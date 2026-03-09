Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο 22%
Όσα πρέπει να ξέρετε για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις – Ο λαβύρινθος των φορολογικών δηλώσεων
Αντιμέτωποι με την επιβολή έξτρα φόρου βρίσκονται οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν θα καταφέρουν μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2025 να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
Στις 16 Μαρτίου ανοίγει το Taxines για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Ιουλίου, ενώ η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης:
- 4% έκπτωση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.
- 3% έκπτωση για δηλώσεις από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.
- 2% έκπτωση για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.
Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές (κάρτα, e-banking κ.λπ.) θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογουμένου, με μέγιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.
Οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να συλλέξουν τις απαιτούμενες αποδείξεις με βάση τη φορολογική νομοθεσία θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο ίσο με το 22% των αποδείξεων που λείπουν.
Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του ετήσιου εισοδήματός του, θα κληθεί να πληρώσει φέτος επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου 10%, δηλαδή 330 ευρώ (22%x10%x15.000 ευρώ).
Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνονται:
- Αγορά τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
- Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης.
- Δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών.
- Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα.
Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων.
