Πώς να «χακάρετε» το σώμα σας για τον τέλειο ύπνο

Φανταστείτε το σώμα σας σαν μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Ο μαέστρος δεν είναι άλλος από τον κιρκαδικό ρυθμό, ένα εσωτερικό ρολόι 24 ωρών που υπαγορεύει πότε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και πότε σε χαλάρωση, αγκαλιά με τον Μορφέα. Ωστόσο, στον σύγχρονο κόσμο των LED οθονών και των κλιματιζόμενων δωματίων, ο μαέστρος δείχνει να έχει χάσει το ρυθμό του. Η επιστήμη, όμως, μας δείχνει τον δρόμο της επιστροφής μέσα από δύο πανίσχυρα εργαλεία: το φως και τη θερμοκρασία.

Το Φως ως βιολογικός διακόπτης

Το «κιρκαδικό φως» (Circadian Lighting) είναι ένας όρος για την κατανόηση του πώς το φάσμα του φωτός επηρεάζει την παραγωγή ορμονών. Το μπλε φως, που κυριαρχεί στο ηλιακό φως το μεσημέρι αλλά και στις οθόνες μας, καταστέλλει τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου.

Σύμφωνα με έρευνα του National Institute of General Medical Sciences, η έκθεση στο σωστό είδος φωτός την κατάλληλη στιγμή μπορεί να αλλάξει ριζικά την ποιότητα ζωής μας.

Συγκεκριμένα, το πρωί χρειαζόμαστε έντονο, «ψυχρό» φως (πλούσιο σε μπλε φάσμα) για να σταματήσει η παραγωγή μελατονίνης και να ξεκινήσει η κορτιζόλη. Αντίθετα, το βράδυ το σκηνικό πρέπει να αλλάζει. Το χαμηλό, «θερμό» φως (πορτοκαλί/κόκκινες αποχρώσεις) μιμείται το ηλιοβασίλεμα, δίνοντας το σήμα στον εγκέφαλο να προετοιμαστεί για ξεκούραση.

Fun Fact: Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα LED που αλλάζουν χρώμα κατά τη διάρκεια της «ημέρας» για να διατηρούν το βιολογικό τους ρολόι σε ισορροπία, καθώς βλέπουν περίπου 16 ανατολές και 16 ηλιοβασιλέματα το 24ωρο! Αυτό συμβαίνει γιατί ο ΔΔΣ κάνει καθημερινά περίπου 16 πλήρεις περιστροφές γύρω από τη Γη, που σημαίνει ότι οι αστροναύτες ζουν έναν κύκλο 24 ωρών σε… 90 λεπτά.

Το «θερμικό σοκ» που μας στέλνει στο κρεβάτι

Αν το φως είναι ο χάρτης για το νυχτερινό μας ταξίδι, η θερμοκρασία είναι το όχημα. Για να κοιμηθούμε βαθιά, η εσωτερική θερμοκρασία του σώματός μας πρέπει να πέσει κατά περίπου 1-2 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο που οι επιστήμονες ονομάζουν «φαινόμενο της θερμής εισβολής». Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Sleep Medicine Reviews έδειξε ότι ένα ζεστό μπάνιο (περίπου 40-42°C) 1-2 ώρες πριν τον ύπνο, στην πραγματικότητα βοηθά το σώμα να κρυώσει. Πώς γίνεται αυτό; Το ζεστό νερό προκαλεί αγγειοδιαστολή στα χέρια και τα πόδια, οπότε το αίμα μεταφέρεται από τον κορμό προς τα άκρα, επιτρέποντας στη θερμότητα να αποβληθεί στο περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια απότομη πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας που λειτουργεί ως βιολογικό νανούρισμα.

Η στρατηγική του τέλειου ύπνου (περί υπνικής ρουτίνας ο λόγος)

Αν θέλετε να εφαρμόσετε τα ευρήματα των ερευνών του Harvard Medical School στην καθημερινότητά σας, ακολουθήστε το παρακάτω πλάνο:

Πρωινό φως: Ανοίξτε τα παντζούρια αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Υποστηρίζεται ότι 10 λεπτά φυσικού φωτός είναι πιο αποτελεσματικά από τρεις espresso.

Ανοίξτε τα παντζούρια αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Υποστηρίζεται ότι 10 λεπτά φυσικού φωτός είναι πιο αποτελεσματικά από τρεις espresso. Digital Sunset : Δύο ώρες πριν τον ύπνο, χαμηλώστε τα φώτα του σπιτιού και ενεργοποιήστε τα φίλτρα μπλε φωτός στις συσκευές σας.

Δύο ώρες πριν τον ύπνο, χαμηλώστε τα φώτα του σπιτιού και ενεργοποιήστε τα φίλτρα μπλε φωτός στις συσκευές σας. Το ιδανικό περιβάλλον: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη της κρεβατοκάμαρας στους 18°C. Σίγουρα σας ακούγεται κρύο, αλλά είναι η ιδανική θερμοκρασία για να παραμείνετε στο στάδιο του βαθιού ύπνου (REM).

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη της κρεβατοκάμαρας στους 18°C. Σίγουρα σας ακούγεται κρύο, αλλά είναι η ιδανική θερμοκρασία για να παραμείνετε στο στάδιο του βαθιού ύπνου (REM). Ζεστά άκρα: Είτε κάντε ένα ζεστό μπάνιο και αν συνεχίσουν τα πόδια να είναι κρύα, φορέστε κάλτσες. Η ζέστη στα πόδια διαστέλλει τα αγγεία και βοηθά την υπόλοιπη θερμοκρασία του σώματος να πέσει.

Ο ύπνος δεν είναι μια παθητική κατάσταση, αλλά μια ενεργή διαδικασία που καθοδηγείται από το περιβάλλον μας. Ρυθμίζοντας τεχνικά το φως και τη θερμοκρασία, δεν «κοροϊδεύουμε» το σώμα μας, απλά επιστρέφουμε στον φυσικό τρόπο λειτουργίας του.

Έξυπνα εργαλεία που αυτοματοποιούν τη μετάβαση από το μπλε στο θερμό φως χωρίς να χρειάζεται να πατάτε κουμπιά κάθε βράδυ.

Ακολουθούν οι καλύτερες επιλογές ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε:

Για υπολογιστή (Windows, Mac, Linux): f.lux

Το f.lux είναι ο «σταρ» του κιρκαδικού φωτισμού. Υποστηρίζεται ότι είναι πιο εξελιγμένο από τις προεγκατεστημένες ρυθμίσεις των Windows.

Πώς λειτουργεί: Του δίνετε την τοποθεσία σας και τον τύπο του φωτισμού που έχετε στο δωμάτιο. Το πρόγραμμα υπολογίζει την ώρα του ηλιοβασιλέματος και αλλάζει σταδιακά το χρώμα της οθόνης. Το δυνατό του σημείο; Έχει λειτουργία «Darkroom Mode« που κάνει την οθόνη κατακόκκινη (μηδενικό μπλε φως) για όταν εργάζεστε πολύ αργά το βράδυ. Link: justgetflux.com

Για Android: Twilight

Αν και τα περισσότερα Android έχουν πλέον «Eye Comfort Shield», το Twilight το πάει ένα βήμα παραπέρα.

Πώς λειτουργεί: Χρησιμοποιεί τοπικά δεδομένα ηλιοφάνειας και εφαρμόζει ένα φίλτρο που προσαρμόζεται με βάση τον κιρκαδικό σας κύκλο. Το δυνατό του σημείο; Μπορείτε να ελέγξετε ακόμα και τις έξυπνες λάμπες του σπιτιού σας (π.χ. Philips Hue) ώστε να συγχρονίζονται με το φίλτρο του κινητού. Link: Twilight στο Play Store

Ενσωματωμένες λύσεις (χωρίς εγκατάσταση)

Αν δεν θέλετε έξτρα εφαρμογές, ενεργοποιήστε τα εξής:

iPhone / iPad / Mac : Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη & Φωτεινότητα > Night Shift . Ρυθμίστε το στο «Προγραμματισμένο» (Από δύση έως ανατολή).

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη & Φωτεινότητα > . Ρυθμίστε το στο «Προγραμματισμένο» (Από δύση έως ανατολή). Windows 10/11: Αναζητήστε το « Night Light « (Νυχτερινός φωτισμός) στις ρυθμίσεις οθόνης.

Αναζητήστε το (Νυχτερινός φωτισμός) στις ρυθμίσεις οθόνης. Android: Αναζητήστε το «Blue Light Filter« ή «Reading Mode« στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Μια smart συμβουλή:

Αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να αγοράσετε έξυπνες λάμπες (smart bulbs) και να τις προγραμματίσετε μέσω του κινητού σας (π.χ. μέσω του Google Home ή Alexa).