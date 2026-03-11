Με 500 δολάρια μπορείς να φέρεις στη ζωή τον αγαπημένο σου άνδρα (από τη λογοτεχνία)

Το να βγαίνεις ραντεβού στην εποχή μας, είναι κάπως δύσκολο. Αλλά ποιος να περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που θα εμφανιζόταν κάποιος, ο οποίος ουσιαστικά σας προσφέρει -με το αζημίωτο φυσικά- ένα κουτί με τα προσωπικά αντικείμενα ηρώων για τους οποίους διαβάσατε;

«Στο Boyfriend Book box, γνωρίζουμε τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν οι αναγνώστες με τους αγαπημένους τους λογοτεχνικούς εραστές. H εταιρεία ιδρύθηκε από άπληστους λάτρεις του είδους και η αποστολή μας είναι να θολώσουμε τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε συνδρομητής αισθάνεται προσφιλής, όπως στα αγαπημένα του ρομαντικά μυθιστορήματα», αναφέρει το εισαγωγικό σημείωμα μιας νέας εταιρείας η οποία υπόσχεται το ανέφικτο: να φέρει στη ζωή τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που ερωτευτήκατε.

«Από ειδικά αρώματα και ερωτικά αξεσουάρ έως μοναδικά δώρα και προσωπικές εκπλήξεις, όλα είναι προσεκτικά επιλεγμένα για να αναβαθμίσουν την αναγνωστική σας εμπειρία και να ζωντανέψουν τις φαντασιώσεις σας», υπόσχεται η Boyfriend Book box.

Ουσιαστικά το εγχείρημα είναι ένα κομψό κουτί «boyfriend box» αξίας 497 δολαρίων, τυλιγμένο με κορδέλα. Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει ένα αντίτυπο ειδικής έκδοσης του βιβλίου που «πρωταγωνιστεί» ο εκάστοτε χαρακτήρας, ένα κερί με άρωμα που θυμίζει το δωμάτιό του, καθώς και ένα μπλουζάκι και μια χρυσή αλυσίδα που θεωρητικά ανήκουν στον κάπως φανταστικό σας φίλο.

Σκοτεινή ρομαντική ιστορία

Κάθε κουτί έχει ως θέμα μια σκοτεινή ρομαντική ιστορία και, θεωρητικά, προορίζεται να είναι ένα δώρο από τον άνδρα πρωταγωνιστή του βιβλίου προς τον παραλήπτη.

«Καθόμασταν και σκεφτόμασταν, τι θα σου [έδινε] αν έπρεπε να ταξιδέψει για μια εβδομάδα;» είπε η γυναίκα πίσω από την ιδεά, Renee Houtstra, για τη διαδικασία σε συνέντευξή της με τη δημοσιογράφο Isabel Bekele του περιοδικού Dazed. «Αν είναι μια σκοτεινή ρομαντική ιστορία με θέμα το χόκεϊ και πρέπει να φύγει για έναν αγώνα χόκεϊ, τι θα σου άφηνε;», αναρωτήθηκε.

Εκτός από την προσοχή στη λεπτομέρεια, ένα άλλο στοιχείο που κάνει την επιχείρηση δημοφιλή – σύμφωνα με την ιδρύτρια, η επιχείρηση έχει κέρδη 800.000 δολαριών από το 2024 και η λίστα αναμονής για να γίνεις μέλος της συνδρομής ξεπερνά τις 20.000- είναι ο περιορισμένος αριθμός των προϊόντων, καθώς η Boyfriend Book Box κυκλοφορεί μόνο τέσσερα κουτιά το χρόνο.

Οι αναγνώστες που δεν είναι τόσο φανατικοί ή δεν τους περισσεύουν 500 δολάρια, μπορούν να αγοράσουν προϊόντα από τον ιστότοπο ή να παραγγείλουν μια μικρότερη έκδοση του κουτιού, που περιλαμβάνει το βιβλίο και το NSFW artwork, για 239 δολάρια.

Όπως αναφέρει η Bekele στο Dazed, στο κουτί θα βρείτε και αντίγραφα ερωτικών παιχνιδιών, τα οποία είναι, ναι, αναπαραστάσεις των γεννητικών οργάνων του φανταστικού φίλου, ειδικά σχεδιασμένα με βάση τις περιγραφές του κειμένου (Black Mirror, ακούς;).

Kαι αν αναρωτιέστε πως είναι εφικτό να επιτευχθεί τόση λεπτομέρεια, ακούστε και αυτό: οι ίδιοι οι συγγραφείς συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία δημιουργίας του κουτιού.

Ενώ ορισμένοι εμπλέκονται περισσότερο από άλλους, κάθε συγγραφέας λαμβάνει δικαιώματα για όλα τα κουτιά που πωλούνται, αναφέρει το Dazed.

*Με πληροφορίες από: Dazed