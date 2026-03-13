Για τη δολοφονία της συζύγου του κατηγορείται ένας άνδρας από το Κουίνς.

Ο 74χρονος Ρούπτσαντ Σιμπό κατηγορείται για τη δολοφονία της 33χρονης Σαλίσα Αλί στο Κουίνς, με τις αρχές να εξετάζουν αν κίνητρό του ήταν η ζήλια επειδή υποπτευόταν ότι το θύμα τον είχε απατήσει.

Η κατηγορία σε βάρος του 74χρονου απαγγέλθηκε αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν διασκορπισμένα κομμάτια της σορού της 33χρονης.

Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το κομμένο κεφάλι, τα πόδια και το χέρι της 33χρονης κοντά στο αεροδρόμιο JFK ακολουθώντας τα δεδομένα της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου που έδειχναν ότι ο Σιμπό βρισκόταν στην περιοχή το περασμένο καλοκαίρι, μια μέρα μετά την τελευταία φορά που η 33χρονη εθεάθη ζωντανή

Οι αρχές ερευνούν αν αυτό που οδήγησε στον φόνο ήταν η ζήλια του 74χρονου καθώς από τη γειτονιά που ζούσε το ζευγάρι μιλούν για εξωσυζυγική σχέση του θύματος, με γείτονες να περιγράφουν τον δράστη ως έναν οξύθυμο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2023 με την 33χρονη που καταγόταν από το Τρινιντάντ να παντρεύεται τον 74χρονο καθώς αναζητούσε μια νέα ζωή στις ΗΠΑ.

Η 33χρονη μίλησε για τελευταία φορά με την οικογένειά της μέσω FaceTime στις 13 Ιουλίου του 2025 και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της ως βοηθός υγείας στο σπίτι την επόμενη μέρα. Ο 74χρονος την ανέφερε ως αγνοούμενη στις 19 Ιουλίου.

Η εξαφάνιση πήρε φρικτή τροπή στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν δύο εργάτες καθαριότητας είδαν μια μπλε κουβέρτα τυλιγμένη με κίτρινο σχοινί σε ένα έλος κοντά στο αεροδρόμιο JFK .

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεστ DNA και διαπίστωσαν ότι η σορός που βρισκόταν μέσα ανήκε στην 33χρονη.

Η ανακάλυψη οδήγησε σε έρευνα που κατέληξε σε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του 74χρονου στο οποίο βρήκαν πλαστικό περιτύλιγμα και ένα κίτρινο σχοινί που ταιριάζει με το σχοινί που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν το πρώμα της 33χρονης.