Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Απριλίου – Οι αλλαγές που φέρνει η αργία της 25ης Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Μαρτίου 2026, 20:25

Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Απριλίου – Οι αλλαγές που φέρνει η αργία της 25ης Μαρτίου

Οι συντάξεις Απριλίου 2026 θα καταβληθούν σε δύο ημερομηνίες, 26 και 27 Μαρτίου, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Wellnessmaxxing: Όταν η αυτοφροντίδα γίνεται αγώνας ταχύτητας

Spotlight

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο του 2026, με τη διαδικασία να ακολουθεί –όπως και τους προηγούμενους μήνες– τον καθιερωμένο κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.

Ο τρόπος καταβολής των συντάξεων έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να πραγματοποιείται σε διαφορετικές ημερομηνίες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία πληρωμών και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συντάξεις θα καταβληθούν σε δύο διαδοχικές ημέρες, με βάση την κατηγορία του ταμείου από το οποίο προέρχονται οι δικαιούχοι.

Οι πληρωμές για μη μισθωτούς και νέους συνταξιούχους

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα τέως ταμεία μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, την ημέρα αυτή θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Επιπλέον, την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, τα ποσά πιστώνονται στους δικαιούχους αργά το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Όμως το γεγονός ότι η προηγούμενη ημέρα -η 25η Μαρτίου- είναι αργία, συνεπάγεται ότι τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς από τις 24 Μαρτίου.

Πληρωμές για μισθωτούς και Δημόσιο

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση των πληρωμών.

Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, καθώς και άλλοι εντασσόμενοι φορείς όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Επίσης, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι συντάξεις των ταμείων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Τέλος, την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα καταβληθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο πληρωμών για τον μήνα Απρίλιο 2026.

Ο κανόνας που ακολουθείται στις πληρωμές

Η καταβολή των συντάξεων γίνεται με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ένα σύστημα που εφαρμόζεται σταθερά από τον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση των πληρωμών, ενώ διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων από το τραπεζικό σύστημα.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Πρατηριούχοι: Αντιδράσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους – «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»
Μείωση φόρων 11.03.26

Αντιδρούν οι πρατηριούχοι για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους - «Δεν καθορίζουμε αυθαίρετα τις τιμές»

Οι πρατηριούχοι αντιδρούν στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση και αντιπροτείνουν τη μείωση του φόρου στα καύσιμα - Κάνουν λόγο για άδικη στοχοποίησή τους

Σύνταξη
Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία 11.03.26

Το μεσημέρι ανακοινώνονται τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή θα ανακοινώσουν ο Κ. Χατζηδάκης, ο Στ. Παπασταύρου και ο Τ. Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

