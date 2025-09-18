Αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο ο Γκασόλ: «Λατρεύω πόσο αγαπά τη χώρα του» (vid)
Ο Πάου Γκασόλ αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την αγάπη που δείχνει στην πατρίδα και την εθνική του ομάδα.
- Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
- Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική μας ομάδα γύρισαν από τη Ρίγα με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, μια διάκριση που το ελληνικό μπάσκετ αναζητούσε 16 χρόνια.
Ο «Greek Freak», μετά την επιτυχία αυτή, δήλωσε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του, δείχνοντας πόσο πολύ επιθυμούσε να κερδίσει με την Ελλάδα.
Το πάθος του Γιάννη αποθέωσε στην εκπομπή NBA Today του ESPN ο Πάου Γκασόλ, ένας αθλητής που ξέρει περισσότερο από οποιονδήποτε πώς είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου, αφού κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του ήταν πιστός «στρατιώτης» της Εθνικής Ισπανίας και φυσικά ο ηγέτης της στις πολλές και μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Όσα είπε ο Γκασόλ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου.
Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα».
- O κύκλος του Μίλτου Τεντόγλου δεν έχει κλείσει, ο κύκλος κάποιων μικρόψυχων μπορεί!
- Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
- Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την πρεμιέρα στο Champions League: «Συνεχίζουμε ενωμένοι το ταξίδι μας στα αστέρια!» (pic)
- Αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο ο Γκασόλ: «Λατρεύω πόσο αγαπά τη χώρα του» (vid)
- Στο αεροπλάνο με τα εσώρουχα οι παίκτες της Μονακό, λόγω… τεχνικού προβλήματος (vid, pics))
- Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις