newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Voucher 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε
Ελλάδα 09 Μαρτίου 2026, 12:01

Voucher 750 ευρώ: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε

Ανοίγουν αύριο Τρίτη οι αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ. Ποιοι το δικαιούνται, πώς κάνετε αίτηση και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται.

Μαρίνα Κουτσούμπα
ΕπιμέλειαΜαρίνα Κουτσούμπα
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Από αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα voucher κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ, το οποίο αφορά 114.384 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση, πιστοποίηση δεξιοτήτων και οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο NextGenerationEU.

Πώς θα γίνει η κατάρτιση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, δίνοντας ευελιξία στους εργαζόμενους.

Αναλυτικά:

  • 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, ώστε οι συμμετέχοντες να παρακολουθούν τα μαθήματα στον χρόνο που επιθυμούν
  • 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης με εκπαιδευτή

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης συνοδεύεται από πιστοποίηση γνώσεων, ενώ προβλέπεται και οικονομική ενίσχυση για τους συμμετέχοντες.

Πώς γίνεται η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα voucher.gov.gr, από την οποία ο δικαιούχος θα λάβει τον προσωπικό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής).

Η πλατφόρμα ανοίγει την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι.

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

Για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος.

2. Τίτλος σπουδών

Αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.

Για τίτλους που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Όσοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό έως το σχολικό έτος 1979-1980 θεωρούνται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Όσοι αποφοίτησαν από το 1980-1981 και μετά πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και το Γυμνάσιο.

3. Αποδεικτικό ωραρίου εργασίας

Το έγγραφο μπορεί να εκδοθεί από την πλατφόρμα myergani.gov.gr.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αναρτά Ημερολόγιο Εργασίας στο MyErgani (Οδηγίες εδώ: https://www.dypa.gov.gr/storage/anartiseis-taa-d3/170000-anerghoi-kai-erghazomenoi/odighies-hmerologhio-erghasias-myergani.pdf), μπορεί να υποβληθεί άλλο έγγραφο από δημόσια αρχή που να αναφέρει:

  • ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο εργαζομένου
  • επωνυμία εργοδότη
  • ωράριο εργασίας

4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr

Τα αντικείμενα κατάρτισης

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Μεταξύ των βασικών αντικειμένων κατάρτισης περιλαμβάνονται:

  • Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής
  • Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη
  • Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές
  • Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις
  • Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο IBAN που θα δηλωθεί, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά) και μπορεί να φτάσει συνολικά τα 750 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συμμετέχων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου
Ελλάδα 09.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ποια ονόματα έχουν γιορτή και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραν Μοντανά: Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά – Υπό έλεγχο ο δήμαρχος
Απουσία ελέγχων 09.03.26

Διευρύνεται η ποινική έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Υπό έλεγχο ο δήμαρχος

Πέντε νυν και πρώην υπεύθυνοι της κοινότητας Κραν Μοντανά έχουν τεθεί υπό έλεγχο από τη Δικαιοσύνη - Για πέντε χρόνια δεν είχαν γίνει έλεγχοι στο μοιραίο μπαρ

Σύνταξη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο