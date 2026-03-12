Συνταγή: Λιγκουίνι με γαρίδες
Μια συνταγή εύκολη, νηστίσιμη και απολαυστική.
Είναι ένα φαγητό που μυρίζει θάλασσα, μας κάνει να σκεφτόμαστε μικρές αποδράσεις σε ένα κοντινό νησί και φυσικά το καλοκαίρι που αρχίζει σιγά σιγά να πλησιάζει. Μια συνταγή με εύκολα και νόστιμα υλικά, για ένα γρήγορο πιάτο που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτή την εποχή.
Τα υλικά
320 γρ λινγκουίνι
200 γρ κατεψυγμένος αρακάς
1 κ.σ. παρθένο ελαιόλαδο
1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
Μεγάλη πρέζα νιφάδες τσίλι
300 – 400 γρ μικρές βρασμένες γαρίδες
250 γρ τυρί μασκαρπόνε ή 300 ml κρέμα γάλακτος λάιτ
100 γρ ρόκα
1 λεμόνι, χυμός
Ψιλοτριμμένο ξύσμα από ½ λεμόνι
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
Η διαδικασία
Μαγειρέψτε τα λινγκουίνι σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει για περίπου 10 λεπτά μέχρι να γίνουν al dente, προσθέτοντας τον αρακά μετά από 8 λεπτά.
Εν τω μεταξύ, ζεστάνετε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και σοτάρετε το σκόρδο με τις νιφάδες τσίλι για 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να πάρει χρώμα.
Προσθέστε τις γαρίδες και ανακατέψτε με το σκόρδο. Προσθέστε το μασκαρπόνε, τη ρόκα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και ζεστάνετε για ένα λεπτό περίπου ή μέχρι να μαραθεί η ρόκα.
Στραγγίστε τα ζυμαρικά και τον αρακά, προσθέστε τα στη σάλτσα και ανακατέψτε καλά. Αλατοπιπερώστε κατά βούληση. Βεβαιωθείτε ότι οι γαρίδες, η ρόκα και τα μπιζέλια κατανέμονται ομοιόμορφα πριν σερβίρετε.
* Πηγή: Vita
