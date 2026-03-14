Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Οικονομία 14 Μαρτίου 2026, 20:12

Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Σχεδόν το ένα στα τρία παιδιά στην Ελλάδα ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, μας θυμίζει το Παρατηρητήριο  Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας, του Κέντρου Προγραμματισμού και Κοινωνικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε νέο ενημερωτικό δελτίο.

Ούτως η άλλως στη χώρα μας το ποσοστό του γενικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ – στο  26,9% – μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Για τα παιδιά ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος, στο 27,9% – αν και υπήρξε οριακή βελτίωση μόλις 0,2 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Σε ότι αφορά όμως ειδικά την παιδική φτώχεια (χωρίς τη διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού) η κατάσταση για τα παιδιά χειροτέρεψε στο 22,4% από 21,8%.

Η πολυδιάστατη παιδική φτώχεια

Εκτός από τη φτώχεια όπως τη μετράνε οι δείκτες της Εurostat, το Παρατηρητήριο του ΚΕΠΕ ερευνά τη λεγόμενη «πολυδιάστατη παιδική φτώχεια».

Με βάση επιστημονικά εργαλεία, έχει συστήσει έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος ερευνά όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις μη οικονομικές διαστάσεις της παιδικής φτώχειας,  που συχνά περνάνε απαρατήρητες ή «στριμώχνονται» σε ένα κοινό τσουβάλι.

Οι έρευνες του Παρατηρητηρίου μας έχουν βοηθήσει να αντιληφθούμε ότι η φτώχεια δεν μετριέται μόνο με το αν έχεις τα προς το ζην –κάτι που για πολλά παιδιά δεν είναι δεδομένο– αλλά με το αν έχεις συνθήκες που εξασφαλίζουν το ευ ζην. Το ευ ζην όχι μόνο σε όρους υλικής αυτάρκειας αλλά σε όρους δωρεάν υγείας, ηθικής παιδείας και δημιουργικού ελεύθερου χρόνου –  τη  διάσταση της σχόλης.

Είναι σημαντικό ότι όλοι οι δείκτες του ΚΕΠΕ προκύπτουν από επιτόπια έρευνα, εντός των σχολικών τάξεων (ξεκινώντας από το 2018 ως σήμερα), σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητικού πληθυσμού, με βάση τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών.

Οι έρευνες γίνονται με  ειδικά σχεδιασμένα, δοκιμασμένα και επισήμως εγκεκριμένα ερωτηματολόγια, κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών (έκτη δημοτικού, γ΄γυμνασίου, γ΄λυκείου ), γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία καθώς και τη γνησιότητα των στοιχείων.

Η διάσταση της ηθικής εκπαίδευσης

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τι σημαίνει «ηθική εκπαίδευση», μιας που η έννοια της ηθικής έχει κι αυτή κακοποιηθεί.

Για τη συντηρητική σκέψη η ηθική μπορεί να συγχέεται με την ηθικολογία, τον πουριτανισμό, την οπισθοδρόμηση, ακόμα και τις προκαταλήψεις απέναντι σε όσους θεωρούμε «άλλους», διαφορετικούς από εμάς, ξένους, άρα εν δυνάμει «ανήθικους».

Η ερευνήτρια του ΚΕΠΕ  και επιστημονική υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου Ειρήνη Λεριού, φρόντισε εξ αρχής να καταστήσει σαφές τι σημαίνει ηθική παιδεία, με όρους ελευθερίας, καλλιέργειας και πρόσβασης στη γνώση.

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις στα εξής: αν το σχολείο καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, την αγάπη για τον άνθρωπο, δηλαδή να αγαπάμε και να προστατεύουμε τους άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κουλτούρα τους, το φύλο τους και οποιαδήποτε άλλη διαφορετικότητά τους, την αγάπη της φύσης, την κοινωνική αλληλεγγύη.

Μάθε παιδί μου… να αγαπάς τον άνθρωπο

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχετικές έρευνες σε σχολεία της Αττικής (2018-2023), το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απάντησε ότι το σχολείο δεν καλλιεργεί την ενσυναίσθηση (από 43% ως και πάνω από 50% ανάλογα με το έτος) ούτε την κοινωνική αλληλεγγύη (42%-43%). Αντίστοιχα απογοητευτικές είναι απαντήσεις για το αν το σχολείο καλλιεργεί την αγάπη των ανθρώπων και την αγάπη της φύσης.

Όλα αυτά θα έπρεπε να μας προβληματίσουν για το τι σχολεία αλλά και τι κοινωνία θέλουμε. Εκτός από το να μάθεις γράμματα, το πώς «να γίνεις άνθρωπος» θα όφειλε να είναι η βασική αποστολή της παιδείας – εντός και εκτός σχολικής τάξης.

Eξάλλου μία από τις ερωτήσεις ήταν αν το σχολείο διδάσκει στα παιδιά «πώς να είναι ωραίοι εσωτερικά ως άνθρωποι», με το 35% να απαντά αρνητικά. Στην ερώτηση αν το σχολείο διδάσκει τις ανθρώπινες αξίες, το 60,9% απάντησε αρνητικά.

Ως προς τη διάσταση της σχόλης, σχεδόν το ένα στα τέσσερα παιδιά είναι κάτω από το κατώφλι της μη οικονομικής φτώχειας. Περισσότερο από όλα λείπει το παιχνίδι στην ύπαιθρο, καθώς πάνω από τα μισά παιδιά απαντούν ότι το στερούνται.

Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ για το 2024-25

Το νέο δελτίο του Παρατηρητηρίου του ΚΕΠΕ εστιάζει στην εθνική αποτίμηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, για την περίοδο Μάρτιος 2024-Φεβρουάριος 2026. Το προσεχές διάστημα η χώρα μας οφείλει να υποβάλλει σχετική έκθεση προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την ΕΕ υπάρχει σύσταση στα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τα παιδιά, «εφαρμόζοντας κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές, διατροφικές και στεγαστικές πολιτικές που θα περιορίζουν την παιδική φτώχεια, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διαφορές της παιδικής φτώχειας μεταξύ των περιφερειών, όσο και μεταξύ των αγροτικών και αστικών περιοχών»,

Το ΚΕΠΕ αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στην καταπολέμηση συγκεκριμένων δεικτών παιδικής φτώχειας (τους 8 από τους 16), που σχετίζονται με κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές πολιτικές, αλλά και με την ανεργία των κηδεμόνων.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εισοδηματικές και στεγαστικές πολιτικές, η τάση είναι οριακή. Επιπρόσθετα, ειδικά για τα παιδιά σε κίνδυνο φτώχειας, επιδεινώθηκε η διατροφική και στεγαστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα έχει τις χειρότερες επιδόσεις ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη στα ποσοστά παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας που αδυνατούν να συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές και δραστηριότητες, να τρέφονται σωστά (καταναλώνοντας καθημερινά φρέσκα φρούτα-λαχανικά, ψάρι-κοτόπουλο ή κρέας), για οικονομικούς λόγους.

Η πολυδιάστατη φτώχεια

Σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΠΕ σε 3.046 μαθητές σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2024–2025,  η Πολυδιάστατη Παιδική Φτώχεια, διαμορφώνεται στο 5,5%, ενώ η Γενική Παιδική Ευημερία στο 94,5%.

Ενώ πρόκειται αναμφίβολα για θετική επίδοση, υπάρχουν έντονες διαπεριφερειακές ανισότητες.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας (8,56%), ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής (6,74%), Θεσσαλίας (6,25%) και Ιονίων Νήσων (6,25%). Επιπλέον, η οικονομική παιδική φτώχεια είναι μεγαλύτερη σε αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές – με ιδιαίτερα έντονο το πρόβλημα της διατροφικής φτώχειας.

Ψωμί, παιδεία, ελευθερία σε έλλειψη

Με βάση το εργαλείο καταγραφής της πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας του ΚΕΠΕ, οι χειρότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο αφορούν τη διατροφή και την ηθική εκπαίδευση από το ευρύτερο περιβάλλον. Το ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκονται κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και στους δύο αυτούς τομείς.

Για τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με μητέρα κηδεμόνα ο δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας είναι σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερος από ό,τι για τα παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά με δύο κηδεμόνες (12,6% και 3,3% αντίστοιχα). Τα παιδιά σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με πατέρα είναι επίσης σε χειρότερη θέση, με την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια να ανέρχεται στο 9%.

Το παράδοξο των ευρωπαϊκών οδηγιών

Στα συμπεράσματα της έρευνας το ΚΕΠΕ τονίζει ότι «η χώρα συμμορφώνεται απόλυτα στις επιταγές της ευρωπαϊκής εγγύησης για το παιδί, στον βαθμό που της επιτρέπουν οι δεσμεύσεις της για δημοσιονομική σταθερότητα και τα κατάλοιπα των ασφυκτικών μνημονιακών πολιτικών που επιβλήθηκαν στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια από ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, αποστραγγίζοντας την ποιότητα ζωής συνολικά και συνθλίβοντας την παιδική ευημερία συγκεκριμένα».

Δηλαδή από τη μία οι ντιρεκτίβες των Βρυξελλών μας λένε να μειώσουμε την παιδική φτώχεια, από την άλλη ο ζουρλομανδύας λιτότητας που μας φόρεσαν με τις μνημονιακές πολιτικές και την μετα-μνημονιακή δημοσιονομική πειθαρχία, δεν αφήνει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ασφυκτικές δημοσιονομικές πιέσεις

«Αν δεν αρθούν έστω σε ένα βαθμό οι ασφυκτικές, δημοσιονομικές πιέσεις που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, για να «ανασάνει» λίγο, η παιδική φτώχεια δύσκολα θα αναχαιτιστεί εντελώς, όμως μια τέτοια άρση δεν προβλέπεται για τη χώρα» καταλήγει απαισιόδοξα το Παρατηρητήριο του ΚΕΠΕ.

Επομένως «τα μοναδικά εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ελεύθερα η χώρα, χωρίς περιορισμούς, είναι η καλύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων, όπως και η αναζήτηση επιπρόσθετων, ευρωπαϊκών και τυχόν άλλων, χρηματοδοτικών πόρων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής εγγύησης για το παιδί».

Με άλλα λόγια εκείνοι που σου παίρνουν το ψωμί από το τραπέζι, κηρύσσουν τη λιτότητα,  όπως έλεγε ο Μπρέχτ, αλλά ως αντάλλαγμα σου δίνουν χορηγίες, ΕΣΠΑ και κοινοτικά προγράμματα για να χρυσώσουν το χάπι.  Μόνο που ακόμα και αυτά τα κονδύλια, εύκολα γίνονται αντικείμενο διασπάθισης ή εξυπηρέτησης «ημετέρων», όπως αποδεικνύεται σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Vita.gr
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου
Ακρίβεια 14.03.26

Νέα κρίση, παλιά συνταγή: Ειδικοί αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα για τις ανατιμήσεις λόγω πολέμου

Αρκούν τα κυβερνητικά μέτρα, όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, για να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις που φέρνει η νέα πρωτόγνωρη κρίση στον Περσικό; Τι δηλώνουν στο in τρεις ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σαν οξυγόνο αλλά δεν είναι καλό περιουσιακό στοιχείο
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Μπάφετ: Τα μετρητά είναι απαραίτητα σας οξυγόνο

Όταν ο Γουόρεν Μπάφετ παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Berkshire Hathaway στα τέλη του 2025, η εταιρεία διέθετε περισσότερα από 370 δισ. δολάρια σε ισοδύναμα μετρητών (κρατικά ομόλογα)

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών
Με το σταγονόμετρο 14.03.26

Σημειωτόν και μετ’ εμποδίων οι πληρωμές των αναδρομικών στους συνταξιούχους

Μόνο 20.000 δικαιούχοι από 370.000 έχουν πληρωθεί - Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων - Συνταξιούχοι που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα πάρουν αναδρομικά του 11μήνου με τόκο 6%

Ηλίας Γεωργάκης
Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης - Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ελλάδα 14.03.26

Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές

«Είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά ότι το Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης» τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων Ζ.Κεσσές, Το κοινό κέντρο ΕΥΠ - Ιntellexa.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι» (vids)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι» (vids)

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Σύνταξη
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

