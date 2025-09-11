Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Συγκεντρώσου: Μικρά μυστικά για να τα καταφέρεις
Focus 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:30

Συγκεντρώσου: Μικρά μυστικά για να τα καταφέρεις

Η συγκέντρωση μέσα στη μέρα δεν είναι τόσο εύκολη όσο θα θέλαμε - αλλά υπάρχουν μυστικά για να το πετύχουμε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Spotlight

Το να παραμείνετε συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά όταν περιβάλλεστε από συνεχείς αντιπερισπασμούς, που στο σύγχρονο – πάντα σε σύνδεση – κόσμο απέχουν παρά μόνο ένα κλικ. Η συγκέντρωση όμως, είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Και υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά για να τα καταφέρετε.

Η ικανότητα να συγκεντρώνεστε σε κάτι και να κατευθύνετε τη νοητική σας προσπάθεια προς αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να εξελιχθείτε, να επιτύχετε νέους στόχους και να αποδώσετε τα μέγιστα ανεξαρτήτως τομέα.

Είτε προσπαθείτε να τελειώσετε μια αναφορά στη δουλειά είτε προετοιμάζεστε για ένα μαραθώνιο, η ικανότητά σας να συγκεντρωθείτε μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.

Για να τα καταφέρετε, θα χρειαστεί πραγματική προσπάθεια από μέρους σας και ίσως χρειαστεί να κάνετε κάποιες αλλαγές σε κάποιες από τις καθημερινές σας συνήθειες. Μερικές συμβουλές που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν, περιλαμβάνουν:

Αξιολογήστε τη συγκέντρωση σας

Πριν αρχίσετε να εργάζεστε για να μάθετε πώς να συγκεντρώνεστε καλύτερα, ίσως να θέλετε να ξεκινήσετε αξιολογώντας πόσο ισχυρή είναι η συγκέντρωσή σας την παρούσα στιγμή.

Η εστίασή σας είναι καλή αν…

  • Σας είναι εύκολο να παραμένετε σε εγρήγορση.
  • Θέτετε στόχους και χωρίζετε τις εργασίες σε μικρότερα μέρη.
  • Κάνετε μικρά διαλείμματα και στη συνέχεια επιστρέφετε στη δουλειά σας.

Η εστίασή σας χρειάζεται βελτίωση αν…

  • Ονειροπολείτε τακτικά.
  • Δεν μπορείτε να αποκλείσετε τους αντιπερισπασμούς.
  • Χάνετε τον έλεγχο της προόδου σας.

Εξαλείψτε τους αντιπερισπασμούς

Παρόλο που μπορεί να ακούγεται προφανές, συχνά υποτιμούμε τους αντιπερισπασμούς που εμποδίζουν την συγκέντρωσή μας. Τέτοιες παρεμβολές μπορεί να έχουν τη μορφή ενός ραδιοφώνου που ακούγεται στο παρασκήνιο ή ίσως ενός συναδέλφου που περνάει συνεχώς από το γραφείο σας για να κουβεντιάσει.

Η ελαχιστοποίηση αυτών των πηγών απόσπασης της προσοχής δεν είναι πάντα τόσο εύκολη όσο ακούγεται. Ένας τρόπος για να το αντιμετωπίσετε αυτό είναι να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα και ένα συγκεκριμένο μέρος ώστε να μπορείτε να μείνετε μόνοι σας για ένα χρονικό διάστημα.

Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να αναζητήσετε μια ήρεμη τοποθεσία όπου ξέρετε ότι θα μπορείτε να εργαστείτε ανενόχλητοι. Η βιβλιοθήκη ή ένα δωμάτιο στο σπίτι σας μπορεί να είναι καλά μέρη για να δοκιμάσετε.

Κάντε monotasking

Αν και το multitasking μπορεί να φαίνεται σαν ένας καλός τρόπος για να γίνουν πολλά γρήγορα, έρευνες έχουν επισημάνει ότι στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί υπέρ μας. Η ταυτόχρονη διεκπεραίωση πολλαπλών εργασιών μπορεί να μειώσει δραματικά την παραγωγικότητα και καθιστά πιο δύσκολο να επικεντρωθείτε στις λεπτομέρειες που είναι πραγματικά σημαντικές.

Σκεφτείτε την προσοχή σας σαν έναν προβολέα. Αν ρίξετε αυτόν τον προβολέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορείτε να δείτε τα πράγματα πολύ καθαρά ενώ σε ένα μεγάλο σκοτεινό δωμάτιο, ίσως αντί γι’ αυτό να βλέπατε μόνο τα σκιερά περιγράμματα.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογία Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛ.ΑΣ.: Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
Ελλάδα 11.09.25

Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Σύνταξη
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Kατά τη διαδικασία απόπλου 11.09.25

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αττική: Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό
Στο Μαρούσι 11.09.25

Μποτιλιαρίσματα στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» η Κηφισίας λόγω πτώσης υλικών από φορτηγό

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν
Ντροπή 11.09.25

Τουλάχιστον είναι ειλικρινείς: Ο Τζέρι Σάινφελντ συνέκρινε το κίνημα Free Palestine με την Κου Κλουξ Κλαν

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολωνία: Θέτει περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της
Απαγορευμένη ζώνη 11.09.25

Περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της θέτει η Πολωνία

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Στο αεροδρόμιο οι Νοτιοκορεάτες που συνελήφθησαν σε εργοστάσιο της Hyundai – Μόνο ένας δέχτηκε τους όρους Τραμπ

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Σύνταξη
Ρωσία: Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ – «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»
Κλιμάκωση 11.09.25

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones αναφέρουν οι Αρχές του Μπελγκορόντ στη Ρωσία - «Τα παιδιά να μείνουν σπίτι»

Ο κυβερνήτης του Μπελγκορόντ, στη Ρωσία, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε νέα επίθεση στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης και φωτιά που προκάλεσαν «συντρίμμια από drones»

Σύνταξη
«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

«Πρόταση 20 εκατ. ετοιμάζει για τον Μανδά η Γουλβς»

Η Γουλβς επιμένει για τον Χρήστο Μανδά, με την ιταλική Corriere να τονίζει ότι ο αγγλικός σύλλογος θα επανέλθει με νέα πρόταση στη Λάτσιο παρά το «άκυρο» που δέχθηκε το καλοκαίρι από τους Ρωμαίους.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο