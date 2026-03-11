Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν

Σε απεργία κατεβαίνουν την ερχόμενη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες, δεκδικώντας μεταξύ άλλων ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τους. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Στο πλευρό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΠΟΕ – ΔΟΥ, δηλώνει ότι βρίσκεται η ΑΔΕΔΥ και στηρίζει την κλαδική απεργία για τους εργαζόμενους στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες, ενώ έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι «έχουν κάθε λόγο να απεργούν επειδή και εκείνοι βιώνουν την ίδια δραματική κατάσταση που βιώνει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τον μισθό να μη φτάνει για να βγει ο μήνας».

«Μισθολογική καθήλωση»

«Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ίδρυση της ΑΑΔΕ το 2016, οι εργαζόμενοι στις Δ.Ο.Υ. έχουν δεχτεί μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά τους: Επικρατούν συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης καθώς και κατακερματισμού των αποδοχών, ενώ οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό» τονίζεται ακολούθως.

Στις φορολογικές υπηρεσίες – συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση – υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, άπιαστη στοχοθεσία και συνεχής επίκληση στο λεγόμενο ‘διευθυντικό δικαίωμα’, ενώ η δημιουργία κεντρικοποιημένων υπηρεσιών τύπου ΚΕΦΟΔΕ, ΚΕΦΟΚ, ΕΛΚΕ κ.λπ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα τόσο στους υπαλλήλους (π.χ. διάνυση τεράστιων αποστάσεων από και προς τον τόπο εργασίας), όσο και στους πολίτες».

