Παρελθόν από τον πάγκο της Κρουζέιρο ο Λεονάρντο Ζαρντίμ

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ παραιτήθηκε (15/12) από τη θέση του προπονητή της Κρουζέιρο, όπως ανακοίνωσε η βραζιλιάνικη ομάδα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την επόμενη μέρα μετά την ήττα της στον ημιτελικό από την Κορίνθιανς (0-1, 2-1, 4-5 στα πέναλτι).

«Συναισθηματικά, ήταν μια πλήρης αποτυχία επειδή δεν κερδίσαμε κανέναν τίτλο. Μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της ζωής μου. Μου αρέσει να κερδίζω, και δεν κέρδισα εδώ», δήλωσε ο πρώην προπονητής της Μονακό, ο οποίος την οδήγησε στο γαλλικό πρωτάθλημα το 2017, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα.

Οι επίσημοι λόγοι της αποχώρησής του δεν είναι ακόμη γνωστοί, και ο Ζαρντίμ θα τους αναφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα παραθέσει.

Παρόλο που τελείωσε χωρίς τρόπαιο, η περιπέτειά του με τον σύλλογο του Μπέλο Οριζόντε ολοκληρώθηκε με την 3η θέση αυτή τη σεζόν, το καλύτερο αποτέλεσμά τους από τον τελευταίο τίτλο που κατέκτησαν το 2014, που σήμαινε επίσης την πρώτη τους πρόκριση στο Copa Libertadores από το 2019.

Θυμίζουμε πως ο Λεονάρντο Ζαρντίμ είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό τον Ιούνιο του 2012 (αντικατέστησε τον Ερνέστο Βαλβέρδε) και αποχώρησε από τον πάγκο του στις 19 Ιανουαρίου του 2013.