ΗΠΑ και Κούβα ξεκίνησαν συνομιλίες – «Πρέπει να κάνουν συμφωνία», λέει ο Τραμπ

Στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ κάθισε η Κούβα, καθώς ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον βυθίζει τη χώρα σε όλο και μεγαλύτερη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Την έναρξη των διαπραγματεύσεων ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ενώ επιβεβαιώθηκε και από τον Λευκό Οίκο.

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν σκοπό να εξευρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου στις διμερείς διαφορές που έχουμε μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Ντίας-Κανέλ σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Επίσης, εξέφρασε την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να μετακινήσουν τους δύο μακρόχρονους αντιπάλους «μακριά από την αντιπαράθεση».

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου ανακοινώθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κούβα. Επίσης ότι οι ηγέτες της θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία και αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει.

Μια χώρα σε απόγνωση

Η οικονομική κρίση στην Κούβα ήταν πολύ σοβαρή, λόγω των αμερικανικών κυρώσεων πολύ πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν το εμπάργκο πετρελαίου.

Μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απέκοψε τις μεταφορές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα. Επίσης, απειλεί με δασμούς όποια χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Έκτοτε η Κούβα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση. Οι πολίτες είναι ήδη εξαντλημένοι από χρόνια οικονομικής κρίσης και ελλείψεων, ζουν τώρα τις περισσότερες ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τιμές αυξάνονται, τα καύσιμα διανέμονται με δελτίο και οι ελλείψεις φαρμάκων είναι τεράστιες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει πλέον ότι η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή ότι ανυπομονεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Έφτασε στο σημείο να πει ότι η Κούβα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο «φιλικής εξαγοράς». Και στη συνέχει ότι η εξαγορά «μπορεί και να μην είναι φιλική».

«Στη βάση της ισοτιμίας»

Ο πρόεδρος της Κούβας στο διάγγελμά του είπε ότι η Αβάνα ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες «στη βάση της ισότητας και του σεβασμού για τα πολιτικά συστήματα των δύο χωρών και για την κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των κυβερνήσεών μας».

Κατέστησε επίσης σαφές πως ο πετρελαϊκός αποκλεισμός προκαλεί σοβαρά δεινά.

Επί τρεις μήνες δεν έχουν εισέλθει καύσιμα στην Κούβα, είπε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ σε συνέντευξη Τύπου, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεμάτων ντίζελ και καυσίμων που καθιστούν το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας όλο και περισσότερο «ασταθές».

Η γενική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα βύθισε την πλειονότητα των νοικοκυριών του νησιού στο σκοτάδι. Οι διακοπές ρεύματος που σημειώνονται από τότε έχουν αυξηθεί σε πάνω από 12 ώρες καθημερινά στο μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας Αβάνα.

Ο Ντίας-Κανέλ ανέφερε στις προσπάθειες της Κούβας να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού εν μέσω συνεχιζόμενων συνομιλιών με τις ΗΠΑ. Υποστήριξε πως η Κούβα έχει αυξήσει την παραγωγή εγχώριου αργού και αερίου και ετοιμάζεται να αυξήσει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας κατά 10% μέχρι τα τέλη Μαρτίου. ΄

Παρουσία Μάρκο Ρούμπιο;

Σε δήλωση που ηχογραφήθηκε την Πέμπτη, μαζί με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος σε υψηλό επίπεδο, ο Ντίας-Κανέλ είπε πως κατευθύνει τις συνομιλίες για την κουβανική πλευρά, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλους αξιωματούχους. Δεν είπε ποιοι συμμετείχαν στις συνομιλίες εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε ποτέ ή πού έλαβαν χώρα.

Ο Τραμπ έχει πει πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμπλέκεται στις συνομιλίες.