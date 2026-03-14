Ο αμερικανός χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επσταϊν, στο ίδιο τραπέζι με τον πρώην πρίγκιπα Αντριου και τον Πίτερ Μάντελσον, ιστορικό στέλεχος του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας: οι τρεις άνδρες εμφανίζονται, για πρώτη φορά, όλοι μαζί σε μια φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (στη φωτογραφία του Reuters/Hannah McKay, επάνω, ο Πίτερ Μάντελσον).

Η φωτογραφία, την ύπαρξη της οποίας αποκάλυψε πρώτο το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι ITV News, δημοσιεύτηκε χθες Παρασκευή από πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης.

Ο Αντριου, μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, καθώς και ο Πίτερ Μάντελσον βρίσκονται στο επίκεντρο της «βρετανικής πτυχής» της πολυπλόκαμης υπόθεσης Επσταϊν, λόγω των σχέσεων που διατηρούσαν με τον χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στη φωτογραφία, ο Αντριου και ο Μάντελσον, και οι δύο φορώντας ρόμπες, κάθονται σε ένα ξύλινο τραπέζι, σε εξωτερικό χώρο, μαζί με τον Επσταϊν ο οποίος φορά μαύρο μπλουζάκι και ανοιχτόχρωμο παντελόνι. Σύμφωνα με το ITV τραβήχθηκε στο Μάρθα’ς Βάινγιαρντ, στη Μασαχουσέτη γύρω στο 1999-2000.

Η φωτογραφία είναι μεταξύ των εκατομμυρίων εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου από την Ουάσιγκτον.

Πολλές προσωπικότητες και ηγετικά στελέχη απ’ όλον τον κόσμο βρέθηκαν στο στόχαστρο αφού αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις τους με τον Επσταϊν. Ξεκίνησαν ποινικές έρευνες, έγιναν συλλήψεις, κάποιοι παραιτήθηκαν, κυρίως στην Ευρώπη.

«Ευαίσθητες» πληροφορίες

Ο Αντριου και ο Πίτερ Μάντελσον συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο στη Βρετανία, με την υποψία ότι παρέδωσαν «ευαίσθητες» οικονομικές πληροφορίες στον φίλο τους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργός και Επίτροπος στην Κομισιόν, ήταν πρεσβευτής της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον από τα τέλη του 2024 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, οπότε ανακλήθηκε.

Κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος την εποχή που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, από το 2008 μέχρι το 2010.

Ο Αντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως είναι το επίσημο όνομα του πρώην πρίγκιπα αφού του αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του, φέρεται ότι έδινε πληροφορίες στον Επσταϊν την εποχή που ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο (2001-11).

Είχε επίσης κατηγορηθεί από τη Βιρτζίνια Τζιούφρε ότι την ανάγκασαν να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του όταν ήταν 17 ετών, το 2001. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε το 2025 και ο Αντριου εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση μαζί της.

Πηγή: ΑΠΕ