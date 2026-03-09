Voucher 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Από αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα voucher κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ, το οποίο αφορά 114.384 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση, πιστοποίηση δεξιοτήτων και οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο NextGenerationEU.

Πώς θα γίνει η κατάρτιση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, δίνοντας ευελιξία στους εργαζόμενους.

Αναλυτικά:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ώστε οι συμμετέχοντες να παρακολουθούν τα μαθήματα στον χρόνο που επιθυμούν

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτή

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης συνοδεύεται από πιστοποίηση γνώσεων, ενώ προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση για τους συμμετέχοντες.

Πώς γίνεται η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα voucher.gov.gr, από την οποία ο δικαιούχος θα λάβει τον προσωπικό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής).

Η πλατφόρμα ανοίγει την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι.

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος.

2. Τίτλος σπουδών

Αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

Για τίτλους που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Όσοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό έως το σχολικό έτος 1979-1980 θεωρούνται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Όσοι αποφοίτησαν από το 1980-1981 και μετά πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και το Γυμνάσιο.

3. Αποδεικτικό ωραρίου εργασίας

Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί από την πλατφόρμα myergani.gov.gr.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αναρτά Ημερολόγιο Εργασίας στο MyErgani (Οδηγίες εδώ: https://www.dypa.gov.gr/storage/anartiseis-taa-d3/170000-anerghoi-kai-erghazomenoi/odighies-hmerologhio-erghasias-myergani.pdf), μπορεί να υποβληθεί άλλο έγγραφο από δημόσια αρχή που να αναφέρει:

ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο εργαζομένου

επωνυμία εργοδότη

ωράριο εργασίας

4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr

Τα αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των βασικών αντικειμένων κατάρτισης περιλαμβάνονται:

Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής

Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη

Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές

Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις

Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο IBAN που θα δηλωθεί, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) και μπορεί να φτάσει συνολικά τα 750 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συμμετέχων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.