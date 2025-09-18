Αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο ο Γκασόλ: «Λατρεύω πόσο αγαπά τη χώρα του» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική μας ομάδα γύρισαν από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, μια διάκριση που το ελληνικό μπάσκετ αναζητούσε 16 χρόνια.

Ο «Greek Freak», μετά την επιτυχία αυτή, δήλωσε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του, δείχνοντας πόσο πολύ επιθυμούσε να κερδίσει με την Ελλάδα.

Το πάθος του Γιάννη αποθέωσε στην εκπομπή NBA Today του ESPN ο Πάου Γκασόλ, ένας αθλητής που ξέρει περισσότερο από οποιονδήποτε πώς είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου, αφού κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του ήταν πιστός «στρατιώτης» της Εθνικής Ισπανίας και φυσικά ο ηγέτης της στις πολλές και μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Όσα είπε ο Γκασόλ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου.

Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα».