To πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, λέει ο Πιερρακάκης

Η Ευρώπη πρέπει να δράσει γρήγορα για να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες αν οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν για μεγάλο διάστημα, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιου είδους σοκ. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό 2% ακόμη και στο χειρότερο σενάριο», τόνισε.

«To πρόσφατο πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα δεν θα έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στον ελληνικό προϋπολογισμό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του Reuters.

Σε βασικά είδη νοικοκυριού και καύσιμα το πλαφόν

Σημειώνεται ότι σε έκτακτα μέτρα με την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους της αγοράς προχώρησε η κυβέρνηση.

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο ότι τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Το πλαφόν αφορά στα καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), στα τρόφιμα και άλλα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Ειδικότερα, στη λίστα κατηγοριών αγαθών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ελέγχου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται, ρύζι, φρυγανιές, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, νωπό κοτόπουλο -μοσχάρι-αρνί-κατσίκι, γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηλά λιπαρά, τυρί φέτα, γκούντα, ελαιόλαδο, κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, καφές απορρυπαντικά, σαπούνια, χαρτικά, μαργαρίνες, πάνες για μωρά και τροφές για κατοικίδια.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση.