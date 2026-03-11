magazin
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Με 500 δολάρια μπορείς να φέρεις στη ζωή τον αγαπημένο σου άνδρα (από τη λογοτεχνία)
Relationsex 11 Μαρτίου 2026, 20:20

Με 500 δολάρια μπορείς να φέρεις στη ζωή τον αγαπημένο σου άνδρα (από τη λογοτεχνία)

Πώς γίνεται αυτό; Με την παραγγελία ενός κομψού κουτιού «boyfriend box» αξίας 497 δολαρίων, τυλιγμένο με κορδέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Spotlight

Το να βγαίνεις ραντεβού στην εποχή μας, είναι κάπως δύσκολο. Αλλά ποιος να περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που θα εμφανιζόταν κάποιος, ο οποίος ουσιαστικά σας προσφέρει -με το αζημίωτο φυσικά- ένα κουτί με τα προσωπικά αντικείμενα ηρώων για τους οποίους διαβάσατε;

«Στο Boyfriend Book box, γνωρίζουμε τον ιδιαίτερο δεσμό που έχουν οι αναγνώστες με τους αγαπημένους τους λογοτεχνικούς εραστές. H εταιρεία ιδρύθηκε από άπληστους λάτρεις του είδους και η αποστολή μας είναι να θολώσουμε τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, εξασφαλίζοντας ότι κάθε συνδρομητής αισθάνεται προσφιλής, όπως στα αγαπημένα του ρομαντικά μυθιστορήματα», αναφέρει το εισαγωγικό σημείωμα μιας νέας εταιρείας η οποία υπόσχεται το ανέφικτο: να φέρει στη ζωή τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες που ερωτευτήκατε.

«Από ειδικά αρώματα και ερωτικά αξεσουάρ έως μοναδικά δώρα και προσωπικές εκπλήξεις, όλα είναι προσεκτικά επιλεγμένα για να αναβαθμίσουν την αναγνωστική σας εμπειρία και να ζωντανέψουν τις φαντασιώσεις σας», υπόσχεται η Boyfriend Book box.

View this post on Instagram

A post shared by @good_girls_read_smut

Ουσιαστικά το εγχείρημα είναι ένα κομψό κουτί «boyfriend box» αξίας 497 δολαρίων, τυλιγμένο με κορδέλα. Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει ένα αντίτυπο ειδικής έκδοσης του βιβλίου που «πρωταγωνιστεί» ο εκάστοτε χαρακτήρας, ένα κερί με άρωμα που θυμίζει το δωμάτιό του, καθώς και ένα μπλουζάκι και μια χρυσή αλυσίδα που θεωρητικά ανήκουν στον κάπως φανταστικό σας φίλο.

Σκοτεινή ρομαντική ιστορία

Κάθε κουτί έχει ως θέμα μια σκοτεινή ρομαντική ιστορία και, θεωρητικά, προορίζεται να είναι ένα δώρο από τον άνδρα πρωταγωνιστή του βιβλίου προς τον παραλήπτη.

«Καθόμασταν και σκεφτόμασταν, τι θα σου [έδινε] αν έπρεπε να ταξιδέψει για μια εβδομάδα;» είπε η γυναίκα πίσω από την ιδεά, Renee Houtstra, για τη διαδικασία σε συνέντευξή της με τη δημοσιογράφο Isabel Bekele του περιοδικού Dazed. «Αν είναι μια σκοτεινή ρομαντική ιστορία με θέμα το χόκεϊ και πρέπει να φύγει για έναν αγώνα χόκεϊ, τι θα σου άφηνε;», αναρωτήθηκε.

Εκτός από την προσοχή στη λεπτομέρεια, ένα άλλο στοιχείο που κάνει την επιχείρηση δημοφιλή – σύμφωνα με την ιδρύτρια, η επιχείρηση έχει κέρδη 800.000 δολαριών από το 2024 και η λίστα αναμονής για να γίνεις μέλος της συνδρομής ξεπερνά τις 20.000- είναι ο περιορισμένος αριθμός των προϊόντων, καθώς η Boyfriend Book Box κυκλοφορεί μόνο τέσσερα κουτιά το χρόνο.

Οι αναγνώστες που δεν είναι τόσο φανατικοί ή δεν τους περισσεύουν 500 δολάρια, μπορούν να αγοράσουν προϊόντα από τον ιστότοπο ή να παραγγείλουν μια μικρότερη έκδοση του κουτιού, που περιλαμβάνει το βιβλίο και το NSFW artwork, για 239 δολάρια.

View this post on Instagram

A post shared by Lanna (@lannaslibrary_)

Όπως αναφέρει η Bekele στο Dazed, στο κουτί θα βρείτε και αντίγραφα ερωτικών παιχνιδιών, τα οποία είναι, ναι, αναπαραστάσεις των γεννητικών οργάνων του φανταστικού φίλου, ειδικά σχεδιασμένα με βάση τις περιγραφές του κειμένου (Black Mirror, ακούς;).

Kαι αν αναρωτιέστε πως είναι εφικτό να επιτευχθεί τόση λεπτομέρεια, ακούστε και αυτό: οι ίδιοι οι συγγραφείς συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία δημιουργίας του κουτιού.

Ενώ ορισμένοι εμπλέκονται περισσότερο από άλλους, κάθε συγγραφέας λαμβάνει δικαιώματα για όλα τα κουτιά που πωλούνται, αναφέρει το Dazed.

*Με πληροφορίες από: Dazed

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές – Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν
Grande Damme 11.03.26

Το Cartier ρολόι, τα δώρα, οι χάρες, οι ανταλλαγές - Η δημοσιογράφος του Χόλιγουντ, Πέγκι Σίγκαλ, αποκαλύπτει τα πάρε-δώσε με τον Έπσταϊν

Η θρυλική προσωπικότητα της βιομηχανίας του θεάματος, Πέγκι Σίγκαλ, περιγράφει λεπτομερώς τα δώρα, τις χάρες και μια σημαντική ανταλλαγή με τον διασυρμένο χρηματιστή σε μια νέα συνέντευξή της στο περιοδικό «New York».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
