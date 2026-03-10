Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους» (pic)
Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα 101 χρόνια της ομάδας του Πειραιά.
Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει σήμερα (10/3) 101 χρόνια και το μπασκετικό τμήμα έκανε ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το μήνυμά του για τη σημερινή ημέρα.
«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας», ήταν το μήνυμα της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.
Δείτε το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του συλλόγου:
101 χρόνια Θρύλος! 🔴⚪
⁰101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! 🔥
Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας! 🙌🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/lGgFqf9BzU
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 10, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως οι ερυθρόλευκοι την ημέρα της συμπλήρωσης των 101 χρόνων της ένδοξης ιστορίας τους, αντιμετωπίζουν στη Γαλλία την Παρί σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη Euroleague, που αν το κερδίσουν θα «αγκαλιάσουν» την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play off.
