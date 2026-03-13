Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από το ChatGPT για τον Ελ Κααμπί και η απίθανη απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης (pic)
Ο Ολυμπιακός συνομίλησε με το ChatGPT ζητώντας του να αναβαθμίσει την πανηγυρική φωτογραφία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας και η απάντηση που έλαβε ήταν… φουλ ερυθρόλευκη!
Είναι η πιο «πολυφορεμένη» φωτογραφία και το βίντεο είναι αυτό που ο κόσμος του Ολυμπιακού αναζητά πιο συχνά από κάθε άλλο στην ιστορία του συλλόγου. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει μόλις σκοράρει επί της Φιορεντίνα στο φινάλε του τελικού του Europa Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, χαρίζοντας στον σύλλογο και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Μια μέρα μετά την πολυαναμενόμενη ανανέωση του συμβολαίου του Μαροκινού υπεργκολτζή ο οποίος «έδεσε» για πάντα στο Λιμάνι, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να κινούνται στους… ρυθμούς του. Σε μια καταπληκτική έμπνευση των ανθρώπων της ΠΑΕ, ζητήθηκε από το περίφημο ChatGPT να αναβαθμίσει λοιπόν την πανηγυρική φωτογραφία του 33χρονου σέντερ φορ, μετά το γκολ που χάρισε στους Πειραιώτες το βαρύτιμο τρόπαιο. Ωστόσο, η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν… ακόμη πιο ολυμπιακή!
«Αδύνατον, Καλύτερο από αυτό δεν γίνεται» ήταν η απάντηση του… τσατ, με τους «ερυθρόλευκους» να δημοσιεύουν τη μίνι συνομιλία και να γράφουν στη λεζάντα ότι «κάποιες φωτογραφίες είναι απλά τέλειες».
Δείτε την καταπληκτική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ελ Κααμπί:
