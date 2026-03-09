sports betsson
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 10:04
Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο
Το απίστευτο σαμποτάζ στο VAR: Oι οπαδοί έκοψαν το καλώδιο!
Ποδόσφαιρο 09 Μαρτίου 2026, 10:23

Το απίστευτο σαμποτάζ στο VAR: Oι οπαδοί έκοψαν το καλώδιο!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό στον αγώνα της Μίνστερ με τη Χέρτα Βερολίνου αναδεικνύει την ένταση γύρω από την τεχνολογία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και το VAR

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Spotlight

Ένα από τα πιο παράδοξα και πρωτοφανή περιστατικά των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εκτυλίχθηκε σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας, όταν η τεχνολογία του VAR βρέθηκε στο επίκεντρο όχι μόνο για μια αμφισβητούμενη φάση, αλλά και για ένα πραγματικό σαμποτάζ από οπαδούς. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Προϊσεν Μίνστερ και τη Χέρτα εξελίχθηκε σε μια σκηνή που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς σε επαγγελματικό ποδοσφαιρικό αγώνα, αποκαλύπτοντας την ένταση που εξακολουθεί να προκαλεί η χρήση της τεχνολογίας στο άθλημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι έπειτα από μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής ενημερώθηκε από το VAR ότι υπήρχε πιθανότητα παράβασης και κατευθύνθηκε προς την οθόνη δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για επανεξέταση της φάσης. Εκεί όμως τον περίμενε μια πρωτοφανής έκπληξη: η οθόνη δεν λειτουργούσε.

Αρχικά φάνηκε σαν απλή τεχνική δυσλειτουργία. Πολύ γρήγορα, όμως, αποκαλύφθηκε ότι η αιτία δεν ήταν κάποιο τεχνικό πρόβλημα αλλά ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας οπαδός της γηπεδούχου ομάδας είχε εισέλθει στον χώρο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και είχε αποσυνδέσει το καλώδιο που τροφοδοτούσε την οθόνη του VAR. Η ενέργεια αυτή φαίνεται πως δεν ήταν αυθόρμητη, αλλά εντασσόταν σε μια ευρύτερη διαμαρτυρία μερίδας οπαδών κατά της χρήσης της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, καθώς στις εξέδρες εμφανίστηκαν πανό που καλούσαν ουσιαστικά στην κατάργηση του VAR.

Η σκηνή δημιούργησε στιγμές αμηχανίας και σύγχυσης στο γήπεδο. Ο διαιτητής βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που δεν προβλέπεται συχνά στην πράξη: έπρεπε να αποφασιστεί μια κρίσιμη φάση χωρίς να μπορεί να δει προσωπικά το ριπλέι. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της τεχνολογίας, όταν η επιτόπια επανεξέταση δεν είναι δυνατή, η τελική αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο του VAR στο κέντρο ελέγχου.

Έτσι και έγινε. Η φάση εξετάστηκε από τον διαιτητή VAR που βρισκόταν στο κεντρικό σύστημα ελέγχου, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε παράβαση και ενημέρωσε τον διαιτητή στο γήπεδο να καταλογίσει πέναλτι. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς των γηπεδούχων, αλλά η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά. Ο παίκτης της Χέρτα εκτέλεσε το πέναλτι και άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους σε ένα παιχνίδι που ήδη είχε αποκτήσει δραματικό χαρακτήρα.

Το περιστατικό ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο την ιδιόμορφη σχέση που έχουν οι Γερμανοί φίλαθλοι με το VAR. Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου η τεχνολογία έχει γίνει πιο εύκολα αποδεκτή, στη Γερμανία μεγάλο μέρος των οργανωμένων οπαδών εξακολουθεί να τη θεωρεί παράγοντα που αλλοιώνει την αυθεντικότητα του παιχνιδιού. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι αφαιρεί τον αυθορμητισμό του ποδοσφαίρου, διακόπτει τον ρυθμό των αγώνων και μετατρέπει στιγμές έντονου συναισθήματος σε τεχνικές διαδικασίες που εξετάζονται σε οθόνες.

Η συγκεκριμένη ενέργεια, ωστόσο, ξεπέρασε τα όρια της συμβολικής διαμαρτυρίας και άγγιξε την περιοχή της σαμποτάζ. Οι διοργανωτές και οι αρχές του γερμανικού ποδοσφαίρου αντιμετώπισαν το περιστατικό με σοβαρότητα, καθώς η παρέμβαση στον εξοπλισμό του VAR θεωρείται ζήτημα ασφάλειας και ακεραιότητας του αγώνα. Οι υπεύθυνοι του συλλόγου της Μίνστερ δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον οπαδό που αποσύνδεσε το καλώδιο, ενώ εξετάζονται και μέτρα για την καλύτερη προστασία του τεχνολογικού εξοπλισμού στους αγωνιστικούς χώρους.

Παρά το χάος που δημιουργήθηκε προσωρινά, ο αγώνας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά, με τη Χέρτα να καταφέρνει τελικά να φύγει με τη νίκη. Ωστόσο, το αποτέλεσμα πέρασε σχεδόν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από το συμβάν.

Το περιστατικό αυτό έφερε ξανά στο προσκήνιο το διαρκές δίλημμα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ποδόσφαιρο: την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην τεχνολογική ακρίβεια και τη συναισθηματική, αυθόρμητη φύση του παιχνιδιού. Το VAR δημιουργήθηκε για να μειώσει τα λάθη των διαιτητών, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η κουλτούρα των φιλάθλων είναι βαθιά συνδεδεμένη με την αμεσότητα του αγώνα.

Η εικόνα ενός διαιτητή που στέκεται μπροστά σε μια σκοτεινή οθόνη επειδή κάποιος αποσύνδεσε το καλώδιο του συστήματος ίσως αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σύγκρουσης ανάμεσα στην παράδοση και την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Και δείχνει ότι, όσο κι αν εξελίσσεται το άθλημα τεχνολογικά, το πάθος των φιλάθλων παραμένει ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα του παιχνιδιού. Ασε που μπορεί κι άλλοι να πάρουν παρόμοιες -μάλλον βλαβερές- ιδέες.

Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Κόσμος
Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Η Τουρκία ανέπτυξε F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου

Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
