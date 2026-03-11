newspaper
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Συρία: Συνεχίζονται οι έρευνες για αδήλωτες δραστηριότητες χημικών όπλων
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 05:35

Συρία: Συνεχίζονται οι έρευνες για αδήλωτες δραστηριότητες χημικών όπλων

Η OPCW «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η δήλωση που υποβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ακριβής και πλήρης» σε ό,τι αφορά την εξάλειψη των χημικών όπλων στη Συρία.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε o εκπρόσωπος του Γραφείου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Αντεντέτζι Εμπο για την εφαρμογή της Απόφασης 2118 (2013) σχετικά με την εξάλειψη του συριακού προγράμματος χημικών όπλων, επισημαίνοντας ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για την πληρότητα των δηλώσεων της προηγούμενης κυβέρνησης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Mohamed Abdullah).

Οπως ανέφερε, από το 2014 η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων (OPCW) «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η δήλωση που υποβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ακριβής και πλήρης», λόγω «ανεπαρκών και ανακριβών πληροφοριών».

«Σοβαρή ανησυχία» για «μεγάλες ποσότητες πιθανώς μη δηλωμένων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών»

Η υπηρεσία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» ότι τα προβλήματα αφορούν «μεγάλες ποσότητες πιθανώς μη δηλωμένων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, πέρα από τις «26 δηλωμένες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με χημικά όπλα», υπάρχουν ενδείξεις ότι «περισσότερες από 100 άλλες εγκαταστάσεις» ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας συνεργάζεται με τον OPCW για να αποσαφηνιστεί «η πλήρης έκταση και το εύρος του προγράμματος». Από τον Μάρτιο του 2025 έχουν επισκεφθεί «περισσότερες από είκοσι τοποθεσίες», έχουν συλλεχθεί «19 δείγματα» και «πάνω από 6.000 έγγραφα», ενώ παραδόθηκαν «34 σφραγισμένα χαρτοκιβώτια» με έγγραφα για ανάλυση.

Ο κ. Εμπο υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια κρίσιμη ευκαιρία για το καθεστώς αφοπλισμού και μη διάδοσης», καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου να επιδείξουν ενότητα ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εξάλειψης των χημικών όπλων στη Συρία.

Η ελληνική θέση

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καθώς και σε μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση υπό την ηγεσία και την ευθύνη της Συρίας, στο πνεύμα της Απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ζήτησε την ενότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας στην τήρηση της απόφασης 2118 (2013), αλλά και των διεθνών κανόνων κατά της χρήσης χημικών όπλων.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων (OPCW) και των συριακών μεταβατικών αρχών και επανέλαβε την έκκληση της Ελλάδας προς την Εθνική Αρχή της Συρίας να συνεργαστεί στενά με την Τεχνική Γραμματεία του OPCW, προκειμένου να επιλυθούν τα 19 εκκρεμή ζητήματα που απομένουν.

Επίσης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να υποστηρίξει τον OPCW, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιότητάς της ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και μέσω της δέσμευσής της για χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο του για τις αποστολές στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ

EPPO: Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ – Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα ο νέος εισαγγελέας
Κόσμος 10.03.26

Η «σκυτάλη» από τη Λάουρα Κοβέσι στον Αντρές Ρίτερ - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα στην EPPO ο νέος εισαγγελέας

«Πράσινο φως» για τον διορισμό του Αντρές Ρίτερ ως νέου ευρωπαίου γενικού εισαγγελέα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2026. Ποιός είναι ο αντικαταστάτης της Λάουρα Κοβέσι.

Σύνταξη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή αν πρέπει να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
