Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
«Δεύτερη ευκαιρία» για τα διατηρητέα
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 10:25

«Δεύτερη ευκαιρία» για τα διατηρητέα

Τον Ιούνιο η ενεργοποίηση του προγράμματος «Διατηρώ» για διατηρητέα κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες

Μάχη Τράτσα
Μετά από μια πενταετία καθυστερήσεων, αναθεωρήσεων και σημαντικών περικοπών στον αρχικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα «Διατηρώ» για την ανακαίνιση κτιρίων που έχουν κριθεί ως διατηρητέα ή μνημεία εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μιλώντας σε μηχανικούς στα Χανιά, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, περίπου σε ένα δίμηνο αναμένεται η ενεργοποίηση του προγράμματος για τα ιδιωτικά ακίνητα.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες πηγές, ο προϋπολογισμός του έχει «κλειδώσει» στα 75 εκατ. ευρώ. Τον τελικό λόγο ωστόσο θα έχει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, καθώς η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε «ασανσέρ» ο προϋπολογισμός για τα διατηρητέα κτίρια

Η πορεία του «Διατηρώ», από τα τέλη του 2020 που πρωτοπαρουσιάστηκε, υπήρξε ιδιαιτέρως περιπετειώδης. Όταν ο σχεδιασμός για τη στήριξη της αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων προέβλεπε την ένταξή του σε ένα ευρύ χρηματοδοτικό εργαλείο που θα κινητοποιούσε εκτεταμένες επενδύσεις για αστικές αναπλάσεις. Σε εκείνη τη φάση ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης που θα εντασσόταν στο Ταμείο Ανάκαμψης έφθανε τα 360 εκατ. ευρώ. Τελικά δεν εντάχθηκε στη λίστα.

Στην πορεία, το σχέδιο επαναπροσδιορίστηκε στο πλαίσιο της κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ και των δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Ο αρχικός σχεδιασμός περιορίστηκε αισθητά και ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ. Αλλά επειδή οι… πράξεις δεν έβγαιναν, στη συνέχεια άρχισε να εξετάζεται ο διαχωρισμός των παρεμβάσεων μεταξύ διατηρητέων του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι, το φθινόπωρο του 2024 βγήκε το «Διατηρώ» για τα κτίρια του Δημοσίου, ύψους 70 εκατ. ευρώ και στα τέλη της ίδιας χρονιάς δημοσιεύθηκε ο Οδηγός για το πρόγραμμα «Διατηρώ» για τα ιδιωτικά κτίρια με τους διαθέσιμους πόρους τότε να προσδιορίζονται μόλις στα 20 εκατ. ευρώ.

Οι αλλεπάλληλες αυτές μεταβολές, σε συνδυασμό με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν τις παρεμβάσεις σε διατηρητέα ακίνητα, είχαν ως αποτέλεσμα να μετατίθεται διαρκώς η ενεργοποίηση της δράσης. Παράλληλα, χρόνος απαιτήθηκε και για την οριστικοποίηση του Οδηγού του προγράμματος, ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το «Διατηρώ» θα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες νομίμως υφιστάμενων κτιρίων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα ή μνημεία από τα αρμόδια υπουργεία. Στόχος, βάσει του Οδηγού που είχε δημοσιευθεί, είναι να δοθεί οικονομικό κίνητρο για την αποκατάσταση και την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν κενά ή εγκαταλελειμμένα, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης και των αυστηρών πολεοδομικών περιορισμών που συνοδεύουν τον χαρακτηρισμό τους.

Το ποσοστό επιδότησης, σύμφωνα με τον αρχικό Οδηγό, αναμένεται να φθάνει έως και το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των εργασιών, ενώ το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο μπορεί να αγγίζει τις 500.000 ευρώ. Το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών ή μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης με επίκεντρο εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, καθώς και στατικές επισκευές που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της δομικής επάρκειας των κτιρίων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ενεργειακή αναβάθμιση των διατηρητέων κτιρίων. Οι εργασίες θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται ο ιστορικός και αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του Οδηγού περιλαμβάνονται επίσης εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης όψεων, ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, ανακατασκευές εσωτερικών χώρων και αποκατάστασης αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων, παρεμβάσεις προστασίας των κτιρίων από υγρασία, φθορές και άλλες καταπονήσεις κλπ.

Προβάδισμα για τα ώριμα έργα

Η ενεργοποίηση του «Διατηρώ» θεωρείται κρίσιμη για την τύχη εκατοντάδων διατηρητέων κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, επειδή ο προϋπολογισμός είναι «σφιχτός» και το ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες διατηρητέων τεράστιο προτεραιότητα θα έχουν όσοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, δηλαδή όσοι έχουν προχωρήσει ήδη τις μελέτες, έχουν τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις κλπ.

Σήμερα σημαντικός αριθμός αξιόλογων διατηρητέων ακινήτων παραμένει αναξιοποίητος ή σε κατάσταση εγκατάλειψης, καθώς το κόστος αποκατάστασης συχνά υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες των ιδιοκτητών. Υπό αυτό το πρίσμα, η λειτουργία του προγράμματος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρώτο οργανωμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την επαναφορά σημαντικού μέρους του ιστορικού κτιριακού αποθέματος στη ζωή των πόλεων.

Πηγή: ot.gr

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Ελλάδα 13.03.26

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της καθηγήτριας μετά την επιστολή γονέων
«Μυρίζει συγκάλυψη» 13.03.26

Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της 57χρονης καθηγήτριας μετά την επιστολή των γονέων

«Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία
Expla-in 12.03.26

Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Ελλάδα 13.03.26

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες

Σύνταξη
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Ανάρτηση 13.03.26

Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Σύνταξη
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Ανησυχία 13.03.26

«Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια
«Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου» 13.03.26

Χαμένη σελίδα από το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη βρέθηκε ξανά μετά από 120 χρόνια

Μια σελίδα που έλειπε για περισσότερο από έναν αιώνα από το περίφημο Παλίμψηστο του Αρχιμήδη εντοπίστηκε σε μουσείο της Γαλλίας, φέρνοντας στο φως νέο τμήμα από την πραγματεία «Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Ανδρουλάκης: Αποκαλύφθηκε ότι το Predator ήταν το όπλο του παρακράτους, που έστησε ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου – Ο Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει τώρα

Επεσε συθέμελα το αφήγημα της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη περί ιδιωτών που δρούσαν τάχα ανεξέλεγκτα, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την αποκάλυψη του Ταλ Ντίλιαν. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει απαντήσεις τώρα».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της καθηγήτριας μετά την επιστολή γονέων
«Μυρίζει συγκάλυψη» 13.03.26

Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της 57χρονης καθηγήτριας μετά την επιστολή των γονέων

«Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Σακελλαρίδης (Νέα Αριστερά): Αποδείχθηκε ότι ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί των υποκλοπών

«Μετά την παραδοχή Ντίλιαν, δεν υπάρχει πλέον ούτε μία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση και η ΕΥΠ ήταν οι πελάτες της Intellexa, αγόρασαν το Predator και το χρησιμοποίησαν παρακολουθώντας 87 στόχους» αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης» τονίζοντας ότι «ο Κ. Μητσοτάκης και το πρωθυπουργικό του γραφείο είναι οι ηθικοί αυτουργοί για σημαντικά κακουργήματα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την Μεταπολίτευση»

Σύνταξη
Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Έριξε το σύνθημα ο Τσίπρας: Στο +3 το κόμμα – Mε νέα χρώματα το Ινστιτούτο

Με τρεις λέξεις ρίχνεται στη μάχη ο πρώην πρωθυπουργός, βρίσκουν ακροατήριο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα, θετικό πρόσημο στις κυλιόμενες μετρήσεις.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για
Κόσμος 13.03.26

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ

Ο Σι είπε στον Τραμπ τον Φεβρουάριο ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος, πρέπει να αντιμετωπίζονται με «προσοχή»

Σύνταξη
«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάσκετ 13.03.26

«Μπαίνει» στο NBA Europe η Παρί Σεν Ζερμέν

Το project του NBA Europe έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση για τη δημιουργία franchise και τη συμμετοχή της στη πολυσυζητημένη διοργάνωση.

Σύνταξη
Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ
«Έψαχναν παιδιά, ανήλικες» 13.03.26

Η στρατολόγηση μοντέλων για τον Έπσταϊν: Νέες μαρτυρίες από τη Βραζιλία φωτίζουν το δίκτυο του Μπρουνέλ

Νέα έρευνα του BBC αποκαλύπτει πώς πρακτορεία μοντέλων συνδεδεμένα με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ φέρονται να εντόπιζαν νεαρές γυναίκες στη Νότια Αμερική και να διευκόλυναν ταξίδια προς τον κύκλο του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
