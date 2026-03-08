Μουκουντί: «Είναι σημαντική η νίκη, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο κόντρα στην ΑΕΛ»

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, όμως κατάφερε να πάρει την εντός έδρας νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 24 αγωνιστικής της Superleague. Ο Άρολντ Μουκουντί, που σκόραρε το μοναδικό γκολ, μίλησε μετά το ματς για την έκβασή του, ενώ στάθηκε και στο παιχνίδι της Ευρώπης με την Τσέλιε.

Οι δηλώσεις του Άρολντ Μουκουντί:

Πως αξιολογεί ο ίδιος την εικόνα της ΑΕΚ; «Είμαστε χαρούμενοι με τους 3 βαθμούς, αυτός ήταν ο στόχος. Ήταν σημαντικό ματς για εμάς και είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τη νίκη».

Θα ήθελε κάτι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο; «Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ο αντίπαλος ήταν συμπαγής, έτσι παίξαμε περισσότερο από τα άκρα. Είναι σημαντική η νίκη, ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα».

Για το ματς της Πέμπτης με την Τσέλιε: «Θα προσπαθήσουμε για τη νίκη, έχουμε δυο ματς, θέλουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Σλοβενία και στο δεύτερο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη δουλειά, αυτός είναι ο στόχος».