Δύο άτομα στη φυλακή για την απάτη με κρυπτονομίσματα – Ένας ελεύθερος με όρους

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα τρία άτομα ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των απολογιών για την μεγάλη απάτη με τα κρυπτονομίσματα.

Πρόκειται για έναν 58χρονο από το Ρέθυμνο, έναν 43χρονο από Ηγουμενίτσα και έναν 55χρονο από την Αθήνα.

Μετά την μαραθώνια απολογία τους ο 58χρονος και ο 43χρονος με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι ενώ ο 55χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως ήδη έχει γράψει το patris.gr για την υπόθεση από τους 12 συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί συνολικά 7 άτομα, ενώ πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πώς είχαν στήσει την απάτη

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.

Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.

Τέσσερα τα αρχηγικά μέλη

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από άτομα τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία.

Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από 4 άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».

Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».

Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη παρείχαν διευκολύνσεις για την εξεύρεση νέων επενδυτών με σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.

Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε 21 διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας.

Πώς έπειθαν τα υποψήφια θύματά τους

Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσουν τα κεφάλαιά τους. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και «ηγέτες» ομάδων, προβάλλοντας πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και εκδηλώσεις.

Παράλληλα, δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας. Επίσης, διοργάνωναν διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση, δημιουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την καλλιέργεια ψευδούς αίσθησης αξιοπιστίας και, σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία (rebranding), μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.

Δεκάδες τα θύματα

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.