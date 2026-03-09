Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή και την Παρασκευή 6 Μαρτίου
Για μια ακόμα Παρασκευή, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησε την πρώτη θέση στη τηλεθέαση.
Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία εβδομάδα το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Η εκπομπή έρευνας με την Αγγελική Νικολούλη φώτισε νέες σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις, με το τηλεοπτικό κοινό να συντονίζεται στο MEGA και να της χαρίζει την πρωτιά με ποσοστό 18,9% στο σύνολο του κοινού και 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το ποσοστό τηλεθέασης της εκπομπής έφτασε το 28,8%.
Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η εις βάθος έρευνα υποθέσεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, καθιστούν ιδιαίτερα ισχυρό το αποτύπωμα του «Τούνελ» στη βραδινή ζώνη.
#FosStoTounel
