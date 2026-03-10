Ολυμπιακός – Δράμα 40-28: Αγκαλιά με το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ οι «ερυθρόλευκοι»

Νικηφόρα συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή, η οποία «ανέβηκε» μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, «αγκαλιά» με το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs! Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εύκολα με 40-28 της Δράμας στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, στο ματς της 21ης αγωνιστικής της Handball Premier, στο οποίο κυριάρχησαν απόλυτα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο εξ’ αναβολής ματς της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Δούκα εκτός έδρας, την Παρασκευή (13/3) το μεσημέρι (13:30).

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα +11 (23-12) στο ημίχρονο!

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (2-3), όμως στο 6:19, με 3-0 σερί και γκολ του Βίντα, προηγήθηκε με +2 (5-3), με τον Τζίμπουλα (10:20) να ανεβάζει τη διαφορά στο +3 (8-5). Στο 12ο λεπτό, ο Τζίμπουλας «χτύπησε» ξανά στην κόντρα, για το 10-6 των «ερυθρόλευκων», ενώ στο 18:56, ο Σάββας έδωσε «αέρα» πέντε τερμάτων (14-9). Με ένα ακόμα γκολ στην κόντρα, αυτή τη φορά από τον Βίντα (20:46), ο Θρύλος έφτασε στο +6 (15-9), με τον Κροάτη εξτρέμ να σκοράρει με τον ίδιο τρόπο, στο 22:32, για το +7 (17-10). Με τη συμπλήρωση 26 λεπτών στο ματς, ο Σλίσκοβιτς αύξησε το προβάδισμα του Ολυμπιακού στα εννιά τέρματα (19-10) και στο 26:31, ο Πασσιάς σκόραρε εντυπωσιακά, για το +10 (20-10). Το +11 (23-12) του ημιχρόνου διαμόρφωσε ο Πασσιάς (29:58).

Στο… ρελαντί ο Ολυμπιακός!

Στην πρώτη επίθεση του δεύτερου μέρους (30:20), ο Σλίσκοβιτς «βρήκε» ξανά δίχτυα, για το +12 (24-12), διαφορά που κράτησε (28-16) ο Εσκαλόνα (36:32). Στο 51ο λεπτό, με γκολ του Παπάζογλου, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 35-23, ενώ στο 53:50, με σκόρερ τον Εσκαλόνα, ξέφυγαν για πρώτη φορά με +13 (37-24). To τελικό 40-28 «έγραψε» ο Σούργκιελ, στο 59:52.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 7-5, 11-7, 14-9, 18-10, 23-12 (ημιχ), 25-15, 29-17, 32-21, 34-23, 37-25, 40-28

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Κουν 3, Βίντα 6, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 4, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 3, Ιβιτς 1, Σούργκιελ 2, Μάνθος 3, Πασσιάς 5, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 3, Νικολίντας

Δράμα (Σάκης Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Κρητικός, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου, Χόρβατ 2, Γκουέντες 5, Μανωλούδης 1, Μεσσίνης 2, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 6, Σίνα 11, Μαρκατάτος