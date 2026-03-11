Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Απριλίου – Οι αλλαγές που φέρνει η αργία της 25ης Μαρτίου

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων για τον μήνα Απρίλιο του 2026, με τη διαδικασία να ακολουθεί –όπως και τους προηγούμενους μήνες– τον καθιερωμένο κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.

Ο τρόπος καταβολής των συντάξεων έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να πραγματοποιείται σε διαφορετικές ημερομηνίες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία πληρωμών και να αποφεύγεται ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συντάξεις θα καταβληθούν σε δύο διαδοχικές ημέρες, με βάση την κατηγορία του ταμείου από το οποίο προέρχονται οι δικαιούχοι.

Οι πληρωμές για μη μισθωτούς και νέους συνταξιούχους

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα τέως ταμεία μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, την ημέρα αυτή θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους τόσο μισθωτούς όσο και μη μισθωτούς, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Επιπλέον, την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα πληρωθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μη μισθωτούς όσο και για μισθωτούς.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά, τα ποσά πιστώνονται στους δικαιούχους αργά το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Όμως το γεγονός ότι η προηγούμενη ημέρα -η 25η Μαρτίου- είναι αργία, συνεπάγεται ότι τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς από τις 24 Μαρτίου.

Πληρωμές για μισθωτούς και Δημόσιο

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση των πληρωμών.

Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ, καθώς και άλλοι εντασσόμενοι φορείς όπως το ΤΣΕΑΠΓΣΟ και το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

Επίσης, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι συντάξεις των ταμείων ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Τέλος, την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα καταβληθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο πληρωμών για τον μήνα Απρίλιο 2026.

Ο κανόνας που ακολουθείται στις πληρωμές

Η καταβολή των συντάξεων γίνεται με βάση τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ένα σύστημα που εφαρμόζεται σταθερά από τον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη οργάνωση των πληρωμών, ενώ διευκολύνεται και η εξυπηρέτηση των συνταξιούχων από το τραπεζικό σύστημα.