Μειώνεται η ανθρώπινη προσοχή; Ο μύθος των 47 δευτερολέπτων στην εποχή της οθόνης

Πόσες φορές μέσα σε λίγα λεπτά αλλάζουμε αυτό που κάνουμε; Διαβάζουμε ένα άρθρο, κοιτάμε μια ειδοποίηση στο κινητό, απαντάμε σε ένα μήνυμα, επιστρέφουμε πάλι στο κείμενο. Η καθημερινότητα έχει γεμίσει μικρές διακοπές και εναλλαγές, που κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η ικανότητά μας να συγκεντρωνόμαστε μειώνεται συνεχώς.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα κυκλοφορεί συχνά μια εντυπωσιακή σύγκριση: ότι ο μέσος άνθρωπος σήμερα διατηρεί την προσοχή του λιγότερο από ένα χρυσόψαρο. Μια φράση που επαναλαμβάνεται σε άρθρα, τηλεοπτικά ρεπορτάζ και συζητήσεις για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο δραματική απ’ όσο παρουσιάζεται.

Ο μύθος της «συρρίκνωσης» της προσοχής

Συχνά αναφέρεται ένας αριθμός: 47 δευτερόλεπτα. Υποτίθεται ότι τόσο διαρκεί σήμερα η ανθρώπινη συγκέντρωση πριν αποσπαστεί από κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός αυτός παρουσιάζεται συνήθως χωρίς εξήγηση για το τι ακριβώς μετρά.

Η ψυχολόγος Γκλόρια Μαρκ, της οποίας η έρευνα συνδέθηκε με αυτό το συμπέρασμα, έχει διευκρινίσει ότι δεν πιστεύει πως η βασική ανθρώπινη ικανότητα συγκέντρωσης έχει αλλάξει.

Τι πραγματικά μετρούσαν οι έρευνες

Η έρευνα της Μαρκ δεν εξέταζε συνολικά την προσοχή των ανθρώπων, αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία στην εργασία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 παρατηρούσε εργαζόμενους σε γραφεία και κατέγραφε πόσο συχνά άλλαζαν παράθυρο στον υπολογιστή ή έπιαναν το κινητό τους.

Στην πραγματικότητα, αυτό που αποτυπώνεται είναι η πολυπλοκότητα του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος: πολλαπλές εφαρμογές, συνεχής επικοινωνία και η πίεση να απαντάμε άμεσα σε όλα.

Προσαρμογή και όχι «εκφυλισμός»

Αν δούμε τα δεδομένα πιο προσεκτικά, η λεγόμενη «μείωση» της προσοχής ίσως δείχνει κάτι διαφορετικό: την ικανότητα προσαρμογής του ανθρώπινου μυαλού σε ένα περιβάλλον γεμάτο πληροφορίες.

Ο περίφημος αριθμός των 47 δευτερολέπτων αφορά κυρίως τη χρήση οθονών και όχι τη συνολική μας δυνατότητα να συγκεντρωνόμαστε σε κάθε δραστηριότητα της ζωής.

Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο εμφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Άρα δεν πρόκειται για πρόβλημα μόνο της Gen Z, όπως συχνά υποστηρίζεται.

Η επιλογή της συγκέντρωσης

Η ιδέα ότι «έχουμε χάσει την προσοχή μας» ίσως λειτουργεί και ως μια βολική εξήγηση. Αν πιστεύουμε ότι η συγκέντρωση έχει εξαφανιστεί, τότε δεν χρειάζεται να αναλάβουμε ευθύνη για το πώς χρησιμοποιούμε τον χρόνο και τις συσκευές μας.

Οι οθόνες και τα social media πράγματι έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή μας. Ακόμη και η απλή παρουσία του κινητού στο τραπέζι μπορεί να λειτουργήσει ως πειρασμός.

Γιατί το μυαλό χρειάζεται και «απραξία»

Ωστόσο, η λύση δεν είναι να πιέζουμε τον εαυτό μας για αδιάκοπη συγκέντρωση. Η προσοχή δεν είναι μηχανισμός που μπορεί να λειτουργεί στο μέγιστο όλη την ημέρα.

Χρειαζόμαστε διαλείμματα. Υπάρχουν φυσικές στιγμές κόπωσης μέσα στη μέρα, ενώ διαφορετικά είδη συγκέντρωσης απαιτούν διαφορετική ενέργεια.

Ακόμη και το χαλαρό σκρολάρισμα ή η περιπλάνηση της σκέψης μπορεί μερικές φορές να λειτουργήσει σαν μικρή ανάπαυση για τον εγκέφαλο — ή να οδηγήσει σε δημιουργικές ιδέες.

Πριν πιστέψουμε την καταστροφή

Αν φτάσατε μέχρι το τέλος αυτού του κειμένου, τότε η προσοχή σας μάλλον αντέχει περισσότερο από όσο λένε οι τίτλοι.

Είναι εύκολο να πιστέψουμε ότι η ανθρωπότητα «εκφυλίζεται». Αλλά πριν υιοθετήσουμε τέτοιες θεωρίες, αξίζει να εξετάζουμε τι πραγματικά δείχνουν τα δεδομένα — και τι όχι.

Γιατί το πραγματικό ζήτημα ίσως δεν είναι ότι χάσαμε την προσοχή μας, αλλά ότι ζούμε σε έναν κόσμο που τη διεκδικεί διαρκώς.

