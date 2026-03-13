Πρεσβευτής του Women’s Mundobasket 2026 ο Πάου Γκασόλ

Ο θρύλος του μπάσκετ, Πάου Γκασόλ αναδείχθηκε πρεσβευτής για το Women’s Mundobasket 2026. όπως ανακοίνωσε η FIBA.

Υπενθυμίζεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη Γερμανία και ο εμβληματικός μπασκετμπολίστας θα έχει τον ρόλο του Global Ambassador.

Pau Gasol has been appointed as FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 Global Ambassador and is set to continue his support of the flagship competition. https://t.co/lZKImRFSAD — FIBA Media (@FIBA_media) March 13, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIBA

Ο Πάου Γκασόλ διορίστηκε Παγκόσμιος Πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικείου Μπάσκετ της FIBA ​​​​2026 και πρόκειται να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διάσημη διοργάνωση, έχοντας αναλάβει τον ρόλο και για την προηγούμενη διοργάνωση του 2022 στο Σίδνεϊ.

Μέλος του Hall of Fame της FIBA ​​​​2025 και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIBA ​​​​2006 και MVP, ο Γκασόλ είναι μια θρυλική μπασκετική προσωπικότητα και θα χρησιμοποιήσει τη θέση του στο άθλημα και όχι μόνο για να προωθήσει τη φετινή διοργάνωση-έκπληξη στο Βερολίνο της Γερμανίας και επίσης να τονίσει την αυξανόμενη παγκόσμια δημοτικότητα και ανάπτυξη του αθλητισμού των γυναικών.