Πλαφόν: Πρόστιμα έως και 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας» για την εφαρμογή του πλαφόν σε καύσιμα και είδη σούπερ μάρκετ.

Οπως επισημαίνεται, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται λόγω του κινδύνου έξαρσης φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στα υγρά καύσιμα και σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση των καταναλωτών, σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Για τα καύσιμα

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026:

α) Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης (diesel), ποσό μεγαλύτερο των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ) σε σχέση με την τιμή προμήθειας

από τα διυλιστήρια.

β) Τα πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων απαγορεύεται να επιβάλλουν, επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών των προϊόντων της περ. α), ποσό μεγαλύτερο των δώδεκα (12) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,12 ευρώ), κατά την πώλησή τους προς τους καταναλωτές.

Για είδη σούπερ μάρκετ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 30ή Ιουνίου 2026 απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού περιθωρίου κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον το μεικτό περιθώριο κέρδους, υπολογιζόμενο ανά κωδικό προϊόντος, υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου μεικτού περιθωρίου κέρδους του έτους 2025.

Έλεγχος και κυρώσεις

Αρμόδια Αρχή για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Η Αρχή μπορεί να:

α) έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οποιαδήποτε πηγή διευκολύνουν τον έλεγχο οποιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργεί έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να συλλέγονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητά την παροχή πληροφοριών από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

3. Σε περίπτωση παράβασης των απαγορεύσεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου της παρούσας επιβάλλεταιδιοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πέντε

εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και ανακοινώνονται η επωνυμία του παραβάτη και το επιβληθέν πρόστιμο όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου της παρ. 3 συνεκτιμώνται:

α) το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων, όπως καθο-

ρίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) η βαρύτητα και η χρονική διάρκεια της παράβασης και

γ) το οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο παραβάτης.

Πρβλέπεται ακόμη ότι σε περίπτωση υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

Τέλος, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής της παρ. 1 επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από την Αρχή ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

