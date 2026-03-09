Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο
Η Κρουζέιρο νίκησε την Ατλέτικο Μινέιρο με 1-0 και κατέκτησε το Πρωτάθλημα Πολιτείας Μίνας Ζεράις, εξασφάλισε τον τίτλο μετά από μια έξι χρόνια και εμπόδισε τον αντίπαλό της να κατακτήσει το έβδομο συνεχόμενο πρωτάθλημά της.
Ο αγώνας, όμως, στιγματίστηκε από πολύ σοβαρά επεισόδια μεταξύ των παικτών και άγριο ξύλο! Όλα ξεκίνησαν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Κρουζέιρο, όταν ο Κρίστιαν έπεσε άτσαλα στον τερματοφύλακα, Έβερσον ο οποίος χτύπησε τον αντίπαλό του και ακολούθησε ο κακός χαμός!
Ο Λούκας Ρομέρο έφτασε τρέχοντας και κλώτσησε τον Έβερσον, με τους ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο να μπαίνουν αμέσως στη συμπλοκή. Την ίδια στιγμή, ο Κάσιο είχε έντονο επεισόδιο με τον Λιάνκο, με τον τερματοφύλακα της Κρουζέιρο να τον κλωτσά.
Ο Χουλκ… έφαγε και έριξε ξύλο, οι Βιγιάλμπα, Ρομέρο και Ζόρζε ενεπλάκησαν και γενικά αυτά που συνέβησαν δεν έχουν προηγούμενο!
Δείτε το απόλυτο χάος στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο
