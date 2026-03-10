Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
50 χρόνια Apple, πέντε παταγώδη fail – Λάθος προϊόντα που κόστισαν δισεκατομμύρια ως μαθήματα νίκης
Stories 10 Μαρτίου 2026, 19:30

50 χρόνια Apple, πέντε παταγώδη fail – Λάθος προϊόντα που κόστισαν δισεκατομμύρια ως μαθήματα νίκης

Από τον Apple III στο Vision Pro, ακολουθεί το χρονικό των τεχνολογικών fail της Apple που αν μπορούσε θα ήθελε να ξεχάσει (δεν μπορεί)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Το μήλο κάποιες φορές είναι χτυπημένο, έχει «χαλάσει», είναι δυσάρεστο -αυτό μπορεί να επιβεβαιώσει ο ιστορικός του μέλλοντος της Apple, της εταιρείας που έγινε συνώνυμο με την τολμηρή πρωτοπορία, την τεχνολογία αιχμής στα μέτρα των καταναλωτών και η επανάσταση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα μας.

Ως φόρος τιμής στην ιστορία της Apple θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε τους θριάμβους, τις επιτυχίες, τους άπειρους τρόπους με τους οποίους ο (συχνά κακοποιητικός ως αφεντικό) Στιβ Τζομπς και η ομάδα του άλλαξαν την εργασία και τον κοινωνικό ιστό. Θα είχε ένα κάποιο ενδιαφέρον αν κάτι άλλο δεν είχε ακόμη περισσότερη αξία.

Η ιστορία του Μήλου της Σίλικον Βάλεϊ είναι σαν από κλισέ, συνυφασμένη με την καινοτομία και την επιτυχία, όμως πίσω από τη λάμψη των iPhone κρύβεται μια μακρά λίστα από προϊόντα που απέτυχαν παταγωδώς να πείσουν την αγορά και να φέρουν την επένδυση που έγινε για αυτά πίσω στα ταμεία.

Η ιστορία της Apple είναι γραμμένη με νίκες αλλά κυρίως με τις αστοχίες που έγιναν κοστοβόρα μαθήματα δισεκατομμυρίων, ανέδειξαν καριέρες, κατέστρεψαν άλλες.

Με αφορμή το χρυσό ιωβηλαίο της εταιρείας, επιστρέφουμε στα δαπανηρά ναυάγια και έκαναν την Apple «συνώνυμη της αρκισσιστικής επιδειξιομανίας»

YouTube thumbnail

Ο Apple III είχε θέματα με υην υπερθέρμανση, το αμφιλεγόμενο Vision Pro μοιάζει να μην βγήκε ως στοίχημα και το Apple Pippin; Ποιος θυμάται το Pippin; Και αν το θυμάται, τι θυμάται για αυτό;

Κάποιες φορές το τίμημα ενός ρίσκου που συχνά βρέθηκε πολύ μπροστά από την εποχή του ή πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών είναι πικρό.

Ο σχεδιαστικός εγωισμός φέρνει εμπόδια, οι τεχνικές ατέλειες φέρνουν κακή εμπειρία στον καταναλωτή, και τα χειρότερα (ως προς τη διείσδυση τους στην αγορά και τις συνήθειες μας) προϊόντα που οδήγησαν την Apple σε εμπορικά ναυάγια ας περιοριστούν σε πέντε κραυγαλέες αποτυχίες για όταν η εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των πωλήσεων και των τεχνικών περιορισμών.

Συμπληρώνοντας πενήντα χρόνια από την ίδρυσή της σε ένα ταπεινό γκαράζ της Καλιφόρνια (λέει ο μύθος), η Apple αναδείχθηκε σε έναν παγκόσμιο κολοσσό που καθορίζει την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων.

Από την επανάσταση των προσωπικών υπολογιστών μέχρι την κυριαρχία των έξυπνων κινητών, η πορεία της σημαδεύτηκε από οραματικές επιτυχίες αλλά και ηχηρές αστοχίες που υπενθυμίζουν πως τα λάθη κάνουν το σωστό.

YouTube thumbnail

Με αφορμή το χρυσό ιωβηλαίο της εταιρείας, ο Guardian απαριθμεί τις νίκες και τις ήττες του μισού αιώνα Apple. Εδώ κρατάμε μόνο τις δεύτερες δίνοντας πρώτη θέση στα προϊόντα όπου η φιλοδοξία ξεπέρασε τις ανάγκες της εποχής, οδηγώντας σε δαπανηρά και ενίοτε κωμικά αδιέξοδα.

Η Apple κατόρθωσε να κυριαρχήσει στην αγορά εστιάζοντας στον έλεγχο της διεπαφής μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Ο Apple II, που κυκλοφόρησε το 1977, ήταν ο πρώτος υπολογιστής μαζικής παραγωγής που δεν απευθυνόταν σε χομπίστες αλλά στον μέσο χρήστη, προσφέροντας μια έτοιμη προς χρήση συσκευή με εντυπωσιακά γραφικά.

Η φιλοσοφία αυτή ενισχύθηκε το 1984 με τον Macintosh, ο οποίος έφερε το ποντίκι και το γραφικό περιβάλλον στα σπίτια μας, τοποθετώντας την Apple ως την επαναστατική εναλλακτική απέναντι στον γκρίζο κόσμο των εταιρικών υπολογιστών.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο iMac G3 έδωσε νέα πνοή στην αισθητική των υπολογιστών με τα ημιδιαφανή χρώματά του, αποδεικνύοντας πως ο σχεδιασμός είναι εξίσου σημαντικός με τη λειτουργικότητα.

Ωστόσο, η πραγματική απογείωση ήρθε με το iPod το 2001, το οποίο έβαλε «χίλια τραγούδια στην τσέπη μας», και ολοκληρώθηκε το 2007 με το iPhone.

Το smartphone της Apple δεν ήταν το πρώτο του είδους του, αλλά ήταν εκείνο που όρισε τους κανόνες της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας, δημιουργώντας ένα κλειστό αλλά εξαιρετικά φιλικό οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η επίσημη οδηγία της εταιρείας προς τους χρήστες ήταν «να σηκώσουν τον υπολογιστή δέκα εκατοστά από το γραφείο και να τον αφήσουν να πέσει!» ώστε να επανέλθουν τα εξαρτήματα στη θέση τους

Όμως, η Apple γνώρισε το δράμα της αμφισβήτησης και των οικονομικών ζημιών -όπως αυτή του Apple III.

Ήταν 1980 όταν η Apple προσπάθησε να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του Apple II με μια αναβαθμισμένη έκδοση για επιχειρήσεις, τον Apple III. Ωστόσο, η εμμονή του Στίβεν Τζομπς για έναν υπολογιστή χωρίς ανεμιστήρα, με στόχο την απόλυτη ησυχία, οδήγησε σε καταστροφικά αποτελέσματα.

Η απουσία ψύξης προκάλεσε τέτοια υπερθέρμανση που τα κυκλώματα κυριολεκτικά ξεκολλούσαν από τις θέσεις τους. Η επίσημη οδηγία της εταιρείας προς τους χρήστες ήταν «να σηκώσουν τον υπολογιστή δέκα εκατοστά από το γραφείο και να τον αφήσουν να πέσει!» ώστε να επανέλθουν τα εξαρτήματα στη θέση τους.

Με τιμή που άγγιζε τα 4.340 δολάρια, ο Apple III απέσυρε τη φήμη της εταιρείας στην αγορά των επαγγελματιών μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

YouTube thumbnail

Λίγα χρόνια μετά, το 1989, η Apple παρουσίασε τον Macintosh Portable, τον πρόγονο των σημερινών Macbook.

Παρά την εντυπωσιακή παρουσίαση σε αμφιθέατρο της Καλιφόρνια, το προϊόν αποδείχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της δεκαετίας.

Με βάρος περίπου επτά κιλά και τιμή που έφτανε τα 8.000 δολάρια στην πλήρη του σύνθεση, η αγορά αντέδρασε με σκεπτικισμό.

Οι τεχνολογικοί συντάκτες και reviewer τον χαρακτήρισαν «υπερβολικά μεγάλο, υπερβολικά βαρύ και υπερβολικά ακριβό».

Παρά την κατακόρυφη μείωση της τιμής του το 1990, η παραγωγή σταμάτησε οριστικά το 1991, αφήνοντας πίσω του πωλήσεις που δεν άγγιξαν ποτέ τους αρχικούς στόχους.

«Υπερβολικά μεγάλο, υπερβολικά βαρύ και υπερβολικά ακριβό»

YouTube thumbnail

Πριν από το iPad, υπήρχε το Newton MessagePad το 1993, μια προσπάθεια της Apple να ηγηθεί των προσωπικών ψηφιακών βοηθών (personal digital assistants).

Με οθόνη αφής και δυνατότητα αναγνώρισης χειρογράφου το Newton MessagePad ήτα φιλόδοξο αλλά η τεχνολογία ήταν ακόμα σε εμβρυακό στάδιο για να δικαιώσει το όραμα του.

Η αδυναμία της συσκευής να αναγνωρίσει γραφή έγινε παγκόσμιο ανέκδοτο, φτάνοντας μέχρι την τηλεοπτική σειρά The Simpsons.

Η υψηλή τιμή των 700 δολαρίων και η περιορισμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας οδήγησαν στην οριστική κατάργηση της σειράς από τον Τζομπς το 1997, αν και οι ιδέες πίσω από το Newton αποτέλεσαν τη βάση για τις μεταγενέστερες επιτυχίες στην αγορά των τάμπλετ.

YouTube thumbnail

Aργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του ’90, η Apple επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών με την κονσόλα Pippin.

Σε μια εποχή που το PlayStation και το Nintendo 64 κυριαρχούσαν, η πρόταση της Apple στα 599 δολάρια ήταν βέβαια καταδικασμένη σε απίθανη αποτυχία.

Με μια πενιχρή βιβλιοθήκη μόλις 18 τίτλων και επιδόσεις που υπολείπονταν του ανταγωνισμού, το Pippin πούλησε μόλις 12.000 μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι κριτικές ήταν καταπέλτης, χαρακτηρίζοντάς το «αργό και πανάκριβο». Σήμερα το Pippin (μα τι ονομασία…) είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του τι να κάνεις αν θες να χάσεις λεφτά, εργατοώρες και ό,τι θα αναθεματίζεις μετά.

«Αργό, πανάκριβο, με ελάχιστους τίτλους» το Pippin είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του τι να κάνεις αν θες να χάσεις λεφτά, εργατοώρες και ό,τι θα αναθεματίζεις μετά

YouTube thumbnail

Πιο πρόσφατα, το 2024, η Apple παρουσίασε το Vision Pro ως το μέλλον. Το Apple Vision Pro, ένας χωρικός υπολογιστής που συνδυάζει ψηφιακό περιεχόμενο και εφαρμογές στον φυσικό χώρο ενός χρήστη, και του επιτρέπει να πλοηγείται χρησιμοποιώντας τα μάτια, τα χέρια και τη φωνή του θέλησε να κάνει επανάσταση ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις του Τιμ Κουκ, οι πωλήσεις το 2025 κατέρρευσαν, με την παραγωγή να σταματά στις αρχές του έτους.

Το υψηλό κόστος των 3.499 δολαρίων, το μεγάλο βάρος της συσκευής, η «έλλειψη μιας killer εφαρμογής για την καθημερινότητα» και οι πολλαπλές επιστροφές από αγοραστές που παραπονέθηκαν ότι το headset τους προκαλούσε πονοκεφάλους και ναυτία.

«Παρόλο που ήταν τόσο μαγικό στη χρήση όσο ήλπιζα, ήταν απλά πολύ άβολο να φορεθεί ακόμα και για μικρά χρονικά διαστήματα τόσο λόγω του βάρους όσο και του σχεδιασμού στον ιμάντα. Ήθελα να το χρησιμοποιήσω, αλλά φοβόμουν να το βάλω», έγραψε ο Oρτολάνι, product manager του The Verge.

«Πολύ ακριβό και δυσκίνητο ακόμη και να προσπαθήσω να συνηθίσω τους συνεχείς πονοκεφάλους και την καταπόνηση των ματιών που αντιμετώπιζα»

YouTube thumbnail

«Είναι πολύ ακριβό και δυσκίνητο ακόμη και να προσπαθήσω να συνηθίσω τους συνεχείς πονοκεφάλους και την καταπόνηση των ματιών που αντιμετώπιζα» πρόσθεσε για το φιλόδοξο φιάσκο.

Με μόλις 45.000 πωλήσεις το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το Vision Pro φαίνεται να ακολουθεί την πορεία του Newton. Η Apple έχει μισό αιώνα ακόμη να βελτιώσει το γκάτζετ.

Economy
Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Μέση Ανατολή: Το Μπρεντ κληρώνει… τα μέτρα για την αισχροκέρδεια

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απαιτούν την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απαιτούν την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stories
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Από τύχη 10.03.26

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος – Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο
Stories 09.03.26

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος - Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Ισάκ Άντικ πήγε για πεζοπορία στο Μοντσεράτ, το βουνό λίγο έξω από τη Βαρκελώνη, και έπεσε από ένα βράχο ύψους περίπου 90 μέτρων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Ο μόνος που ήταν μαζί του ήταν ο γιος του, Τζόναθαν, τότε 43 ετών και ο πρωτότοκος από τα τρία του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι
Stories 09.03.26

Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι

Από τα απλά φυσικά σήματα μέχρι τις περίπλοκες μηχανικές συσκευές πριν το ξυπνητήρι, η ιστορία του ξυπνήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ελέγχουν τον χρόνο τους

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Πρωτοπόρες 08.03.26

«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» - Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία

Δύο νέα βιβλία δείχνουν πώς η Μάρθα Γκέλχορν, η Τζάνετ Φλάνερ και άλλες γυναίκες ρεπόρτερ οδήγησαν τη δημοσιογραφία σε κατευθύνσεις που οι άνδρες αδυνατούσαν να αντιληφθούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
