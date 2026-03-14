Πώς ο Τραμπ επένδυσε εκατομμύρια στη μέση μιας διαμάχης δισεκατομμυρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Μαρτίου 2026, 21:45

Πώς ο Τραμπ επένδυσε εκατομμύρια στη μέση μιας διαμάχης δισεκατομμυρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος επένδυσε πάνω από 1,1 εκατ. δολάρια σε ομόλογα εταιρειών ψυχαγωγίας, προκαλώντας ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα της Netflix κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ η εταιρεία προσπαθούσε ανεπιτυχώς να εξαγοράσει τη Warner Bros μέσω της Paramount Skydance.

Οι αγορές περιλάμβαναν δύο συναλλαγές για ομόλογα Netflix στις 12 και 16 Δεκεμβρίου ύψους άνω των 500.000 δολαρίων και δύο ακόμη στις 2 και 20 Ιανουαρίου, συνολικής αξίας πάνω από 600.000 δολάρια. Η Ουάσινγκτον γνωστοποίησε ένα εύρος συναλλαγών μεταξύ 1,1 και 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να ανακοινώσει ακριβή ποσά, εξηγεί το Reuters.

Η θέση της κυβέρνησης για το θέμα Τραμπ και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ο Τραμπ, όπως και οι άλλοι πρόεδροι των ΗΠΑ, εξαιρείται από τους νόμους περί συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίοι απαγορεύουν σε άλλα στελέχη της εκτελεστικής εξουσίας να επενδύουν σε εταιρείες που έχουν υποθέσεις με την κυβέρνηση. Τα περιουσιακά του στοιχεία διαχειρίζονται μέσω ενός trust που ελέγχεται από τα παιδιά του.

«Τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου Τραμπ βρίσκονται σε ένα trust που διαχειρίζονται τα παιδιά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Αντιδράσεις για τη συγχώνευση και την πίεση στη Netflix

Οι αγορές των ομολόγων πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο που ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ υπονομεύοντας τη συμφωνία της Netflix με τη Warner Bros, αμφισβητώντας την αντοχή της σε έλεγχο αντιμονοπωλιακής πολιτικής και ζητώντας την αποπομπή της Susan Rice από το διοικητικό συμβούλιο.

Η συμφωνία θα είχε αφήσει τη συγχωνευμένη εταιρεία με περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος, δημιουργώντας πίεση στις τιμές των ομολόγων της Netflix, που διαπραγματεύονταν μεταξύ 1,03 και 1,04 δολαρίων ανά δολάριο κατά την αγορά τους από τον Τραμπ τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Οι επενδύσεις στη Warner Bros

Παράλληλα, ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα Warner Bros αξίας μεταξύ 500.002 και 1 εκατ. δολαρίων στις 12 και 16 Δεκεμβρίου, τα οποία διαπραγματεύονταν τότε στα 91,75 και 92 σεντ ανά δολάριο και πλέον αποτιμώνται στα 95 σεντ ανά δολάριο, εάν τα κράτησε θα ήταν κερδοφόρα.

Ο ανταγωνισμός Paramount και η τελική αποχώρηση της Netflix

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης στις 5 Δεκεμβρίου, ο Τραμπ άρχισε να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της συμφωνίας, λέγοντας ότι η συγκέντρωση ισχύος στην αγορά «μπορεί να αποτελεί πρόβλημα».

Η Paramount, που ελέγχεται από τον γιο του Λάρι Έλισον, συμμάχου του Τραμπ και μεγάλου χορηγού των Ρεπουμπλικάνων, παρουσίασε δημόσια την πρότασή της για εξαγορά στις 8 Δεκεμβρίου, ξεκινώντας έναν αγώνα προσφορών. Τελικά, η Netflix αποσύρθηκε όταν η Paramount κατέθεσε πρόταση 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηριζόμενη από νέο χρέος 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τράπεζες όπως η Bank of America και η Citigroup.

Ο Τραμπ και οι επενδυτικές του δραστηριότητες

Ο Τραμπ, επενδυτής ακινήτων με καταγεγραμμένα περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε προηγούμενες δηλώσεις, διατηρεί επιχειρηματικά συμφέροντα σε κρυπτονομίσματα, γκολφ και άλλες άδειες.

Οι επενδύσεις του σε εταιρείες που εποπτεύει η κυβέρνησή του εγείρουν ερωτήματα ηθικής, αν και η διαχείριση μέσω των παιδιών του θεωρείται νομικά ασφαλής.

Πηγή: ΟΤ

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σύνταξη
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Έχε το νου σου στο παιδί - Αποκαλυπτική έρευνα για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σας οξυγόνο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

