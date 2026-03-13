Πλαφόν: Σε 63 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Σε 63 αντί 61 ανέρχεται τελικά ο αριθμός των τροφίμων και βασικών ειδών στα οποία επιβάλλεται πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, σύμφωνα με την τελική λίστα η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα 63 προϊόντα που μπαίνει πλαφόν

Όπως είχε γράψει και ο ΟΤ, συμπεριελήφθησαν φρέσκα φρούτα και λαχανικά αλλά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής στη τελική λίστα, η οποία υπενθυμίζεται ότι μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρύζι, φρυγανιές, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό κοτόπουλο -μοσχάρι-αρνί-κατσίκι, γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηαλά λιπαρά, τυρί φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτικά, μαργαρίνες, πάνες για μωρά και τροφές για κατοικίδια.

Στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο περιθώριο μικτού κέρδους και είναι ο λόγος της διαφοράς της τιμής πώλησης από το μέσο κόστος πωληθέντων προς την τιμή πώλησης. Πεδίο αναφοράς είναι το χρονικό διάστημα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του 2025 ή για τις επιχειρτήσεις που η τελευταία κλεισμένη χρήση του έτους 2025 δεν περιλαμβάνει ολόκληρο το έτος, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Οι έλεγχοι

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας από την αρμόδια αρχή, την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου είναι ο διοικητής της.

Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στον χώρο του ελεγχόμενου, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από τουλάχιστον δύο όργανα, τα οποία φέρουν το έντυπο με τίτλο «Εντολή Ελέγχου», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.

Εάν προκύπτει παράβαση, αντίγραφο της έκθεσης κοινοποιείται αμελλητί στον ελεγχόμενο, ο οποίος δύναται να καταθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση, ενώ σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι από 5.000 έως 5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και εάν ο αριθμός των εργαζομένων κατατάσσει την ελεγχόμενη οντότητα σε διαφορετική κατηγορία σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, τότε ως κριτήριο που επικρατεί είναι αυτό του αριθμού των εργαζομένων.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός του διαστήματος που ισχύει το πλαφόν ο υπολογισμός του επιβαλλόμενου προστίμου καθώς και το κατώτατο όριο αυτού διπλασιάζονται.

Πηγή: ΟΤ