, θα είναι το καλύτερο προπύργιο ενάντια στην στροφή προς τον ακροδεξιό λαϊκισμό. Τα αμερικανικά πανεπιστήμια απέτυχαν τραγικά σε αυτή την αποστολή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι ελληνικές «Magnificent 7» που επιλέγουν οι ξένοι επενδυτές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Ύπνος: 6 τρόποι να ξανακοιμηθείτε, αν ξυπνήσετε από σκέψεις

Economy
Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

Ελληνικό ΑΕΠ: Η «ακτινογραφία» της ανάπτυξης – Τι έφερε την άνοδο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ρωσία 06.12.25

«Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για την Ουκρανία»

«Οποιαδήποτε ενέργεια (από την ΕΕ) με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, «θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», επισημαίνει ρώσος διπλωμάτης.

Σύνταξη
Αντιμεταναστευτική πολιτική 06.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα επεκτείνει την ταξιδιωτική απαγόρευση για πολίτες πάνω από 30 χωρών

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, είπε ότι «ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες». Αφορμή, η ένοπλη επίθεση εναντίον εθνοφρουρών την Ημέρα των Ευχαριστιών στην Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Τσετσενία: Ο Καντίροφ δήλωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε κτίριο στο Γκρόζνι – Δεν υπήρξαν θύματα
Τσετσενία 05.12.25

Ουκρανικό drone έπληξε ουρανοξύστη στο Γκρόζνι

Το κτήριο στο Γκρόζνι στεγάζει τα γραφεία του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος Σχέσεων με Θρησκευτικούς και Δημόσιους Οργανισμούς, ένα τοπικό γραφείο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία και το στούντιο σχεδιασμού του «προσωπικού αρχιτέκτονα» του Καντίροφ.

Σύνταξη
Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»
«Αδύναμη Ευρώπη» 05.12.25

Ωμή παρέμβαση Τραμπ υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη – Προειδοποιεί για «μεγάλη αντικατάσταση»

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι λόγω μετανάστευσης χώρες κινδυνεύουν να γίνουν «κατά πλειοψηφία μη ευρωπαϊκές». Και «ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους των ΗΠΑ να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΛΔ Κονγκό: Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί παρά την ειρηνευτική συμφωνία – «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»
Χάος 05.12.25

Αμείωτοι οι βομβαρδισμοί στη ΛΔ του Κονγκό παρά την ειρηνευτική συμφωνία - «Εκρήγνυνται πάνω από τα σπίτια»

Η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους, που συνορεύει με τη Ρουάντα, βιώνει αλλεπάλληλες συρράξεις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια

Σύνταξη
Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ
21 χρόνια στη φυλακή 05.12.25

Μαρουάν Μπαργούτι: Η οικογένεια του ηγέτη της Φατάχ καταγγέλλει ότι υφίσταται βασανιστήρια στο Ισραήλ

Η οικογένεια του Μαρουάν Μπαργούτι, φυλακισμένου ηγέτη της Φατάχ στο Ισραήλ, καταγγέλλει ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Φέρεται ότι του έσπασαν δόντια και πλευρά και έχει κοπεί μέρος του αυτιού του.

Σύνταξη
Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα
Φαύλος κύκλος 05.12.25

Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Έφηβος στη Βρετανία περιέγραψε πώς εθίστηκε στην κεταμίνη και πώς αυτό είχε βαρύ τίμημα για τη ζωή του. Έκανε χρήση μέσα στο σχολείο και είχε φτάσει να παίρνει 11 γραμμάρια την ημέρα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο
Βαριά καμπάνα 05.12.25

Το πρόστιμο της ΕΕ στο Χ είναι «επίθεση στον αμερικανικό λαό», λέει ο Ρούμπιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο – Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας – Ήχησε 112
Καιρός 06.12.25

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron το Σάββατο - Υπερχείλισαν Πηνειός και Ενιπέας - Ήχησε 112

Κίνδυνος από τις ισχυρές βροχές που αναμένονται σε βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας το Σάββατο - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ
Πολιτική Γραμματεία 06.12.25

Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, το νέο «άνοιγμα» στα κόμματα της αριστεράς και η απάντηση στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών
Κορυφή παγόβουνου 06.12.25

Διαφθορά μετρημένη σε δισ.: Από τα βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ στα σαλόνια των Βρυξελλών

Τα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα που ελέγχουν προϋπολογισμούς, καταγράφουν ζημιές δισεκατομμυρίων από απάτη και διαφθορά. Οι Βρυξέλλες φαίνεται να είναι θύμα και θύτης ταυτόχρονα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;
Τρωτή η Αθήνα 06.12.25

Γιατί πλημμυρίζει σε κάθε βροχόπτωση η Αθήνα και γιατί βούλιαξε -ξανά- η Μάνδρα;

Ο Μιχάλης Διακάκης, ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγούν στο in γιατί η Αττική «φλερτάρει» με τις πλημμύρες σε κάθε βροχόπτωση- Στα όρια του το υδρολογικό σύστημα της Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030
Μελέτη 06.12.25

Χάνεται ο στόχος για καθολική κάλυψη υγείας ως το 2030

Οι ανισότητες στην περίθαλψη, οι καταστροφικές δαπάνες υγείας και οι ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια κοινότητα, παρά την μέχρι στιγμής πρόοδο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;
Νοσταλγία 06.12.25

Τα Χριστούγεννα έρχονται – Εσείς θα στείλετε ευχετήριες κάρτες φέτος;

Η Eurostat ρωτάει τους Ευρωπαίους αν θα στείλουν ευχετήριες κάρτες φέτος τα Χριστούγεννα, χωρίς να περιμένει απάντηση. Κι όμως, παρά τη μείωση του τζίρου, η αγορά των καρτ ποστάλ αντέχει ακόμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φοροδιαφυγή: Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία
ΟΟΣΑ 06.12.25

Καταπολέμηση διασυνοριακής φοροδιαφυγής - Μπλόκο σε μαύρες συναλλαγές και σε οφειλέτες με αδήλωτη περιουσία

Η Ελλάδα και άλλες 23 χώρες υιοθετούν τη συμφωνία του ΟΟΣΑ για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή φοροδιαφυγή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη
Το «φιάσκο»... 06.12.25

Καμία συμφωνία, προς το παρόν, για την Ουκρανία καθώς διαλύεται – Εκτός εξίσωσης η Ευρώπη

Η συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, πραγματοποιήθηκε ενώ ο Λαβρόφ συναντούσε τον κινέζο ομόλογό του.

Σύνταξη
Κύπρος: Σάλο προκαλεί η Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»
«Turkish cyprus side» 06.12.25

Οργή για την Ολγκίν που αποκαλεί τα Κατεχόμενα «τουρκική πλευρά της Κύπρου»

«Turkish cyprus side» αποκάλεσε τα Κατεχόμενα η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον κατοχική ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμαν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Κυρώσεις της Αυστραλίας σε μέλη της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ανθρώπινα δικαιώματα 06.12.25

Κυρώσεις της Αυστραλίας κατά των Ταλιμπάν

Κυρώσεις εναντίον τεσσάρων μελών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Νότια Αφρική: Δολοφονείται μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος
Νότια Αφρική 06.12.25

Δολοφονήθηκε μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος

Δολοφονήθηκε ενώ έφθανε στο σπίτι του μάρτυρας για εγκλήματα του δικαστικού συστήματος στη Νότια Αφρική, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν αξιωματικό της αστυνομίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
Ρωσία 06.12.25

«Πολύ σοβαρές οι συνέπειες για την ΕΕ από τυχόν χρήση ρωσικών πόρων για την Ουκρανία»

«Οποιαδήποτε ενέργεια (από την ΕΕ) με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, «θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», επισημαίνει ρώσος διπλωμάτης.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο