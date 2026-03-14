magazin
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία
Go Fun 14 Μαρτίου 2026, 05:30

Τζέφρι Επσταϊν: Για πρώτη φορά ο πρώην πρίγκιπας Αντριου και ο Μάντελσον εμφανίζονται μαζί του σε φωτογραφία

Φωτογραφία που αποκαλύφθηκε από βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό δείχνει για πρώτη φορά μαζί τον Τζέφρι Επσταϊν, με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Spotlight

Ο αμερικανός χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν, στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και τον Πίτερ Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας: οι τρεις άνδρες εμφανίζονται, για πρώτη φορά, όλοι μαζί σε μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (στη φωτογραφία του Reuters/Hannah McKay, επάνω, ο Πίτερ Μάντελσον).

Η φωτογραφία, την ύπαρξη της οποίας αποκάλυψε πρώτο το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι ITV News, δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή από πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Αντριου και ο Μάντελσον, φορώντας ρόμπες, κάθονται σε ένα ξύλινο τραπέζι, σε εξωτερικό χώρο, μαζί με τον Επσταϊν

Ο Αντριου, μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, καθώς και ο Πίτερ Μάντελσον βρίσκονται στο επίκεντρο της «βρετανικής πτυχής» της πολυπλόκαμης υπόθεσης Επσταϊν, λόγω των σχέσεων που διατηρούσαν με τον χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στη φωτογραφία, ο Αντριου και ο Μάντελσον, και οι δύο φορώντας ρόμπες, κάθονται σε ένα ξύλινο τραπέζι, σε εξωτερικό χώρο, μαζί με τον Επσταϊν ο οποίος φορά μαύρο μπλουζάκι και ανοιχτόχρωμο παντελόνι. Σύμφωνα με το ITV τραβήχθηκε στο Μάρθα’ς Βάινγιαρντ, στη Μασαχουσέτη γύρω στο 1999-2000.

Η φωτογραφία είναι μεταξύ των εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου από την Ουάσιγκτον.

Πολλές προσωπικότητες και ηγετικά στελέχη απ’ όλον τον κόσμο βρέθηκαν στο στόχαστρο αφού αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις τους με τον Επσταϊν. Ξεκίνησαν ποινικές έρευνες, έγιναν συλλήψεις, κάποιοι παραιτήθηκαν, κυρίως στην Ευρώπη.

«Ευαίσθητες» πληροφορίες

Ο Αντριου και ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο στη Βρετανία, με την υποψία ότι παρέδωσαν «ευαίσθητες» οικονομικές πληροφορίες στον φίλο τους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργός και Επίτροπος στην Κομισιόν, ήταν πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον από τα τέλη του 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, οπότε ανακλήθηκε.

Κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος την εποχή που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, από το 2008 μέχρι το 2010.

Ο Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως είναι το επίσημο όνομα του πρώην πρίγκιπα αφού του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του, φέρεται ότι έδινε πληροφορίες στον Επσταϊν την εποχή που ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο (2001-11).

Είχε επίσης κατηγορηθεί από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε ότι την ανάγκασαν να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του όταν ήταν 17 ετών, το 2001. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε το 2025 και ο Αντριου εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση μαζί της.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Economy
Moody's: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

Moody’s: Οι «αστερίσκοι» για την ελληνική οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Crypto
Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
Συνέπειες 13.03.26

«Ήμουν τραμπούκος» - Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω
Βίντεο 13.03.26

Εβελίνα Παπούλια: Δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω

«Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη. Θέλω να πεθάνω ελεύθερη και ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Παπούλια σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
«Διαχρονική σημασία» 13.03.26

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον
Go Fun 12.03.26

«Πόσο καλοί είναι οι συμπολίτες σου;»: Από τη Σουηδία ως τις ΗΠΑ, πώς κρίνουμε ηθικά ο ένας τον άλλον

Μόνο σε μία από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που πίστευαν ότι οι συμπολίτες τους είναι ηθικά κακοί από όσους πίστευαν ότι είναι καλοί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει
Τέλος της αφέλειας 14.03.26

Ανάμεσα στο Ιράν και την Ουκρανία, η ψευδαίσθηση της ΕΕ ότι έχει πολιτική δύναμη έχει αρχίσει να καταρρέει

Η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο διατλαντικής συνοχής για να κρατήσει τις ΗΠΑ ή συνεχίσει να προσποιείται ότι το διεθνές δίκαιο εξακολουθεί να έχει σημασία

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

«Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη» - Οι απόρρητες εντολές της ΕΛ.ΑΣ. για τους εξτρεμιστές

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν
Πλήγμα στην αλήθεια 14.03.26

Η παραπληροφόρηση πρωταγωνιστεί και στον πόλεμο στο Ιράν

Η ΤΝ έχει τεθεί στην υπηρεσία των εμπολέμων, των αφηγημάτων και της προπαγάνδας τους - Τα περιστατικά που έχουμε ήδη διαπιστώσει και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις «παγίδες»

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ιράν: «Είναι εντελώς ηττημένο και θέλει συμφωνία» διατείνεται ο Τραμπ, αρνούμενος να την «αποδεχθεί»
Ουάσιγκτον 14.03.26

Το Ιράν «είναι εντελώς ηττημένο» και εκλιπαρεί για «συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν δέχεται συμφωνία για την οποία, όπως ισχυρίζεται, εκλιπαρεί το Ιράν, καθώς «έχει ηττηθεί εντελώς», και επιτίθεται στα ΜΜΕ που «απεχθάνονται να μεταδώσουν πόσο καλά τα έχει πάει ο στρατός».

Σύνταξη
Ιράν: Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN για «ψευδείς πληροφορίες»
«Ψευδείς πληροφορίες» 14.03.26

Επίθεση Λευκού Οίκου και Πενταγώνου στο CNN

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατήγγειλε «τις ψευδείς πληροφορίες» του CNN, και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκρινε πως η ενημέρωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι «100% ψευδής».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones
Ρωσία 14.03.26

Μαζική φονική επιδρομή με πυραύλους και drones στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν στη διάρκεια μαζικών επιθέσεων με πυραύλους και drones που εξαπέλυσε η Ρωσία σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τις απειλές Τραμπ για τη νήσο Χαργκ
Βομβαρδισμός Χαργκ 14.03.26

Το Ιράν απειλεί να πλήξει πετρελαϊκές υποδομές

Το Ιράν απείλησε ότι θα πλήξει πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή, έπειτα από τον βομβαρδισμό της νήσου Χαργκ και τις απειλές Τραμπ για ανάλογα χτυπήματα εκεί.

Σύνταξη
Βολιβία: Ουρουγουανός βαρόνος ναρκωτικών, από τους πλέον καταζητούμενους, εκδίδεται στις ΗΠΑ
Επικηρυγμένος 14.03.26

«Ο βασιλιάς του τρόμου και του χάους» εκδίδεται στις ΗΠΑ

Ο ουρουγουανός βασιλιάς «του τρόμου και του χάους» Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών, συνελήφθη και εκδόθηκε στις ΗΠΑ που τον είχαν επικηρύξει για 2 εκατ. δολάρια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ «εξάλειψαν» κάθε στρατιωτική στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ, λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 14.03.26 Upd: 04:13

«Εξαλείψαμε» κάθε στρατιωτικό στόχο στο στρατηγικό νησί Χαργκ

Εκτελέσαμε «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» και εξαλείψαμε «ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο στρατηγικό νησί Χαργκ του Ιράν», ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά
Τα πρώτα ευρήματα 14.03.26

Δεξαμενόπλοιο αμερικανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα πλοία γεμάτα εκρηκτικά

Τα πρώτα ευρήματα για την επίθεση σε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ιράκ δείχνουν ότι οφείλεται σε μη επανδρωμένα πλοία, γεμάτα εκρηκτικά. Στην ίδια επίθεση επλήγη και το πλοίο Zefyros που το φόρτωνε.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε
«Deus Vult» 13.03.26

Το μήνυμα του Πάπα Λέοντα στους χριστιανούς πολιτικούς ηγέτες που κάνουν πολέμους: Να εξομολογηθείτε

Ο Πάπας Λέων δεν είπε ονόματα. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος, έχει μέλη που συνηθίζουν να επιδεικνύουν την πίστη ενώ ενεπλάκησαν σε πόλεμο. Όπως ο «σταυροφόρος» Χέγκσεθ και ο Ρούμπιο

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
Απόρρητο