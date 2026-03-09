Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή και την Παρασκευή 6 Μαρτίου
09 Μαρτίου 2026, 12:42

Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή και την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Για μια ακόμα Παρασκευή, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση στη τηλεθέαση.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία εβδομάδα το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Η εκπομπή έρευνας με την Αγγελική Νικολούλη φώτισε νέες σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις, με το τηλεοπτικό κοινό να συντονίζεται στο MEGA και να της χαρίζει την πρωτιά με ποσοστό 18,9% στο σύνολο του κοινού και 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το ποσοστό τηλεθέασης της εκπομπής έφτασε το 28,8%.

Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η εις βάθος έρευνα υποθέσεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, καθιστούν ιδιαίτερα ισχυρό το αποτύπωμα του «Τούνελ» στη βραδινή ζώνη.

#FosStoTounel

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Κόσμος
Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

Σχέδιο διαμελισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, καταγγέλλει η Τεχεράνη

inWellness
inTown
Media
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες
09.03.26

Στρατιωτικά γυμνάσια ξεκινά το ΝΑΤΟ στην περιοχή της Αρκτικής – Θα συμμετάσχουν 14 χώρες

Τα γυμνάσια με την ονομασία Cold Response, επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής περιοχής της Αρκτικής, όπου η Νορβηγία και η Φινλανδία, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία

Σύνταξη
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι
09.03.26

Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση: Πώς ξυπνούσαν οι άνθρωποι πριν το ξυπνητήρι

Από τα απλά φυσικά σήματα μέχρι τις περίπλοκες μηχανικές συσκευές πριν το ξυπνητήρι, η ιστορία του ξυπνήματος μας δείχνει ότι οι άνθρωποι πάντα αναζητούσαν τρόπους να ελέγχουν τον χρόνο τους

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
